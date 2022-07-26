Настоящая экзотика: ягоды и фрукты, которые вы вряд ли когда-либо пробовали

Большую часть из них вы не видели и уж, тем более, не пробовали. Но, если вдруг каким-то чудом вы окажетесь в этих странах, поищите эти необычные, а главное съедобные фрукты.

Например, на малазийском острове Борнео можно встретить Бам-балан. Внешне он ничем не впечатляет, чего не скажешь про вкус, напоминающий, как ни странно, наваристый борщ со сметаной.