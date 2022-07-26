Настоящая экзотика: ягоды и фрукты, которые вы вряд ли когда-либо пробовали

Вероятно, каждый сталкивался с чувством, когда хочется съесть что-нибудь необычное. Но вряд ли удастся найти что-то экзотическое на полках магазинов или в холодильнике, если, конечно, вы не в тропических странах, где полно удивительных ягод и фруктов.
Большую часть из них вы не видели и уж, тем более, не пробовали. Но, если вдруг каким-то чудом вы окажетесь в этих странах, поищите эти необычные, а главное съедобные фрукты.
Например, на малазийском острове Борнео можно встретить Бам-балан. Внешне он ничем не впечатляет, чего не скажешь про вкус, напоминающий, как ни странно, наваристый борщ со сметаной.
Кивано встречается на территориях Африки, Австралии, Израиля и Коста-Рики. Сказать какой вкус у этого фрукта довольно сложно, ведь он напоминает нечто среднее между бананом, киви и огурцом.
Несмотря на то, что янгмей, растущий в Китае, имеет сладкий и терпкий вкус, а также весьма притягательный цвет, его редко употребляют в пищу. Почему-то там его предпочитают выращивать исключительно как садовое украшение.
Зато в Китае, Японии и Корее едят акебию, чей кисло-сладкий вкус напоминает малину. К тому же она издает весьма приятный аромат.
Ещё один кисло-сладкий фрукт – купуасу, растущий в Колумбии, Бразилии и Мексике. Правда, он напоминает на вкус смесь груши, ананаса и банана.
На территориях Панамы, Ямайки и Кубы можно найти канистель. Если прикрыть глаза, то можно подумать, что вы едите картошку со сладковатым привкусом. Довольно универсальный фрукт, который местные добавляют как в основные блюда, так и в десерты.
Жаботикаба, растущая в Аргентине, Уругвае и на Филиппинах, очень близка в винограду. Однако в употребление идёт только мякоть плода, поскольку кожица слишком горькая на вкус.
На территории Австралии, Малайзии и Филиппинах можно встретить марангу, по-настоящему имеющую экзотический вкус. Ведь, по мнению некоторых, он напоминает пастилу, тогда как гурманы улавливают в нём нотки пломбира в вафельном стаканчике.
Аки, которую можно встретить в Эквадоре, Австралии и Ямайке, едят исключительно после обработки. В сыром виде этот фрукт ядовитый, зато после приготовления он будет напоминать грецкий орех.
Лонган, растущий в Таиланде, Камбоджи и Вьетнаме, имеет освежающий виноградный вкус. Однако не стоит есть его слишком много, поскольку фрукт способен вызывать резкое повышение температуры.
Находясь в Шри-Ланке можно попробовать такой фрукт как чомпу. Правда, его вкус вас вряд ли чем-то приятно удивит, поскольку он напоминает просто подслащённую воду.
Ну и закончим наранхиллой, родом из Перу, Чили и Венесуэлы. Несмотря на то, что этот фрукт внешне очень схож с помидором, он подарит смесь вкуса клубники и ананаса.
А какие из этих фруктов вы бы с радостью попробовали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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