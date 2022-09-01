Поражающие воображение завещания

Светская львица Сандра Уэст после смерти мужа пустилась во все тяжкие и скончалась довольно рано, на 39 году жизни от передозировки. В завещании Сандра указала, что желает упокоиться рядом с мужем – нефтяным магнатом в своем любимом автомобиле Ferrari.

Друзей такое решение не удивило: очень уж женщина любила свою машину. А вот брата покойной оно не устроило: ему и самому бы пригодилось такое средство передвижения. Он обратился в суд, который проиграл. В результате церемонию пришлось перенести на два месяца. Но она все же состоялась. Тело Сандры усадили за руль, поместили машину в огромный короб и погрузили на дно могилы. А сверху основательно залили бетоном, чтобы исключить вероятность похищения столь дорогой машины. До сих пор место погребения супругов Уэст остается одной из главных достопримечательностей Техаса.