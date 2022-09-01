Поражающие воображение завещания

Две жизни прожить никому не суждено. И, зная об этом, многие стараются заранее изъявить последнюю волю, чтобы не обидеть родных.
Но попадаются среди завещателей экземпляры со специфическим мышлением и чувством юмора. Их фантазии и креативу остается только поражаться. И немного завидовать.
Самуэль Братт был заядлым курильщиком. Жена старалась всеми силами отучить его от пагубной привычки. За что и поплатилась: мистер Братт упомянул, что она может воспользоваться наследством только если будет выкуривать каждый день минимум 5 сигар.
Леона Хемсли – обладательница солидного состояния, удивила общественность, оставив внучкам по 5 млн, а любимой собачке – 10 млн долларов. К тому же после смерти псинка должна была упокоиться рядом с хозяйкой. А это, на минуточку, мавзолей за 1,5 млн долларов.
Анджел Пантойя пал от рук неизвестного убийцы. Здесь уже родственники отличились, выполняя последнюю волю усопшего. Он хотел остаться в родном доме и твердо стоять на ногах. В итоге тело Анджела набальзамировали и выставили как статую.
Талантливый сценарист и создатель сериала «Звездный путь» Джин Родденберри хотел, чтобы его после смерти кремировали. А прах развеяли. Но не просто в красивом месте, а в космосе. Последнюю волю исполнили, и теперь Джин путешествует по Вселенной, как и мечтал.
За свою жизнь Генри Форд заработал 500 млн долларов. И все деньги распорядился направить на благотворительность. Наследство Форда получили более 4 тыс. учебных заведений и благотворительных фондов. До сих пор этот рекорд – крупнейшее в истории пожертвование – не превзойден.
Если мужчина сможет родить, то получит миллион долларов. Так пошутил напоследок великий комик Чарли Чаплин. Такую же сумму «великий немой» распорядился выплатить человеку, который сможет выпустить из трубки шесть колечек дыма, а седьмое пропустит через них. Количество желающих исчисляется тысячами, но справиться с трюком пока никому не удалось.
Элизабет Тейлор неизменно, везде и всюду опаздывала на 15 минут. Это было фишкой актрисы. И свой гроб она повелела доставить на церемонию прощания тоже с опозданием в 15 минут. Но это была, так сказать, легкая шутка. Тейлор также распорядилась направить средства от продажи коллекции ее украшений в фонд борьбы со СПИДом, который она и основала.
Именно Фредерик Баур придумал знаменитую банку для чипсов. Надо сказать, что этому предшествовали серьезные расчеты. Ведь нужно было точно рассчитать размер самих кусочков и упаковки. Фредерику так понравилось собственное изобретение, что он распорядился похоронить себя в тубусе из-под чипсов Pringles. После церемонии кремации его дети заехали в магазин и чуть не передрались. Ведь отец не указал, какой вкус предпочитает. В итоге остановились на классике.
Фредерика Кук не была владелицей заводов и пароходов. Но дамой она была компанейской, поэтому последнюю волю изъявляла… 20 лет! Каждый день женщина садилась и писала. Родные думали, что книгу. В результате в завещании были упомянуты практически все люди, с которыми Кук пересекалась в жизни. В разных ключах. Неплохо было бы экранизировать сие творение, получились бы отличные социальные комедийно-драматические зарисовки.
Решил пошутить и продюсер Роджер Доркас, оставивший состояние в 60 млн своему псу. Супруге Доркаса – молодой актрисе Уэнди это категорически не понравилось. И она привлекла армию адвокатов, чтобы… взять пса под опеку, а потом выйти за него замуж. План удался, поскольку Роджер подготовил для Максимилиана (так звали питомца) такое количество документов, что уравнял его в правах с гражданином США. Ожидаемо, что собака не прожила долго после свадьбы, и деньги достались предприимчивой вдовушке.
Хуан Потомаки так обожал свою работу, что завещал театру, которому посвятил жизнь, все свои сбережения. Но при соблюдении одного требования: и после смерти он не должен покинуть сцену, оставаясь на ней в виде черепа в «Гамлете». Руководство театра последнюю волю сотрудника выполнило.
Юрист Ти Зинк люто ненавидел женщин. И оставил дочери 5 центов, а жене вообще ничего. 50 тыс. долларов завещатель распорядился положить на счет под проценты на 75 лет. А потом построить на них библиотеку, рассчитанную исключительно на мужчин. Авторы – только мужчины, библиотекари – тоже. Но жену и дочь это не устроило. Они оспорили завещание, и «мужской» библиотеке не суждено было появиться.
Немецкий поэт Генрих Гейне прожил с женой 15 лет. Половину из них Гейне был обездвижен из-за паралича. От былой привязанности не осталось и следа при такой жизни. И в завещании поэт отметил, что его вдова должна как можно быстрее выйти замуж снова, чтобы еще хоть кто-то в этом мире печалился по поводу смерти Гейне.
200 тыс. долларов, накопленных за жизнь, некто Генри Бадд распорядился поделить между сыновьями. Поровну? Да. Но если кто-то из наследников отрастил бы усы, то доля брата незамедлительно должна была перейти к «усатику». К счастью, братья оказались хорошими и честными людьми и не повелись на уловку папаши: мужчины старательно брились, избегая малейшего намека на щетину на лице.
Своеобразно попытался Роберт Льюис Стивенсон позаботиться о дочери своего старинного приятеля Ани. Ей не посчастливилось появиться на свет в Рождество, ведь все сосредоточены на этом празднике, и об имениннице практически не вспоминали. И автор «Острова сокровищ» решил подарить ей свой день рождения – 13 ноября. Но суд отказал женщине, аргументировав отказ тем, что день рождения – «нематериальная ценность, которая не подлежит передаче».
Светская львица Сандра Уэст после смерти мужа пустилась во все тяжкие и скончалась довольно рано, на 39 году жизни от передозировки. В завещании Сандра указала, что желает упокоиться рядом с мужем – нефтяным магнатом в своем любимом автомобиле Ferrari.
Друзей такое решение не удивило: очень уж женщина любила свою машину. А вот брата покойной оно не устроило: ему и самому бы пригодилось такое средство передвижения. Он обратился в суд, который проиграл. В результате церемонию пришлось перенести на два месяца. Но она все же состоялась. Тело Сандры усадили за руль, поместили машину в огромный короб и погрузили на дно могилы. А сверху основательно залили бетоном, чтобы исключить вероятность похищения столь дорогой машины. До сих пор место погребения супругов Уэст остается одной из главных достопримечательностей Техаса.
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АНТИФИШКИ
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