Дипломат-гироскутер — стильное и практичное средство передвижения

Из явных плюсов — отсутствие пробок и мобильность. С таким транспортным средством вам не нужно парковочное место, потому что вы всегда можете взять его с собой. Из минусов — на дальние расстояния и в плохую погоду на нем не особо удобно ездить. Да и транспортное средство, к сожалению, одноместное.