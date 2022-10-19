Дипломат-гироскутер — стильное и практичное средство передвижения

Если вы успешный человек и не знаете как доказать обществу свою успешность, то вот вам отличный вариант как необычным способом, элегантно показать свой статус.
Человека верхом на дипломате заметят точно все. Только посмотрите как мужчина в деловом костюме передвигается на самодельном гироскутер стилизованном под дипломат.
Из явных плюсов — отсутствие пробок и мобильность. С таким транспортным средством вам не нужно парковочное место, потому что вы всегда можете взять его с собой. Из минусов — на дальние расстояния и в плохую погоду на нем не особо удобно ездить. Да и транспортное средство, к сожалению, одноместное.
А вы бы хотели себе такое устройство для передвижения? Согласитесь, оно весьма удобно для большого города, где крайне сложно найти парковочное место и в пробках приходится стоять часами.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Гигант и полуженщина: пара, которой можно в чём-то позавидовать
- Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца
- "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии
- Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям
- Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад
А все успешные люди ломятся на этих чемоданах по тротуарам, доказывая свою успешность.