FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9592 поста • 1359 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Дипломат-гироскутер — стильное и практичное средство передвижения

Дипломат-гироскутер — стильное и практичное средство передвижения

Автор:
19 октября 2022 23:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гироскутер   дипломат   интересно   необычно   стильно   транспорт   чемодан   
1663
3
1

Если вы успешный человек и не знаете как доказать обществу свою успешность, то вот вам отличный вариант как необычным способом, элегантно показать свой статус.

Человека верхом на дипломате заметят точно все. Только посмотрите как мужчина в деловом костюме передвигается на самодельном гироскутер стилизованном под дипломат.

Из явных плюсов — отсутствие пробок и мобильность. С таким транспортным средством вам не нужно парковочное место, потому что вы всегда можете взять его с собой. Из минусов — на дальние расстояния и в плохую погоду на нем не особо удобно ездить. Да и транспортное средство, к сожалению, одноместное.

А вы бы хотели себе такое устройство для передвижения? Согласитесь, оно весьма удобно для большого города, где крайне сложно найти парковочное место и в пробках приходится стоять часами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: гироскутер   дипломат   интересно   необычно   стильно   транспорт   чемодан   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Уже представляю, как я еду по пустому МКАДу.
А все успешные люди ломятся на этих чемоданах по тротуарам, доказывая свою успешность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Alex 4 минуты назад
Так и вижу поездку по осеннему Петербургу на подобной хрени. В конце пути поднимаешь это обляпанное грязью чудо, с которой капает жижа... И такой, посвистывая и помахивая дипломатом в руках, идешь по намытым полам офиса... мимо разгибающейся уборщицы нашаривающей что-то тяжелое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anners Полчаса назад
Ложь, 3,14здёжжжжь и провокация. Он кидает чемодан, и тот лежит на поверхности плоско, колёс нет. Да и откуда им взяться в момент падения? А в следующем кадре показаны колёса. Они, что - автоматически выдвигаются? Откуда? Короче, просто прикол и развод)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С Час назад
Чем моноколесо хуже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Дмитрий Час назад
Тоже мне -- достижение. У широко известного в узких кругах Виктора Степановича Гребеникова был антигравитационный чемоданчик (но это неточно
).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
zloykoyot 2 часа назад
"Если вы успешный человек и не знаете как доказать обществу свою успешность..." Если вы успешный человек, то вам не нужно кому-либо что-либо доказывать. Это раз. Клип прикольный, согласен. Это два. Ну и три, идея прикольна только для ролика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр 2 часа назад
"Не-не-не, Дэвид Блейн! В рот мне ноги!" ©. Ну монтаж и постанова же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34251



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Набирающие популярность в сообществах
Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть электропоезд в тоннель метрополитена?
Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть...
Модель с синдромом Дауна доказала, что болезнь - не приговор
Модель с синдромом Дауна доказала, что болезнь - не приговор
Люди помогают людям: как в стране организовали помощь мобилизованным и их семьям
Люди помогают людям: как в стране организовали помощь мобилизованным и их семьям
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почему в загсе не моют окна

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#подборка#картинки#люди#автомир#кино#США#Россия#авария дня
#Юмор#факты#интересное#в мире#авто аварии#природа#фильм#Разное#красота#Еда
#интересно#животные#дтп#аварии#автомобили#история#забавно#Спорт#съемка#креатив
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку "У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку Гигант и полуженщина: пара, которой можно в чём-то позавидовать Гигант и полуженщина: пара, которой можно в чём-то позавидовать Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии

На что жалуетесь?

Вернуться