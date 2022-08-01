Я у мамки инженер

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Вы пробовали когда-нибудь смастерить и подключить светильник своими руками, превратить семейный пикап в гоночную машину, а каяк - в моторку? Не страшно, если вы ничего об этом не знаете. Смелые люди разбираются в проекте уже в процессе работы!
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Переделать автобус в фургон для путешествий будет проще, если вы вовсе не собираетесь путешествовать
"Когда у вентилятора сломалась одна лопасть, я сломал еще две, для равновесия. И он продолжил работать"
Компьютер с датчиком при открывании дверей автоматически выводит на компьютер рабочий экран
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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Причем тут коробка передач, когда на фото чувак сделал кондиционер, пустив воздух через холодильник?
Чем-то это судно кораблики из Minecraft напоминает))))))))))
Колол им орехи что 20 лет назад, что сейчас, и ничего с ним не происходит )))