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Сообщество Удивительное рядом 386 постов • 58 подписчиков подписаться
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Я у мамки инженер

Я у мамки инженер

Автор:
01 августа 2022 16:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: изобретатель   инженер   интересно   ловкие ребята   необычно   неожиданно   самоделки   самоделкин   
2719
32
Вы пробовали когда-нибудь смастерить и подключить светильник своими руками, превратить семейный пикап в гоночную машину, а каяк - в моторку? Не страшно, если вы ничего об этом не знаете. Смелые люди разбираются в проекте уже в процессе работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретатель   инженер   интересно   ловкие ребята   необычно   неожиданно   самоделки   самоделкин   
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20  комментариев
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619
Станислав Килин Час назад
Это импровизированный кондиционер на скорую руку. Автор-школота куда смотришь?
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108
Славик Ф. 8 минут назад
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
"У грузовика сломалась рукоятка переключения передач, пришлось импровизировать"

Причем тут коробка передач, когда на фото чувак сделал кондиционер, пустив воздух через холодильник?
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10k
a_komolow Полчаса назад
Комментарий к фото
Землетрясения не страшны!
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58k
Александр Полчаса назад
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43
Spanki Полчаса назад
Когда не знаешь элементарной физики...
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10k
a_komolow Полчаса назад
Комментарий к фото
Фуфло, а не крепление!
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1k
vijilante 48 минут назад
Обогрев бассейна - ярко выраженная шизофрения.
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2k
Трям 57 минут назад
Почему долбоавтор, все пневмометлы (воздуходувки) называет пылесосами?
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6k
Shtoppi Час назад
<<Пиратское судно - своими руками>>
Чем-то это судно кораблики из Minecraft напоминает))))))))))
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422
Денис Веселов Час назад
Я в детстве таким примерно орехи колол, еще можно было дверью)))))
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27k
Vazari 2 часа назад
Это не люстра, написано для тупых-вентилятор.
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