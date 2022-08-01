Я у мамки инженер

Вы пробовали когда-нибудь смастерить и подключить светильник своими руками, превратить семейный пикап в гоночную машину, а каяк - в моторку? Не страшно, если вы ничего об этом не знаете. Смелые люди разбираются в проекте уже в процессе работы!

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"Сосед сметает с крыши листья пылесосом на скейте" 0 Источник:

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Переноска своими руками 0 Источник:

Люстра для любителей скейтбординга 0 Источник:

Пылесос для листвы поможет надуть бассейн 0 Источник:

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Пиратское судно - своими руками 0 Источник:

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Шкафчик из тележки 0 Источник:

Переделать автобус в фургон для путешествий будет проще, если вы вовсе не собираетесь путешествовать 0 Источник:

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