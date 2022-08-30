«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру Васильевичу Суворову такие страшные прозвища?

Одним из первых попытку очернить Суворова предпринял Наполеон. В «Египетских дневниках» он назвал Александра Васильевича «варваром, залитым кровью». Чем француза так обозлил наш военачальник? А не Наполеона и даже не его страну. Польшу. Именно туда – на подавление восстания в Варшаве отправили Суворова. Отдали приказ, который военный не имеет права не исполнить.

Казалось бы, все просто: арестовать и расправиться со всеми недовольными. Но задача заключалась именно в подавлении, а не организации бойни. Немаловажный нюанс: накануне поляки уничтожили русский гарнизон. Возможно, с позиции тактики все было правильно: в храм на службу пришли безоружные солдаты. Но с точки зрения морали это было ужасно… На них вероломно напали и убили.