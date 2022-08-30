«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру Васильевичу Суворову такие страшные прозвища?

Талантливый, по-отечески добрый с солдатами, милостивый с врагами. Таким был наш величайший полководец Александр Суворов. А ещё он был умным, воспитанным, галантным и обладавший колоссальной силой духа. И это не просто эпитеты, а подтверждённые историческими документами и воспоминаниями современников факты.
И все же в Европе полководца звали «кровожадный полудемон», «генерал Глотка» и давали другие нелицеприятные прозвища. Почему?
Одним из первых попытку очернить Суворова предпринял Наполеон. В «Египетских дневниках» он назвал Александра Васильевича «варваром, залитым кровью». Чем француза так обозлил наш военачальник? А не Наполеона и даже не его страну. Польшу. Именно туда – на подавление восстания в Варшаве отправили Суворова. Отдали приказ, который военный не имеет права не исполнить.
Казалось бы, все просто: арестовать и расправиться со всеми недовольными. Но задача заключалась именно в подавлении, а не организации бойни. Немаловажный нюанс: накануне поляки уничтожили русский гарнизон. Возможно, с позиции тактики все было правильно: в храм на службу пришли безоружные солдаты. Но с точки зрения морали это было ужасно… На них вероломно напали и убили.
Организаторы должны были быть наказаны! А с ними и их соотечественники. В назидание другим. Но не таков был Александр Васильевич.
В перечень боевых задач Суворова входило взятие предместья Варшавы – местечка под названием Прага. С ней он успешно справился, но европейские газеты в ответ потоком стали изливать язвительные статьи. Дескать, демон он кровожадный. А прозвище «генерал Глотка» появилось следующим образом: General Suwarrow почти идентично в написании и произношении Swallow («глотка»).
Но действительно ли подчиненные Суворова творили кровавые бесчинства, о которых живописала европейская пресса? Якобы больше 20 тыс. поляков солдаты уничтожили (среди них были старики, женщины, дети), а еще 6 тыс. взяли в плен.
Между тем как в качестве документальных доказательств сохранились приказы Суворова, в которых четко обозначено следующее:
- не заходить в дома;
- не убивать сдающихся;
- не трогать детей, подростков и женщин;
- не убивать безоружных.
Солдатам особенно сложно было следовать приказам с учетом антипольских настроений и желания отомстить за зверски убитых товарищей. Но они следовали, поскольку с провинившихся Суворов спрашивал очень строго.
В итоге власти, оценив гуманный подход, вынесли ему ключи от города и преподнесли в качестве знака благодарности украшенную драгоценными камнями золотую табакерку.
Да, Александр Васильевич старался минимизировать не только свои, но и потери врага. А ведь мог просто ворваться в город и всех перебить. Так что европейцы злопыхали, рисуя нелепые карикатуры и изощряясь в придумывании прозвищ. Почему? Суворов был талантлив. Но это еще можно принять. А тот факт, что он был русским, Запад простить уже не смог.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И таки да:
Тогда почему ты их это не остановил?
Поверь, мне простых украинцев тоже жалко. Но кто-то должен это завершить. И если вы это не смогли, значит это придётся сделать нам.
Но даже слова "украинец" не знал?!
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Пусть насладится:
Только я не понял - а при чем тут Великий князь Ростовский, Новгородский - Ярослав Мудрый?
Совсем вы свидомые ополоумели
Века прошли,а методичка прежняя!
"Буча,унитазы,изнасилованные дети" и пр.
"Подлинное донесение Суворова о Прагском штурме 24-го Октября 1794 года ."
Военно-Ученый Архив Главного Штаба в Петербурге, дело № 1221. Донесение напечатано в «Русском Инвалиде» за 1854 г. № 233.
Выдержка , т.к. довольно большое и изобилует описанием действий командиров подразделений во время штурма , кому интересно , может найти полный текст по ссылке :
http://adjudant.ru/suvorov/orlov1794-12.htmhttp://adjudant.ru/suvorov/orlov1794-12.htm
....все чины сего войска от высшего до нижнего изъявили наижарчайшую ревность в службе наиудивительную храбрость в подвиге, так что не токмо утвердили славу мужества, Российскому войску свойственного, но и превзошли ожидание и поистине колико требовалось мужества, чтоб неприятеля, которого, по объявлению пленных чиноначальников, было 80.000 человек за стенами твердых тройных окопов, огражденных [132] множеством пушек, щитавшего сии укрепления необоримым оплотом пред глазами всей столицы, на них возлагающей надежду, колико мужества, повторю я, надлежало превозмочь и все препоны противулежащие, и отчаянное преодолеть упорство: безмерная неустрашимость токмо совершить могла толь важный подвиг и одержать победу так, что из сей огромной армии, разом пораженной, едва ли до 800 спаслися, ибо сочтено тел убитых 13.340 человек, в плен взято 12.860 из коих до 10.000 распущено по домам и от ран умерло, более 3.000 потонуло, в числе оборонителей было жителей Варшавских 4.000 человек; из них спаслось только 80; из числа пленных три Генерала: Меин, Геслер и Крупинский, Полковников 5, Подполковников 7, Майоров 17, Офицеров 413. Генералы Елипский, Корсак, Квашневский и Грабовский убиты.
Пушек досталось нам 104.
Сей преславной день, даровавший нам только важную, толь совершенную победу, в которой разом поражены многотысячные силы мятежников и опрокинуты крепкие их оплоты и самой Варшаве угрожал близким ее падением, венчает Великую Екатерину новыми неувядаемыми и вечными лаврами.
О наших убитых и раненых прилагаю здесь ведомости.
Подлинное подписал:
Генерал Граф Александр Суворов-Рымникский.
Ноября 7-го дня
1794 года. Варшава.
А ещё он женил своих крепостных "по росту": тупо строил селян друг напротив друга, и "женил тех, кто напротив стоит".
И ОЧЕНЬ любил всякие "блестяшки": стародавний рекламный клип Банка "Империал" про "звезду графу Суворову!" - он не на пустом месте родился.
Хотя полководец был действительно ГЕНИАЛЬНЫЙ!
Но даже тут ты смысл рекламы не понял... Там не о любви Суворова к "блестяшкам".
А по факту он был наоборот очень скромным и неприхотливым в быту. Ел из солдатского котелка и не любил помпезность и придворную мишуру.
Учи матчасть. И лучше не по рекламным сюжетам.
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Не стоит повторять все доносы интриганам на Александра Васильевича
Харламов, подскажите, а где добыть "первоисточники"?
Ну, чтоб не "трындеть ниочёмно", а "заявлять авторитетно", как вы?
В словаре Даля даже слова такого нет.
Интернет у него есть, электричество есть... Вода и еда, судя по всему, тоже есть, иначе не на фишках бы сидел, а думал бы как добыть и добывал бы.
Вывод:
1. РФ не бьёт по гражданским и гражданской инфраструктуре.
2. Кто-то пи... наглейшим образом нам врёт о своём бедственном положении...
Ну ка признавайся, из Польши, Канады, Германии пишешь или наш местный дурачок?
Когда хозяйский горшок чистишь,отличаешь,что пан на ужин ел?