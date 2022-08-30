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«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру Васильевичу Суворову такие страшные прозвища?

«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру Васильевичу Суворову такие страшные прозвища?

Автор:
30 августа 2022 12:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Александр Суворов   Подавление   Польша   восстание   история   метод   объяснение   полководец   прозвище   
1029
5

Талантливый, по-отечески добрый с солдатами, милостивый с врагами. Таким был наш величайший полководец Александр Суворов. А ещё он был умным, воспитанным, галантным и обладавший колоссальной силой духа. И это не просто эпитеты, а подтверждённые историческими документами и воспоминаниями современников факты.

И все же в Европе полководца звали «кровожадный полудемон», «генерал Глотка» и давали другие нелицеприятные прозвища. Почему?


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Одним из первых попытку очернить Суворова предпринял Наполеон. В «Египетских дневниках» он назвал Александра Васильевича «варваром, залитым кровью». Чем француза так обозлил наш военачальник? А не Наполеона и даже не его страну. Польшу. Именно туда – на подавление восстания в Варшаве отправили Суворова. Отдали приказ, который военный не имеет права не исполнить.

Казалось бы, все просто: арестовать и расправиться со всеми недовольными. Но задача заключалась именно в подавлении, а не организации бойни. Немаловажный нюанс: накануне поляки уничтожили русский гарнизон. Возможно, с позиции тактики все было правильно: в храм на службу пришли безоружные солдаты. Но с точки зрения морали это было ужасно… На них вероломно напали и убили.


Организаторы должны были быть наказаны! А с ними и их соотечественники. В назидание другим. Но не таков был Александр Васильевич.

В перечень боевых задач Суворова входило взятие предместья Варшавы – местечка под названием  Прага. С ней он успешно справился, но европейские газеты в ответ потоком стали изливать язвительные статьи. Дескать, демон он кровожадный. А прозвище «генерал Глотка» появилось следующим образом: General Suwarrow почти идентично в написании и произношении Swallow («глотка»).


Но действительно ли подчиненные Суворова творили кровавые бесчинства, о которых живописала европейская пресса? Якобы больше 20 тыс. поляков солдаты уничтожили (среди  них были старики, женщины, дети), а еще 6 тыс. взяли в плен.

Между тем как в качестве документальных доказательств сохранились приказы Суворова, в которых четко обозначено следующее:

  • не заходить в дома;
  • не убивать сдающихся;
  • не трогать детей, подростков и женщин;
  • не убивать безоружных.

Солдатам особенно сложно было следовать приказам с учетом антипольских настроений и желания отомстить за зверски убитых товарищей. Но они  следовали, поскольку с провинившихся Суворов спрашивал очень строго.

В итоге власти, оценив гуманный подход, вынесли ему ключи от города и преподнесли в качестве знака благодарности украшенную драгоценными камнями золотую табакерку.

Да, Александр Васильевич старался минимизировать не только свои, но и потери врага. А ведь мог просто ворваться в город и всех перебить. Так что европейцы злопыхали, рисуя нелепые карикатуры и изощряясь в придумывании прозвищ. Почему? Суворов был талантлив. Но это еще можно принять. А тот факт, что он был русским, Запад простить уже не смог.

Источник:

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Метки: Александр Суворов   Подавление   Польша   восстание   история   метод   объяснение   полководец   прозвище   
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29  комментариев
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25k
Федор 2 часа назад
Все как всегда)) Англосаксы и пшеки на ядовитую слюну исходят!
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14
zenon 2 минуты назад
Выходит, что Суворов был украинцем, он жил в Тульчине, недалеко от Винницы.
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−32
Aleksey Tom 19 минут назад
Ребята! Желаю всеи вам не просто отписаться, а оказаться здесь, в Украине. Приезжайте!
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−32
Aleksey Tom 24 минуты назад
Словарь украинца Даля...
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−32
Aleksey Tom Полчаса назад
Может в словаре украинца Даля, родившегося в Луганске, и нет слова "Украина", как нет слова "Московия" у путкина. Но вот Ярослав Мудрый, вероятно... Что бы ое сказал болотной моли?
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40k
kalinser Полчаса назад
"20 тыс. поляков солдаты уничтожили (среди них были старики, женщины, дети)"
Века прошли,а методичка прежняя!
"Буча,унитазы,изнасилованные дети" и пр.
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39k
jonnyD 36 минут назад
Документы того времени сохранились ...сражение было тяжелым , - штурм крепости с большим гарнизоном при более чем 100 орудиях .
"Подлинное донесение Суворова о Прагском штурме 24-го Октября 1794 года ."
Военно-Ученый Архив Главного Штаба в Петербурге, дело № 1221. Донесение напечатано в «Русском Инвалиде» за 1854 г. № 233.
Выдержка , т.к. довольно большое и изобилует описанием действий командиров подразделений во время штурма , кому интересно , может найти полный текст по ссылке :
http://adjudant.ru/suvorov/orlov1794-12.htmhttp://adjudant.ru/suvorov/orlov1794-12.htm
....все чины сего войска от высшего до нижнего изъявили наижарчайшую ревность в службе наиудивительную храбрость в подвиге, так что не токмо утвердили славу мужества, Российскому войску свойственного, но и превзошли ожидание и поистине колико требовалось мужества, чтоб неприятеля, которого, по объявлению пленных чиноначальников, было 80.000 человек за стенами твердых тройных окопов, огражденных [132] множеством пушек, щитавшего сии укрепления необоримым оплотом пред глазами всей столицы, на них возлагающей надежду, колико мужества, повторю я, надлежало превозмочь и все препоны противулежащие, и отчаянное преодолеть упорство: безмерная неустрашимость токмо совершить могла толь важный подвиг и одержать победу так, что из сей огромной армии, разом пораженной, едва ли до 800 спаслися, ибо сочтено тел убитых 13.340 человек, в плен взято 12.860 из коих до 10.000 распущено по домам и от ран умерло, более 3.000 потонуло, в числе оборонителей было жителей Варшавских 4.000 человек; из них спаслось только 80; из числа пленных три Генерала: Меин, Геслер и Крупинский, Полковников 5, Подполковников 7, Майоров 17, Офицеров 413. Генералы Елипский, Корсак, Квашневский и Грабовский убиты.
Пушек досталось нам 104.
Сей преславной день, даровавший нам только важную, толь совершенную победу, в которой разом поражены многотысячные силы мятежников и опрокинуты крепкие их оплоты и самой Варшаве угрожал близким ее падением, венчает Великую Екатерину новыми неувядаемыми и вечными лаврами.
О наших убитых и раненых прилагаю здесь ведомости.

Подлинное подписал:
Генерал Граф Александр Суворов-Рымникский.

Ноября 7-го дня
1794 года. Варшава.

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16k
Поручик 48 минут назад
"Талантливый, по-отечески добрый с солдатами, милостивый с врагами. Таким был наш величайший полководец Александр Суворов. А ещё он был умным, воспитанным, галантным и обладавший колоссальной силой духа"©

А ещё он женил своих крепостных "по росту": тупо строил селян друг напротив друга, и "женил тех, кто напротив стоит".

И ОЧЕНЬ любил всякие "блестяшки": стародавний рекламный клип Банка "Империал" про "звезду графу Суворову!" - он не на пустом месте родился.

Хотя полководец был действительно ГЕНИАЛЬНЫЙ!
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15k
Александр Час назад
В европке всегда ненавидели Россию, тут ничего удивительного нет.
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23k
albedo Час назад
Вспоминается:
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−32
Aleksey Tom Час назад
Российские войска и сейчас "минимизируюи потери": бомбарбировка Харькова, Мариуполя, и многих других городов Украины. Мы тут живем, мы это видим каждый день. Когда слышишь свист самолета - гадаешь, свой или "калибр" снова, ракеты уже по цвету выхлопа отличаем. И тут Шойгу :"не обстреливаем мирное население". Ну говорите так про Суворова, говорите и про Жукова, ну и про Путина с Шойгу тоже такие байки рассказывайте...
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22k
Serg2001 2 часа назад
Главное, что ничего не меняется...
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Gatsby

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