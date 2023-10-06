Кривой лес: загадка деформированных деревьев Грыфино

Неподалёку от польского города Грыфино находится лес. Очень странный, поскольку почти четыре сотни деревьев в нём изогнуты под углом 90 градусов. После изгиба дерево продолжает расти вверх, формируя боковое С-образное отступление.
При этом деформированные деревья не выглядят больными и не погибают, что с учётом их немалого возраста (лес появился примерно в 30-х) особенно странно.
Первой попыткой объяснить странную форму деревьев Кривого леса была версия с опытами, которые проводили проживавшие здесь до Второй мировой войны немцы.
Вторая версия объединяет и прагматичное, и романтичное объяснение. Специфическая форма стволов необходима при изготовлении мебели, музыкальных инструментов, в судостроении. И без современных технологий за подходящими деревцами ещё приходилось побегать. Поэтому мастера, что называется, могли готовить сани летом – специально загибали саженцы, чтобы через несколько лет получить подходящую заготовку. Правда, специалисты скептически относятся к этой версии: такая древесина не подходит для плотничества. Романтически настроенные любители тайн выдвигали предположение, что в окрестностях жил мастер, делавший арфы. И специально для будущих музыкальных инструментов подвязывал деревья на стадии саженцев. Но почему все изгибы направлены в одну сторону?
На этот случай подготовлена уже другая версия. В соответствии с ней, здесь жил селекционер, который озадачился целью создать лес, где невозможно будет заплутать. Сказок начинался, или у него были личные мотивы и комплексы – неизвестно. Но возможным результатом его опытов стал этот лес.
Самая простая версия без налёта мистики гласит, что деревья зачем-то ломали, а потом подвязывали, после чего они остались такими. Либо случилась сильная буря, после которой выжившие, но повреждённые деревца снова потянулись к солнцу.
Но если предыдущие версии более или менее реалистичные, то любители мистики не могли обойти стороной версию с ведьмой. Довольно доброй, которая просто предпочитала обществу людей одиночество и жизнь в глуши.
Как-то в лес, окружающий её домик, заявились лесорубы. Им позарез нужно было разжиться сырьём для чего-то там очень важного. Но отшельнице идея не понравилась, и женщина заколдовала деревья. Когда парни с топорами и пилами попытались приступить к работе, стволы стали изгибаться, подобно змеям, чтобы задушить людей. Понятно, что дровосеки дали дёру. А лесные исполины застыли в таком виде в назидание другим.
Впрочем, сейчас злодействовать в Кривом лесу уже никто не сможет – территория признана памятником природы и охраняется. Попытка объяснить кривизну плохой энергетикой, из-за которой в лесу нет птиц и насекомых, тоже провалилась. И те, и других в избытке. Просто в сосновой части, как и в любом другом лесу, они проявляют себя менее активно по сравнению с лиственной.
Ещё парочка оригинальных версий – это радиация и некачественный посадочный материал. Но если первая отметена научно (приборы показывают нормальный радиационный фон), то вторая очень забавная. В соответствии с ней, ленивые лесники набрали некачественного посадочного материала – взяли шишки от кривых в нескольких поколениях сосен. Что и породило современный Изогнутый лес и его загадку.
Как считаете, какой фактор сделал деревья такими?
Источник:
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https://yandex.ru/maps/-/CCUCVXgRcAhttps://yandex.ru/maps/-/CCUCVXgRcA
Может форма как-то связана с землетрясениями?