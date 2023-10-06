Кривой лес: загадка деформированных деревьев Грыфино

Вторая версия объединяет и прагматичное, и романтичное объяснение. Специфическая форма стволов необходима при изготовлении мебели, музыкальных инструментов, в судостроении. И без современных технологий за подходящими деревцами ещё приходилось побегать. Поэтому мастера, что называется, могли готовить сани летом – специально загибали саженцы, чтобы через несколько лет получить подходящую заготовку. Правда, специалисты скептически относятся к этой версии: такая древесина не подходит для плотничества. Романтически настроенные любители тайн выдвигали предположение, что в окрестностях жил мастер, делавший арфы. И специально для будущих музыкальных инструментов подвязывал деревья на стадии саженцев. Но почему все изгибы направлены в одну сторону?