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Вулпитские малыши зелёного цвета – кем они были?

Вулпитские малыши зелёного цвета – кем они были?

Автор:
15 сентября 2022 13:22
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Агнесс   Вулпит   Загадка   Зелёный   версия   история   кожа   объяснение   ребенок   цвет   
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Небольшая деревушка Вулпит в британском графстве Суффолк не была примечательна или знаменита. Так было вплоть до XII века, пока здесь не произошли очень странные события.

Случившееся описал аббат Коггешельского монастыря графства Эссекс Ральф Коггешельский. Его можно было бы счесть не заслуживающим доверия источником, если бы историю не подтвердил один из самых авторитетных источников того времени Вильям Ньюбургский.

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Крестьяне спокойно убирали пшеницу обычным августовским днем 1173 года. Как из волчьей ямы вдруг выбрались дети. Девочке на вид было примерно 10 лет, мальчик немного помладше.

Одежда ребят была опрятной и чистой, выглядела дорого. Но самой большой странностью была кожа, имевшая яркий зеленый оттенок. Практически изумрудная. Они пытались объясниться с крестьянами, но люди не понимали их речи, изобилующей щелкающими, шипящими и свистящими звуками.

Это важный момент, потому что крестьяне были далеко не невежды и понимали помимо родного голландский, немецкий и французский, а также кельтские наречия.

Крестьяне отвели странную парочку «лягушат» к местному землевладельцу сэру Ричарду де Келну. Там их попытались покормить, но единственная еда, на которую они согласились, была зеленая фасоль. Келн был добрым человеком и оставил сироток в замке. Постепенно они привыкли к обычной пище. Мальчик, который изначально выглядел слабым и болезненным, довольно скоро скончался. А девочка выжила, оставшись в качестве воспитанницы у сэра Ричарда. Постепенно ее кожа приобрела обычный цвет, и она ничем не отличалась от местной детворы.

Она освоила язык, и спустя примерно год смогла рассказать на ломаном английском свою историю. Вместе с братом они жили на Земле Святого Мартина – месте, где всегда царят сумерки, никогда не бывает солнца, а ночь полностью беспросветна. Все люди в этом месте зеленые.

Однажды они пасли овец и увидели странный шар, издававший звуки, напоминающие пчелиный рой.

Дети подошли к шарику, и их вихрем втянуло внутрь. Они пришли в себя в какой-то темной пещере и пошли на свет.

Когда нареченная Агнесс девочка выросла, ее выдали замуж за Ричарда Барра из Кингс-Линна. Агнесс обладала острым умом, получила блестящее образование. С супругом она прожила в браке более 25 лет и родила двоих детей.

Представителем одной из ветвей потомков зеленой Агнесс является Ричард Айвор (лорд Ричард), британский политик-лейборист, бывший лидер палаты лордов и Лорд – хранитель Малой печати при правительстве Маргарет Тэтчер.

Зеленый цвет кожи так и не смогли объяснить с позиции логики. Это не краска и не грязь, поскольку окраска не изменилась, когда детей искупали. Тон кожи менялся по мере расширения рациона детей.

Неясным остался и вопрос с языком. Ряд исследователей склоняется к тому, что ребята сбежали с медных рудников (в эпоху Средневековья эксплуатация детей была нормой). Это отчасти объяснило бы зеленую кожу и волосы. Но они были ухожены, хорошо одеты, развиты и умны для своего возраста. Да и не смогли бы измученные непосильным трудом дети придумать фантастическую историю о перемещении в пространстве.

Аналогов места – Земли Святого Мартина в принципе на нашей планете нет. При этом брат и сестра явно не имели представления об обычной пище, ведь даже фасоль они ели в стручках и только потом, когда им показали, начали ее чистить.

Журналист Пол Харрис выдвинул версию, что дети отстали от труппы странствующих артистов. Зеленый цвет – это въевшийся грим. Долгое время они блуждали в лесу, питались растительной пищей и не видели солнечного света. Но эта версия не выдерживает критики, поскольку опять же хорошее состояние и качественная одежда ее опровергают.

Было выдвинуто предположение, что дети из Вулпита вообще не были людьми, не принадлежали к хомо сапиенс. Но ее тоже опровергают факты: ребятишки довольно быстро адаптировались, изменили рацион. А девочка еще и выучила язык, получила образование и вышла замуж, дав полноценное потомство. То есть о генетических различиях речи тоже не может идти.

Что это было? Откуда появились зеленокожие мальчик и девочка? Вероятно, над разгадкой этой тайны 850-летней давности будет биться еще не одно поколение ученых и просто любителей мистики.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Агнесс   Вулпит   Загадка   Зелёный   версия   история   кожа   объяснение   ребенок   цвет   
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♚ Мрачный Жнец ♚ 16 минут назад
Агнесс рассказала, что они с братом натолкнулись на пещеру, пася стадо овец. Оттуда издавался перезвон колоколов, они пошли на этот звук и вошли в пещеру. Там, по ее словам, она и брат заблудились и только спустя некоторое время нашли выход. Но, выйдя из пещеры, их ослепил яркий свет. Дети испугались и хотели вернуться обратно, но входа в пещеру не нашли. Девушка добавила также, что Землю Святого Мартина можно увидеть на большом расстоянии, что она выглядела как светящаяся страна на другом берегу реки.
Источник: https://salik.biz/articles/26653-zelenye-deti-iz-vulpita.html?utm_referrer=https://www.google.com/https://salik.biz/articles/26653-zelenye-deti-iz-vulpita.html?utm_referrer=https://www.google.com/

Ох уж эти сказочники.
Каждый рассказывает по-своему.
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