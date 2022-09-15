Вулпитские малыши зелёного цвета – кем они были?

Крестьяне спокойно убирали пшеницу обычным августовским днем 1173 года. Как из волчьей ямы вдруг выбрались дети. Девочке на вид было примерно 10 лет, мальчик немного помладше.

Одежда ребят была опрятной и чистой, выглядела дорого. Но самой большой странностью была кожа, имевшая яркий зеленый оттенок. Практически изумрудная. Они пытались объясниться с крестьянами, но люди не понимали их речи, изобилующей щелкающими, шипящими и свистящими звуками.

Это важный момент, потому что крестьяне были далеко не невежды и понимали помимо родного голландский, немецкий и французский, а также кельтские наречия.