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16 фотографий креативной наружной рекламы, дизайнерам которой хочется сказать: «Браво!»

16 фотографий креативной наружной рекламы, дизайнерам которой хочется сказать: «Браво!»

Автор:
08 октября 2022 09:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   дизайн   забавно   креатив   наружная реклама   удивительно   фантазия   фото   
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Предалагаю для вас 16 примеров наружной рекламы, которую захочется рассмотреть поближе. Ведь дизайнеры вложили в неё креатива от всей души!

Реклама — это то, без чего сегодня сложно представить нашу жизнь. Но привычный формат билбордов и вывесок уже давно наскучил и пользуется не очень большой популярностью у потенциальных покупателей. Поэтому производителям приходится включить всю свою фантазию и приложить немало усилий, чтобы показать свой товар во всей красе. И стоит сказать, что у некоторых из них это действительно здоровски получается.


Реклама интернет-провайдера Sky Broadband в Манчестере и Лондоне, которая наглядно показывает высокие скорости с новым уровнем тарифа Gigafast

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Реклама индийского музыкального конкурса Indian Idol


Мороженка от Ben & Jerry’s

А ещё вы можете не только укрыться от дождя под навесом автобусной остановки в виде мороженки, но и насладиться приятным ароматом этой сладости благодаря встроенным в неё ароматизаторам.


Курочка от KFC с пылу, с жару


Реклама зубной пасты Sensodyne


Отпразднуй этот Хэллоуин вместе с Фантой


Кристально чистый билборд от Мистера Пропера


Пешеходный переход в виде картошки фри, который ведёт только в одно место — McDonald’s


Playstation — Horizon Запретный Запад

Атмосфера видеоигры была перенесена на автобусную остановку Мадрида, Испания.


Скрэббл на остановке в Сиднее, Австралия


Собери одно слово, пока ждёшь свой автобус.


Конфетки M&M’s рассыпались по одному из залов кинотеатра Бразилии


Эскимо на палочке


Сыграем?

Взглянув на эту мрачную афишу в метро, люди из Великобритании узнали о выходе сериала «Игра в кальмара».


А вот как Лондон анонсировал о выходе 4 сезона сериала «Очень странные дела»

Желающие могут заглянуть внутрь этого портала и стать свидетелями реалистичного реквизита и учёных в защитных костюмах. Ко всему прочему креативщики вдохновились культовой сетью пиццерий Surfer Boy, которая не раз была показана в сериале. Поэтому в этом магическом месте можно не только полюбоваться всякими экспонатами, но и перекусить бесплатной пиццей.



Реклама, которая показывает обычные вещи глазами ребёнка


Это социальная реклама, которая призывает родителей к более пристальному вниманию к своим детям во избежание разных неприятностей.

Дети видят всё по-другому.


Упаковка молока посреди улицы от Arla

Источник:

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Метки: в мире   дизайн   забавно   креатив   наружная реклама   удивительно   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Максим Минаев 20 минут назад
реклама очень странных дел-это вагина в стиле Лавкрафта?
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