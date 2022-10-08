16 фотографий креативной наружной рекламы, дизайнерам которой хочется сказать: «Браво!»

Реклама — это то, без чего сегодня сложно представить нашу жизнь. Но привычный формат билбордов и вывесок уже давно наскучил и пользуется не очень большой популярностью у потенциальных покупателей. Поэтому производителям приходится включить всю свою фантазию и приложить немало усилий, чтобы показать свой товар во всей красе. И стоит сказать, что у некоторых из них это действительно здоровски получается.

Реклама интернет-провайдера Sky Broadband в Манчестере и Лондоне, которая наглядно показывает высокие скорости с новым уровнем тарифа Gigafast