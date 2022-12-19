FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7710 постов • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Прорвавшийся водопровод превратил пригородную улицу в необыкновенный лес из сосулек

Прорвавшийся водопровод превратил пригородную улицу в необыкновенный лес из сосулек

Автор:
19 декабря 2022 11:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вода   водопровод   красота   сосульки   фото   
289
4

Прорыв водопровода превратил пригородную улицу в Глостершире в необыкновенный лес из сосулек после того, как Британия пострадала от минусовых температур.

Лес из сосулек был создан случайно проезжающими автомобилями, которые выплеснули воду из прорвавшейся водопроводной магистрали на живую изгородь у обочины дороги.

×
×

Хелен Стратфорд, мама из Стонтона, графство Глостершир, увидела творение внизу дороги, которое привлекло внимание ее и других местных жителей.

Ее дочь, 9-летняя Сабрина, была очарована сосульками и, как и многие другие, хотела пойти и посмотреть на сосульки вблизи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   вода   водопровод   красота   сосульки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Gadova 15 минут назад
Какие-то стрёмные сосульки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Появились кадры еще одного опасного опыта директора, устроившего взрыв в Малом Имыше
Появились кадры еще одного опасного опыта директора, устроившего взрыв в Малом Имыше
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#история#картинки#страна#новый год#красота#креатив#природа#скандал
#люди#Юмор#в мире#факты#комментарии#Прикол#дети#футбол#Россия#Интересные
#интересно#фотографии#животные#кино#Приколы#подборка#знаменитости#удивительно#полиция
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя Потрясающие «ледяные блины» кружатся на поверхности шотландской реки Потрясающие «ледяные блины» кружатся на поверхности шотландской реки 12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами 12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами 20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми 20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми 14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность 14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность 15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством 15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством

На что жалуетесь?

Вернуться