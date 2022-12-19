Прорвавшийся водопровод превратил пригородную улицу в необыкновенный лес из сосулек

Хелен Стратфорд, мама из Стонтона, графство Глостершир, увидела творение внизу дороги, которое привлекло внимание ее и других местных жителей.



Ее дочь, 9-летняя Сабрина, была очарована сосульками и, как и многие другие, хотела пойти и посмотреть на сосульки вблизи.