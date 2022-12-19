Прорвавшийся водопровод превратил пригородную улицу в необыкновенный лес из сосулек

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Прорыв водопровода превратил пригородную улицу в Глостершире в необыкновенный лес из сосулек после того, как Британия пострадала от минусовых температур.
Лес из сосулек был создан случайно проезжающими автомобилями, которые выплеснули воду из прорвавшейся водопроводной магистрали на живую изгородь у обочины дороги.
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Хелен Стратфорд, мама из Стонтона, графство Глостершир, увидела творение внизу дороги, которое привлекло внимание ее и других местных жителей.
Ее дочь, 9-летняя Сабрина, была очарована сосульками и, как и многие другие, хотела пойти и посмотреть на сосульки вблизи.
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