Банкноты с необычным дизайном, которые жалко тратить

На прошлой неделе российский рубль ненадолго превратился в один евроцент, и в «Фейсбуке» снова стали гулять нервные шутки про зимбабвийский сценарий. За 35 лет независимости Зимбабве инфляция лишь в первый год была ниже 10 %, а во второй половине 2008-го её высчитывали — точнее, прикидывали — числом с 23 знаками. Цены росли фантастическими темпами из-за того, что власти страны не придумали ничего лучше, чем печатать ничем не обеспеченные банкноты. Из-за этого в Зимбабве ходили купюры в сотни миллиардов и триллионов долларов, которые приходилось деноминировать чуть ли не каждый год. С виду они не сильно отличаются от того же рубля, но выделяются изображением огромных булыжников и шрифтом в стиле логотипов рок-групп.

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