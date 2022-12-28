Удивительный дизайн вещей, которые готовы вот-вот растаять у всех на глазах

Капающий воск в виде ганаша из белого шоколада выполнен просто невероятно и очень реалистично! Но это уже давно ни для кого не секрет, что умелые ручки кондитеров способны творить из теста удивительные десерты.

Фарфоровая кружка со стекающими по бокам каплями