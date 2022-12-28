Удивительный дизайн вещей, которые готовы вот-вот растаять у всех на глазах

Дизайнеры — непредсказуемые люди, в головах которых всё время кружит вихрь гениальных идей. Они способны даже самому обычному предмету добавить изюминку, которую будет сложно не приметить и которой будет невозможно не восхититься.
Сегодня мы собрали для вас примеры самых разных вещей, чей дизайн оказался уж очень необычным, ведь он готов с минуты на минуту растаять прямо у вас на глазах.
В руках гениального дизайнера даже дерево тает!
«Время тает»
Ещё чуть-чуть и упадёт первая капля прямо кому-то на голову
Комод, чей дизайн с уверенностью можно назвать завораживающим
Стулья, у которых вместо 4 ножек одна большая «лужа»
Зеркало, растекающееся по стене
Ваза для цветов
Бокал с эффектом расплавляющегося стекла
Торт в виде одной огромной горящей свечи
Капающий воск в виде ганаша из белого шоколада выполнен просто невероятно и очень реалистично! Но это уже давно ни для кого не секрет, что умелые ручки кондитеров способны творить из теста удивительные десерты.
Фарфоровая кружка со стекающими по бокам каплями
«Моя картина напоминает тающее зеркало»
Аксессуары из металла, который не выдержал человеческой красоты и начал таять
Кухонный уголок
Тающий ковёр
Ковры Фаига Ахмеда заставляют людей не верить свои глазам, ведь его работы, как вода, растекаются по всему помещению.
Источник:
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