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Девушка потеряла ногу после катания на американских горках, но она не сдалась - и ее жизнь кардинально изменилась

Девушка потеряла ногу после катания на американских горках, но она не сдалась - и ее жизнь кардинально изменилась

Автор:
29 августа 2022 13:14
Метки: американские горки   бионическая нога   из жизни   история   лия вашингтон   протез   фото   
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Поездка в парк аттракционов для Лии Вашингтон обернулась настоящим кошмаром. Девушка не ожидала, что безобидно катание на горках лишит ее возможности ходить на своих ногах.

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Лия Вашингтон и ее парень Джо из Великобритании в 2015 году отправились прокатиться на американских горках "Смайле" (Smiler) в местном тематическом парке "Альтон Тауэрс" (Alton Towers). Однако именно в тот день произошел страшный инцидент: на высоте столкнулись 2 кабинки, 4 человек пострадали.



После трагедии Лия проснулась в больничной палате, где лечащий врач сообщил, что девушке пришлось ампутировать ногу. Юная англичанка не верила своим ушам: ей было чуть больше 20, но жизнь окрасилась в черно-белые тона.


Наступили долгие месяцы реабилитации. Девушке стали подбирать протезы. Лия боялась, что Джо бросит ее, однако парень был все время рядом. Во время трагедии он отделался ушибами, но девушку не бросил. Он все время поддерживал ее, а недавно сделал предложение.



Пережить травму и получить комфортный протез оказалось не самым сложным. Девушке понадобились годы, чтобы принять новую себя. Она ненавидела девушек, которые приходили на пляж только потому, что теперь Лия отличалась от них, была не такой, как все.


Лие было тяжело, но поддержка близких и вера в собственные силы вернули ей любовь к себе и к жизни. Она поняла, что необходимо принять себя такой, какая она есть, с протезом.



Лия вспомнила, что когда-то хотела стать моделью. Бионическая нога не помешала ей участвовать в различных рекламных акциях и фотосессиях. В соцсетях Лия становилась с каждым днем все популярнее, показывая настоящую себя, не боясь демонстрировать отсутствие ноги.


Благодаря такой смелости с ней и стали заключать рекламные контракты - сейчас она представляет бренд нижнего белья. К тому же подобный посыл мотивировал других людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.




Лия больше не комплексует из-за своего тела, а благодарна за все, что с ней произошло, что она осталась жива. У нее есть любимый человек и близкие рядом, а также работа.

Лия ведет активную жизнь: она путешествует, катается на велосипеде, тренируется.

После катастрофы компания Merlin Attractions, которой принадлежит аттракцион, выплатила огромный штраф на сумму около 404 миллиона рублей за нарушение техники безопасности и причинение вреда здоровью.


Источник:

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Метки: американские горки   бионическая нога   из жизни   история   лия вашингтон   протез   фото   
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6  комментариев
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6k
Shtoppi 52 минуты назад
<<...но она не сдалась - и ее жизнь кардинально изменилась>>
Что в принципе не удивительно. Инвалидность кардинально меняет жизнь - очевидно что бытие становится сложнее, а если начнешь сдаваться, то тебе кранты. Так что тут волей-неволей придется напрягаться если не хочешь закончить в канаве.
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−188
Сигизмунд Лазаревич 52 секунды назад
Ну и с чего тут сдаваться? Была скучная жизнь обычной стрёмной девки.. ногу отпилили и сразу вокруг жизнь закипела, адвокаты, активисты, извращенцы... да она считай выигрышный лотерейный билет вытащила с этой ногой..
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9k
Maddy8 2 минуты назад
Т.е она была серой массой, а теперь стала популярной? К чему ведут?
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59k
pynh 10 минут назад
+1 инвалид. И чо?
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