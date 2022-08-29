Девушка потеряла ногу после катания на американских горках, но она не сдалась - и ее жизнь кардинально изменилась

Лия вспомнила, что когда-то хотела стать моделью. Бионическая нога не помешала ей участвовать в различных рекламных акциях и фотосессиях. В соцсетях Лия становилась с каждым днем все популярнее, показывая настоящую себя, не боясь демонстрировать отсутствие ноги.

Благодаря такой смелости с ней и стали заключать рекламные контракты - сейчас она представляет бренд нижнего белья. К тому же подобный посыл мотивировал других людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.