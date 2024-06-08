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Почему в Японии самый большой рынок протезов пальцев

Почему в Японии самый большой рынок протезов пальцев

Автор:
08 июня 2024 08:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   новости   пальцы   протез   удивительно   фото   
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Эта задача без звездочки, вы точно догадаетесь – почему. И забавно, что обусловлено это сложившимися социокультурными особенностями. Если можно так назвать культуру отрезания пальцев у японской мафии – якудза.

Считается, что в японской мафии более 100 тысяч членов – это в разных группировках по всей стране.

Кому в Японии отрезают пальцы

Самое смешное, что всем. Все думают, что мизинцы или другие пальцы отрезают за серьезный проступок против клана одному из его членов. Или за долги, но – уже другие пальцы.

Ритуал, известный как юбидзумэ, является для членов якудза «платой» за поступки, противоречащие кодексу якудза, например, употребление наркотиков, участие в драках или воровство.

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Но долгое время существовало еще течение, что мизинец на левой руке отнимали всем желающим ступить в клан мужчинам. Как доказательство их решимости и того, что они не слабаки или трусы.

В общем, пальцев в Японии поотрезали даже больше, чем в Мексике, когда идет война между группировками.

Доброе дело и якудза приятно

Изначально Синтаро Хаяси, протезолог, который занялся именно протезами пальцев, поставил своей целью помогать людям, которые хотят уйти от преступного прошлого. Либо вовсе – бежали от якудза и скрывают от мафии. Им нужно носить протез, потому что отнятый палец – слишком сильный опознавательный знак.

До этого он делал силиконовые протезы для женщин, больных раком молочной железы, попросту – делал протезы груди. Но новое направление ему подсказали женщины. Они беспокоились о репутации своей семьи и жаловались, что отец пойдет в школу к сыну, а там увидят, что у него нет пальца. Решат еще, что у сына отец – якудза (а может и верно решат).

Да и просто без пальца невозможно найти работу, слишком боятся работодатели видеть «руки якудза». Думают, что такой человек будет грубить клиентам и посетителям. А если сделать очень реалистичный протез, почти никто не узнает, что это подделка.

Пальцы - дорогое удовольствие

Протез одного изготовленного вручную пальца стоит $ 3000. При этом силиконовые протезы изнашиваются или требуют перекрашивания. Так что приходится ходить еще раз в год на техобслуживание.

Вообще по уму нужно купить два протеза – бледного оттенка для зимы, когда руки мерзнут. И более теплого оттенка для жары, чтобы не отличаться слишком сильно от всего цвета руки. Но это довольно дорого, особенно для тех, кому нужен палец, чтобы найти работу.

Есть и хорошая новость! Рост спроса на пальцы-протезы говорит о том, что все больше людей хотят завязать с преступным прошлым, а кланы разваливаются из-за хорошей работы полиции. Да и члены якудза стареют вместе со всем населением, в нее просачивается иностранная мафия, а она уже не особо спешит резать пальцы.

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Метки: Япония   в мире   новости   пальцы   протез   удивительно   фото   
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Miralanim
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