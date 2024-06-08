Почему в Японии самый большой рынок протезов пальцев

Считается, что в японской мафии более 100 тысяч членов – это в разных группировках по всей стране.

Кому в Японии отрезают пальцы

Самое смешное, что всем. Все думают, что мизинцы или другие пальцы отрезают за серьезный проступок против клана одному из его членов. Или за долги, но – уже другие пальцы.

Ритуал, известный как юбидзумэ, является для членов якудза «платой» за поступки, противоречащие кодексу якудза, например, употребление наркотиков, участие в драках или воровство.