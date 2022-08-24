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"В гости можно?": в Новой Зеландии морской котик проник в дом семьи

"В гости можно?": в Новой Зеландии морской котик проник в дом семьи

Автор:
24 августа 2022 20:08
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   новая зеландия   тюлени   тюлень   фото   
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Если живёшь в Новой Зеландии на берегу океана - будь готов к тому, что в гости заглянет морской котик. Жители района Маунт-Маунгани недавно обнаружили в своём доме такого маленького гостя. Тот хотел отдохнуть на диване, подружиться с кошкой, и просто пообщаться..
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Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   новая зеландия   тюлени   тюлень   фото   
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4  комментария
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39k
KiploksAKS 51 минуту назад
Это не тюлень, а морской котик. Тюлени далеко от берега не уходят: лапки не позволяют.
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Григорий Бабкин Полчаса назад
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