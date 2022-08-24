"В гости можно?": в Новой Зеландии морской котик проник в дом семьи

Отец семейства, Фил Росс (Phil Ross), работает морским биологом, и как раз в это время он находился в экспедиции. Но он помог семье дистанционно. Они вместе определили, что морской котик пробрался в дом за их кошкой - через небольшое отверстие во входной двери. По словам Фила, возможно, кошка защищала территорию от "гостя", но в один момент поняла, что соперничать с этим существом опасно. Тогда кошка пошла домой через кошачью дверь - а морской котик последовал за ней.