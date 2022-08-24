"В гости можно?": в Новой Зеландии морской котик проник в дом семьи

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Если живёшь в Новой Зеландии на берегу океана - будь готов к тому, что в гости заглянет морской котик. Жители района Маунт-Маунгани недавно обнаружили в своём доме такого маленького гостя. Тот хотел отдохнуть на диване, подружиться с кошкой, и просто пообщаться..
Семья из района Маунт-Маунгани в Новой Зеландии живёт почти в 150 метрах от океана. Недавно они обнаружили в доме необычного гостя - морского котика. Хозяйка дома по имени Дженн отправилась в тренажерный зал в 6 утра, а вернувшись через час и открыв двери дома, увидела там это чудо. Появление человека явно напугало малыша, и он тут же направился в другую комнату.
Женщина сразу разбудила детей, и познакомила их с "новым членом семьи". В этих местах морские котики - не редкое зрелище, но в дома они врываются отнюдь не каждый день. Семья дала ему кличку Оскар (Oscar), и после череды умиления решила вежливо выпроводить гостя в его среду обитания. Но сначала они задумались - а как котик мог оказаться внутри?
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Отец семейства, Фил Росс (Phil Ross), работает морским биологом, и как раз в это время он находился в экспедиции. Но он помог семье дистанционно. Они вместе определили, что морской котик пробрался в дом за их кошкой - через небольшое отверстие во входной двери. По словам Фила, возможно, кошка защищала территорию от "гостя", но в один момент поняла, что соперничать с этим существом опасно. Тогда кошка пошла домой через кошачью дверь - а морской котик последовал за ней.
Кошка, видимо, была в шоке от такого наглого вторжения - и сбежала из дома на весь день. По словам хозяев, когда она вернулась, несколько дней сидела на втором этаже, отказываясь спускаться вниз. Теперь бедняге придется какое-то время отходить от потрясения! Оскар, тем временем, немного поизучал дом, а потом прилёг отдохнуть на диване.
Несмотря на то, что Оскара никто не звал в гости, он оказался воспитанным и вежливым джентльменом - даже почти ничего не запачкал в доме. Позже хозяйка дома связалась со спасателями из местной организации, и они приехали забрать морского котика. После осмотра его выпустили обратно в дикую природу, где обитают его сородичи.
“Морские котики могут забредать на расстояние до 15 км от океана, часто следуя по рекам и ручьям. Они могут появляться в необычных местах - в загонах с животными, обочинах дороги или улицах в центре города. Это нормальное явление, особенно учитывая любопытство в таком возрасте," - рассказал глава семейства.
Источник:
АНТИФИШКИ
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