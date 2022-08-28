Необычный случай, после которого Наталья Варлей стала носить челку

Наталья Владимировна начинала свой творческий путь не как актриса кино или театра, а как артистка цирка. После учебы в цирковом училище Варлей оказалась в «Союзгосцирке», откуда ее частенько отправляли на гастроли.

История развернулась в Волгограде, где Наталье предстояло исполнить сложный трюк на трапеции, поднятой почти до самого купола. Разумеется, номер чрезвычайно опасный, однако за плечами Варлей был опыт и многие месяцы упорных репетиций.