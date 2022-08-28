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Необычный случай, после которого Наталья Варлей стала носить челку

Необычный случай, после которого Наталья Варлей стала носить челку

Автор:
28 августа 2022 09:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Наталья Варлей   актриса   знаменитости   интересно   история   фото   челка   
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Наталья Варлей в силу своей профессии примерила на себя множество различных образов. Однако большую часть жизни рядом с ней оставался неизменный атрибут в виде челки. Наверное мало кто задумывался над тем, почему актриса выбрала именно такой вариант стрижки.

Наталья Владимировна начинала свой творческий путь не как актриса кино или театра, а как артистка цирка. После учебы в цирковом училище Варлей оказалась в «Союзгосцирке», откуда ее частенько отправляли на гастроли.

История развернулась в Волгограде, где Наталье предстояло исполнить сложный трюк на трапеции, поднятой почти до самого купола. Разумеется, номер чрезвычайно опасный, однако за плечами Варлей был опыт и многие месяцы упорных репетиций.

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Для выполнения столь сложного трюка Варлей не могла обойтись без ассистента. Предполагалось, что им будет Борис Руденко, который был влюблен в молодую артистку еще с циркового училища. Он даже отправился с Варлей в Волгоград. Однако незадолго до выступления решил рассказать о своих чувствах.

Понимая, что с большой вероятностью ответной симпатии не будет, парень на эмоциях выдвинул ультиматум: либо Варлей соглашается стать его женой, либо он бросает все и уезжает обратно. Наталья была не готова к подобному повороту событий и ответила отказом. В свою очередь Борис сдержал обещание - подменять его пришлось незнакомому работнику цирка.

Во время трюка с трапецией тому было необходимо в нужный момент отвязать канат и максимально аккуратно опустить Варлей вниз. Но по неизвестной причине работник «проворонил» нужный момент, что едва не привело к трагедии.

Когда выступление подходило к концу и артистку давно пора было опускать, ассистент позабыл об осторожности и резко развязал канат. В итоге Наталья вместе с трапецией начала стремительное падение. Благо горе-работник чудом успел ухватиться за веревку и не дать конструкции рухнуть.

Но на этом злоключения циркачки не закончились. Под самым куполом был закреплен металлический стул, который от резких манипуляций сорвался и прилетел Наталье прямо в лоб. Наверняка удар был болезненным, однако Варлей не подала виду и продолжила выступление.

От удара на лбу образовалась заметная гематома, а впереди было еще не одно выступление. Образовавшуюся шишку необходимо было каким-то образом скрыть. В итоге Наталья Владимировна взяла в руки ножницы и сделала себе челку. Наверное, в тот момент она не догадывалась, что получила прическу, которая на долгие годы станет ее визитной карточкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Наталья Варлей   актриса   знаменитости   интересно   история   фото   челка   
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3  комментария
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255
Максим Минаев Полчаса назад
ой,ни когда не забуду ее в синих колготках
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1k
vadyushik 18 минут назад
И пол страны потом с такой причёской ходили.
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2k
анатолий горленко 22 минуты назад
Не припомню случаев, когда чёлка портила внешность женщины.
Вот открытый лоб, не каждой идёт, но это чисто моё мнение.
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