Единственный мультфильм, который озвучил Юрий Никулин

Как-то однажды я задумался - а какие мультипликационные персонажи говорят голосом Юрия Никулина. Наверняка ведь есть такие мультфильмы, в озвучивании которых принимал участие Юрий Никулин.

Думал, думал, думал, но не мог точно вспомнить. Пришлось пользоваться подсказкой из Интернета.

Оказывается, существует лишь один мультфильм, в котором можно услышать голос Юрия Никулина.

И этот мультфильм называется "Бобик в гостях у Барбоса".

Нет, наверное, таких людей, которые бы не смотрели этот мультфильм. Да и припев песни из этого мультфильма наверняка все знают.

Юрий Никулин озвучил Бобика. А Барбоса озвучил Олег Табаков.