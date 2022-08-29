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Единственный мультфильм, который озвучил Юрий Никулин

Единственный мультфильм, который озвучил Юрий Никулин

Автор:
29 августа 2022 10:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юрий Никулин   актеры   мультфильм   озвучка   факты   фото   
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Актеры часто участвуют в озвучивании мультфильмов. Их легко узнать по голосам. У нас половина советских зайцев говорит голосом Георгия Вицина. Мы легко узнаем голос Анатолия Папанова, Василия Ливанова, Вячеслава Невинного, Бориса Новикова, Евгения Леонова.

Как-то однажды я задумался - а какие мультипликационные персонажи говорят голосом Юрия Никулина. Наверняка ведь есть такие мультфильмы, в озвучивании которых принимал участие Юрий Никулин.

Думал, думал, думал, но не мог точно вспомнить. Пришлось пользоваться подсказкой из Интернета.

Оказывается, существует лишь один мультфильм, в котором можно услышать голос Юрия Никулина.


И этот мультфильм называется "Бобик в гостях у Барбоса".

Нет, наверное, таких людей, которые бы не смотрели этот мультфильм. Да и припев песни из этого мультфильма наверняка все знают.

Юрий Никулин озвучил Бобика. А Барбоса озвучил Олег Табаков.

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Юрий Никулин и Олег Табаков лишь однажды встречались на съемочной площадке. Это был фильм "Молодо-зелено" 1962 года. В этом фильме Олег Табаков сыграл большую роль, а Юрий Никулин - не очень большую.

А мультфильм "Бобик в гостях у Барбоса" стал второй совместной работой этих известных советских актеров.

Между прочим, этот мультфильм является одним из самых популярных мультфильмов у российского зрителя. Этот факт доказывает очень высокая оценка, выставленная на сайте Кинопоиск - 8,3 балла.

Он занимает 14 место среди всех советских мультфильмов, опережая "Бременских музыканов" и чуть уступая "Летучему кораблю".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юрий Никулин   актеры   мультфильм   озвучка   факты   фото   
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4  комментария
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
Человек собаке друг,
Это знают все вокруг.
Понятно всем как дважды-два,
Нет добрее существа.

Лапу первым подает,
Волю нервам не дает.
Еще никто не замечал,
Чтобы хоть раз он зарычал!

Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается,
И на кошек - ноль внимания.
Вот это воспитание!
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2k
Pill Час назад
По двери догадался в момент.
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731k
А.Берестенко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Anarasius

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