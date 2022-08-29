Единственный мультфильм, который озвучил Юрий Никулин

Актеры часто участвуют в озвучивании мультфильмов. Их легко узнать по голосам. У нас половина советских зайцев говорит голосом Георгия Вицина. Мы легко узнаем голос Анатолия Папанова, Василия Ливанова, Вячеслава Невинного, Бориса Новикова, Евгения Леонова.
Как-то однажды я задумался - а какие мультипликационные персонажи говорят голосом Юрия Никулина. Наверняка ведь есть такие мультфильмы, в озвучивании которых принимал участие Юрий Никулин.
Думал, думал, думал, но не мог точно вспомнить. Пришлось пользоваться подсказкой из Интернета.
Оказывается, существует лишь один мультфильм, в котором можно услышать голос Юрия Никулина.
И этот мультфильм называется "Бобик в гостях у Барбоса".
Нет, наверное, таких людей, которые бы не смотрели этот мультфильм. Да и припев песни из этого мультфильма наверняка все знают.
Юрий Никулин озвучил Бобика. А Барбоса озвучил Олег Табаков.
Юрий Никулин и Олег Табаков лишь однажды встречались на съемочной площадке. Это был фильм "Молодо-зелено" 1962 года. В этом фильме Олег Табаков сыграл большую роль, а Юрий Никулин - не очень большую.
А мультфильм "Бобик в гостях у Барбоса" стал второй совместной работой этих известных советских актеров.
Между прочим, этот мультфильм является одним из самых популярных мультфильмов у российского зрителя. Этот факт доказывает очень высокая оценка, выставленная на сайте Кинопоиск - 8,3 балла.
Он занимает 14 место среди всех советских мультфильмов, опережая "Бременских музыканов" и чуть уступая "Летучему кораблю".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как сейчас выглядят 16 детей-актёров, снявшихся в популярных фильмах и сериалах
- «Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука
- Как в СССР снимали сказку о Мэри Поппинс и выбрали на роль Андрейченко
- «Покровские ворота»: почему музыкальную комедию не допустили до больших экранов
- 12 признанных звёзд кино, которые внезапно для всех подписались на роль в ужастике
Это знают все вокруг.
Понятно всем как дважды-два,
Нет добрее существа.
Лапу первым подает,
Волю нервам не дает.
Еще никто не замечал,
Чтобы хоть раз он зарычал!
Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается,
И на кошек - ноль внимания.
Вот это воспитание!