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Занятные взаимные пасхалки и отсылки, а также факты из мира кино

Занятные взаимные пасхалки и отсылки, а также факты из мира кино

Автор:
27 августа 2022 10:10
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   отсылки   пасхалки   роль   факты   фильм   фото   
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Изучаем небольшие детали и факты из мира кино.


"Дневная смена" (2022)

В штаб-квартире профсоюза охотник на вампиров на стене висит портрет Авраама Линкольна и два топора — отсылка к фильму Тимура Бекмамбетова «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» (2012).

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"Бесконечная история" (1984)

Во время сцены дворца Фантастика неожиданно появляются Йода, Чубакка, Микки Маус, C-3PO, ET и несколько эвоков.

"Алита: Боевой ангел" (2019)

У воина-охотника на спине вырезан календарь ацтеков. Отсылка режиссера Роберта Родригеса — дань уважения его мексиканским корням.

"Приключения Паддингтона 2" (2017)

В газете, которую Брендан Глисон читает на тюремной кухне, есть заголовок: "Warden throws party in county jail" ("Надзиратель устраивает вечеринку в окружной тюрьме"). Это первая строка крутейшей "Jailhouse Rock" Элвиса Пресли.


"Всё везде и сразу"

Образ персонажа Джейми Ли Кертис (налоговый инспектор), кажется, вдохновлен первой попавшейся фотографией из интернета.

"Мультивселенная безумия" (2022) и "ВандаВижн" (2021)

Комнаты в двух разных мультивселенных индентичны, только зеркально отражены.

"Добыча" (2022)

Пистолет - прямая отсылка и связь с "Хищником 2" (1990). Наконец-то сняли фильм, объясняющий, откуда он там взялся.

"Кунг По: Нарвись на кулак" (2002)

В древнем китайском магазинчике сзади на полке — вполне современные чипсы.


"Цельнометаллическая оболочка" (1987)

В комнате, где проводят собрания военные журналисты, есть табличка с надписью «МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ ДО СМЕРТИ НАШЕ ПРАВО НА ДЕЗИНФОРМАЦИЮ».

Взаимные пасхалки

Сэм Рэйми спрятал плакат фильма Уэса Крэйвена «У холмов есть глаза» в качестве пасхального яйца в «Зловещих мертвецах» (1981). Крэйвен отреагировал на это дань, в «Кошмаре на улице Вязов» (1984) показав «Зловещих мертвецов» по ​​телевидению. Рэйми же спрятал перчатку Фредди Крюгера в «Зловещих мертвецах 2» (1987).


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   отсылки   пасхалки   роль   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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Makfatym Час назад
У В. Пелевина много отсылок и пересечений, в книгах, друг на друга.
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Dabus 5 минут назад
А мне, мадам инспектор сразу напомнила Роуз, из Корпорации Монстров
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9k
Бритва 58 минут назад
в безбашенной комедии "Кунг По" современные чипсы вряд ли способны кого-то удивить)
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