Занятные взаимные пасхалки и отсылки, а также факты из мира кино

Изучаем небольшие детали и факты из мира кино.
"Дневная смена" (2022)
В штаб-квартире профсоюза охотник на вампиров на стене висит портрет Авраама Линкольна и два топора — отсылка к фильму Тимура Бекмамбетова «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» (2012).
"Бесконечная история" (1984)
Во время сцены дворца Фантастика неожиданно появляются Йода, Чубакка, Микки Маус, C-3PO, ET и несколько эвоков.
"Алита: Боевой ангел" (2019)
У воина-охотника на спине вырезан календарь ацтеков. Отсылка режиссера Роберта Родригеса — дань уважения его мексиканским корням.
"Приключения Паддингтона 2" (2017)
В газете, которую Брендан Глисон читает на тюремной кухне, есть заголовок: "Warden throws party in county jail" ("Надзиратель устраивает вечеринку в окружной тюрьме"). Это первая строка крутейшей "Jailhouse Rock" Элвиса Пресли.
"Всё везде и сразу"
Образ персонажа Джейми Ли Кертис (налоговый инспектор), кажется, вдохновлен первой попавшейся фотографией из интернета.
"Мультивселенная безумия" (2022) и "ВандаВижн" (2021)
Комнаты в двух разных мультивселенных индентичны, только зеркально отражены.
"Добыча" (2022)
Пистолет - прямая отсылка и связь с "Хищником 2" (1990). Наконец-то сняли фильм, объясняющий, откуда он там взялся.
"Кунг По: Нарвись на кулак" (2002)
В древнем китайском магазинчике сзади на полке — вполне современные чипсы.
"Цельнометаллическая оболочка" (1987)
В комнате, где проводят собрания военные журналисты, есть табличка с надписью «МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ ДО СМЕРТИ НАШЕ ПРАВО НА ДЕЗИНФОРМАЦИЮ».
Взаимные пасхалки
Сэм Рэйми спрятал плакат фильма Уэса Крэйвена «У холмов есть глаза» в качестве пасхального яйца в «Зловещих мертвецах» (1981). Крэйвен отреагировал на это дань, в «Кошмаре на улице Вязов» (1984) показав «Зловещих мертвецов» по телевидению. Рэйми же спрятал перчатку Фредди Крюгера в «Зловещих мертвецах 2» (1987).
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АНТИФИШКИ
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