Корабли Калигулы — гигантские плавучие дворцы, оказавшиеся на дне озера

Крупнейшие корабли Античности плавали по небольшому горному озеру и затонули при невыясненных обстоятельствах.

Как выглядела умопомрачительная роскошь две тысячи лет назад, и что скрывают холодные воды озера Неми?

Мастер удовольствий

Гай Юлий Цезарь Август Германик — человек, более известный в истории под своим прозвищем «Калигула» — «сапожок».

Калигула правил Римской империей с 37 по 41 год н.э. и за 4 года власти запомнился потомкам как один из самых одиозных правителей великой державы.