Корабли Калигулы — гигантские плавучие дворцы, оказавшиеся на дне озера

Корабли императора Калигулы, построенные в I веке н.э., не предназначались для морских сражений или путешествий. Это были великолепные дома наслаждений, украшенные золотом и драгоценными камнями.
Крупнейшие корабли Античности плавали по небольшому горному озеру и затонули при невыясненных обстоятельствах.
Как выглядела умопомрачительная роскошь две тысячи лет назад, и что скрывают холодные воды озера Неми?
Мастер удовольствий
Гай Юлий Цезарь Август Германик — человек, более известный в истории под своим прозвищем «Калигула» — «сапожок».
Калигула правил Римской империей с 37 по 41 год н.э. и за 4 года власти запомнился потомкам как один из самых одиозных правителей великой державы.
Тиран-безумец, каким его считали современники, был падок до физических наслаждений, устраивал грандиозные театральные и гладиаторские представления, а также возводил масштабные архитектурные сооружения.
Словно пытаясь найти границы человеческим возможностям и испытать на прочность бюджет империи, монарх осуществлял самые невероятные и дорогостоящие проекты.
Огромные корабли, спущенные на воду в вулканической кальдере озера Неми, стали одним из таких фантастических творений.
Как выглядела роскошь в I веке?
Речь идет о двух гребных галерах. Одна из них служила в качестве храма богине леса Диане, другая — предположительно, была дворцом удовольствий.
Крупнейший корабль достигал 73 метра в длину и 24 метра в ширину. Вёсла располагались не в корабельных бортах, а в специальных пристройках по краям судна — апостиках.
Меньшее судно — 70 метров в длину и 20 в ширину, не было снаряжено веслами, его тянули на буксире.
Для сравнения, британский пароход «Титаник», славившийся крупнейшим судном начала XIX века, достигал 270 метров в длину и 28 метров в ширину.
Галеры Калигулы в параметрах «Титанику» уступали, но плавали они по озеру диаметром не более 1000 метров. Для своего времени, это были исполины, плескавшиеся в луже.
Но поражало другое. На судах были разбиты цветущие сады, на которых ветвились фруктовые деревья, благоухали цветы и свисал виноград. Тут же были бани, бассейны, крутящаяся сцена и дворцы с комнатами для рабов и гостей.
Коммуникации предусматривали водопровод с холодной и горячей водой, а также... тёплые полы. Разумеется, весь интерьер был искусно задекорирован головами диких животных, узорами и благородным металлом.
На вёслах сверкали драгоценные камни. Крыши дворца и храма отливали на солнце золотом, стояли на мраморных колоннах и закрывали изумительной красоты мозаичный пол. Тут и там стояли статуи, на стенах красовались барельефы и картины.
Удивительной красоты и функциональности была сцена, состоявшая из вращавшихся платформ. В их конструкции была использована шарикоподшипниковая система, которая была заново изобретена только к концу XIX века.
И всё это великолепие существовало 2000 лет назад. Остается только гадать и завидовать, какие праздники там закатывал Калигула.
Что стало с кораблями?
Корабли затонули в течение 20 лет после смерти Калигулы, в период правления императора Нерона. Тогда империю сотрясали войны и восстания. До плавучих дворцов никому не стало дела.
Во всяком случае, это всего лишь одна из версий, поскольку письменных источников по поводу судьбы плавучих дворцов никто не оставил. Вероятнее всего, их просто забросили, со временем они набрали воду и затонули.
Начиная с XV века суда, а точнее их богатства, неоднократно пытались достать. Добиться этого удалось Бенито Муссолини, который для этого осушил озеро.
Остовы кораблей, которые замечательно сохранились благодаря основательности древних римлян, были выставлены в музее. Музей уничтожили в 1944 году толи немцы, толи американцы. Историки расходятся во мнении.
Впрочем, не все потеряно. Согласно исследователям, вероятнее всего, на дне озера покоится еще одно судно, достигающее длиной 122 метра! Похоже, главные сенсации еще ждут нас впереди!
Источник:
АНТИФИШКИ
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