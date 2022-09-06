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Что такое Karlu Karlu, или Кто разрезал дьявольские шарики

Что такое Karlu Karlu, или Кто разрезал дьявольские шарики

Автор:
06 сентября 2022 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Karlu Karlu   дьявольские шарики   интересно   познавательно   факты   фото   
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Это место, находящееся в северной части Австралии, имеет два названия. На языке аборигенов оно называется Karlu Karlu, а на английском языке – Devils Marbles, то есть "Дьявольские шарики". Оба этих названия прямо говорят о том, чем знаменита эта территория.

Двойное Karlu Karlu интересно само по себе – что может обозначать одно слово, сказанное дважды. В различных языках такие приёмы обозначают усиление – например, не просто красивое, а очень красивое, такое "красивое-красивое". Вот и в данном случае Karlu Karlu переводят как round boulders, то есть "круглые валуны" – такие "валуны-валуны".

Эти валуны являются теми самыми "шариками Дьявола", которые попали в англоязычное название местности. История тоже интересная сама по себе – название взято из фразы некоего Джона Росса, который исследовал эти места.

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Когда в 1870-м году он давал характеристику местам, где побывал, по поводу данной территории он сказал примерно следующее: "Это страна дьявола. Он даже опорожнил здесь свой мешок с шарами!".

Как в итоге словосочетание "Шарики дьявола" стало названием местности, точно неизвестно, но вообще Росс именами разбрасывался не хуже того дьявола с его шариками. Скажем, в 1869-м году он исследовал район реки Стивенсон и назвал найденные по пути горы в честь своих детей – Сары, Ребекки, Александра и Джона. Они и сейчас так называются.

Что касается "дьявольских шариков", то речь идёт о гигантских гранитных валунах, вес которых может достигать больше сотни тонн. Положение многих из них выглядит достаточно неустойчивым, тем не менее за время наблюдения оно не изменяется.

Учёные считают эти валуны естественными образованиями, а необычные "позы" камней – результатом выветривания и эрозии. В общем, объяснение традиционное. Но дело не столько в наличии таких валунов, сколько в том, что часть из них аккуратно разделена пополам, словно камень распилили на две части. Это вызывает много домыслов, но учёные считают эти расколы также вполне естественными.

Для аборигенов долина Karlu Karlu (так они называют и местность, и сами камни) является священной, а история появления валунов – часть местной мифологии. На самом деле эта мифология – логичней даже говорить о системе мировоззрения австралийских коренных народов – считается уникальной и очень необычной. Более того, далеко не все легенды вообще рассказываются аборигенами чужим людям.

Но конкретно про камни Karlu Karlu вполне "разрешённая" информация. Они, согласно легендам, появились благодаря некоему существу, которое называют Аранж.

Если в вольном пересказе, то он давно-давно, в те мифические времена, гулял по долине, делал что-то важное со своей причёской и упавшие пряди волос превратились в многочисленные валуны. Так же рассказывается о валунах в другой части долины – это Аранж просто шёл и плюнул.

Что интересно, многие источники отмечают, что Аранжа называют также человеком-дьяволом. Не будем разбираться, почему, но стоит отметить, что, видимо, упомянутый выше Джон Росс знал об этой легенде – потому и заговорил о дьяволе с мешком. Его характеристика явно "пародирует" эту легенду.

Отношение аборигенов к своим святыням, кстати, очень показательно иллюстрирует такая история. В 1952-м году один валун Karlu Karlu забрали, чтобы установить его в качестве памятника Джону Флинну в городе Алис-Спрингс. Аборигены после этого 45 лет требовали вернуть камень, поскольку он был забран со священного места.

В итоге в сентябре 1999-го года камень отвезли обратно, а на его место – в качестве памятника – поставили другой. Новый валун подарили сами аборигены – это был уже не священный валун, а обычный, который не жалко.

На самом деле эта история ещё и хорошо иллюстрирует изменение отношения к аборигенам. Скажем, в 1976-м году в Австралии был принят Закон о правах аборигенов на землю, ну и дальше ещё множество всяческих законов и актов, в которых идёт речь о правах коренного населения.

Так или иначе, это всё не мешает заповеднику Karlu Karlu сегодня быть одним из самых посещаемых в Австралии. А расколотые по ровной линии камни Karlu Karlu остаются предметом споров и различных альтернативных теорий их появления, в том числе и с опорой на те самые местные легенды.

Источник:

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Метки: Karlu Karlu   дьявольские шарики   интересно   познавательно   факты   фото   
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2  комментария
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Александр Куканов 2 дня назад
кто разрезал - да небось как в том анекдоте "два расколол, остальные протерялись куда то"
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−19
zenon 2 дня назад
Бывает такое запросто. Плывёт себе кораблик, как вдруг один из смотрящих кричит капитану на нас пустили торпеду. Капитан боцману - займи пассажиров, а мы пока опустим шлюпки. Боцман собрал всех пассажиров на палубе, снимет штаны и говорит, сейчас я им ударю о палубу и корабль пополам. Все хохочут. Раз, два, три, ударяет по палубе и корабль пополам. Все барахтаются в воде. Капитан подплывает к боцману - ты дурень, торпеда то мимо прошла. Кто-то ват так пошутил с этой глыбой. Удар и она пополам. А может мышка бежала, хвостиком махнула глыба, упала и раскололась. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет - не плачь баба, не плачь дед, снесу я вам новую глыбу всю в железо закованную.
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