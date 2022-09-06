Что такое Karlu Karlu, или Кто разрезал дьявольские шарики

Двойное Karlu Karlu интересно само по себе – что может обозначать одно слово, сказанное дважды. В различных языках такие приёмы обозначают усиление – например, не просто красивое, а очень красивое, такое "красивое-красивое". Вот и в данном случае Karlu Karlu переводят как round boulders, то есть "круглые валуны" – такие "валуны-валуны".

Эти валуны являются теми самыми "шариками Дьявола", которые попали в англоязычное название местности. История тоже интересная сама по себе – название взято из фразы некоего Джона Росса, который исследовал эти места.