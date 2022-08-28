Как огромные блоки доставлялись на вершины пирамид

Это хороший, правильный вопрос, ответ на который, как кажется, давно известен. Рампа — или пандус — наклонная насыпь, по которой блоки на деревянных салазках втаскиваются наверх, — изображена на стене гробницы Рехмира. Помимо этого, строительство таких насыпей описано в некоторых пергаментах, а следы данных сооружений обнаружены археологами.
...То есть, всё ясно. Но представить пологую насыпь, ведущую к вершине пирамиды Хеопса, тем не менее, нельзя. Да если б и можно было, то ясно, её строительство — по сути, подразумевающее закапывание гигантской гробницы, — оказалось бы более трудоёмким, чем строительство самой пирамиды.
Само собой, метод подъёма грузов по наружным, временным пандусам годился лишь для нижних ярусов... Однако, иные способы египтянам доступны не были, — подъёмные краны появляются намного позже. И если теоретически поверхность пирамиды представляет собой ту самую наклонную плоскость, по которой груз можно тянуть, то на практике грани слишком круты. На салазках по песку блок массой 2.5 тонны (на самом деле, для верхних ярусов даже в пирамиде Хеопса использовались блоки не тяжелее 1.5 тонн) могут тянуть 8 человек. Но для втаскивания по пандусу требуется уже 20-30 рабочих. Для подъёма же вверх по стене на высоту 100 метров не хватило бы и роты.
...Пологий пандус, достигающий вершины пирамиды, представить трудно, поскольку его представляют неправильно. Изначально пирамида строилась как ступенчатая. И временный — внутренний — пандус, располагаясь вдоль стороны сооружения, поднимался только на высоту следующей ступени — на высоту одного блока. Двигаясь по ломанной спирали, 10-12 человек втаскивали блок к вершине без особых затруднений. Затем уже внутренний пандус закладывался, начиная с верхних ярусов.
То есть, всё — как в Египте только и делалось — простенько и со вкусом. Следы внутренних пандусов обнаружены. Установлено даже, что египтяне заливали их гипсом, чтобы груз шёл легче по гладкой поверхности. Но одна проблема на данный момент остаётся нерешённой. Не вполне понятно как на вершину пирамиды втаскивался многотонный, пирамидальной же формы монолитный обелиск —«пирамидион».
Затаскивание пирамидиона по внешней грани потребовало бы использования клети-противовеса, — что осуществимо технически, но не соответствует египетской традиции делать всё обязательно самым примитивным, но и самым же остроумным, способом. Так что, более вероятным представляется подъём пирамидиона вертикально от уровня фундамента в процессе строительства пирамиды. Уложив слой блоков, с помощью рычагов или пандуса рабочие поднимали пирамидион на высоту следующего слоя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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