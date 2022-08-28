Как огромные блоки доставлялись на вершины пирамид

Само собой, метод подъёма грузов по наружным, временным пандусам годился лишь для нижних ярусов... Однако, иные способы египтянам доступны не были, — подъёмные краны появляются намного позже. И если теоретически поверхность пирамиды представляет собой ту самую наклонную плоскость, по которой груз можно тянуть, то на практике грани слишком круты. На салазках по песку блок массой 2.5 тонны (на самом деле, для верхних ярусов даже в пирамиде Хеопса использовались блоки не тяжелее 1.5 тонн) могут тянуть 8 человек. Но для втаскивания по пандусу требуется уже 20-30 рабочих. Для подъёма же вверх по стене на высоту 100 метров не хватило бы и роты.

...Пологий пандус, достигающий вершины пирамиды, представить трудно, поскольку его представляют неправильно. Изначально пирамида строилась как ступенчатая. И временный — внутренний — пандус, располагаясь вдоль стороны сооружения, поднимался только на высоту следующей ступени — на высоту одного блока. Двигаясь по ломанной спирали, 10-12 человек втаскивали блок к вершине без особых затруднений. Затем уже внутренний пандус закладывался, начиная с верхних ярусов.