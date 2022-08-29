"Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить

На Западе не утихают страсти по вопросу количества гендеров. И хорошо, что даже там, где неистовствует пропаганда, находятся здравомыслящие люди.
На уличном опросе парень задал вопрос прохожему о количестве гендеров и получил идеальный ответ.
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- Cколько сейчас есть гендеров?
- Через сто лет, когда мы все умрём и будем лежать в могилах, и наши тела будут исследовать археологи, найдут всего два варианта: мужчину и женщину (вольный перевод).
Ну и в чем он не прав?
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АНТИФИШКИ
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Люди делятся на нормальных и идиотов.
А вот идиоты делятся на белых, чёрных, геев, депутатов, вейперов, владельцев БМВ и т.д...
в том, что за такие вопросы надо просто бить в ибло