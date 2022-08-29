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"Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить

"Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить

Автор:
29 августа 2022 10:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gender   видео   вопрос   вопросы-ответы   гендерность   опрос   пол   
717
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На Западе не утихают страсти по вопросу количества гендеров. И хорошо, что даже там, где неистовствует пропаганда, находятся здравомыслящие люди.


На уличном опросе парень задал вопрос прохожему о количестве гендеров и получил идеальный ответ.



- Cколько сейчас есть гендеров?

- Через сто лет, когда мы все умрём и будем лежать в могилах, и наши тела будут исследовать археологи, найдут всего два варианта: мужчину и женщину (вольный перевод).


Ну и в чем он не прав?

Источник:

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Метки: gender   видео   вопрос   вопросы-ответы   гендерность   опрос   пол   
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5  комментариев
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11k
Александр 43 минуты назад
Люди не делятся на белых, чёрных, геев, депутатов, вейперов, владельцев БМВ и т.д.
Люди делятся на нормальных и идиотов.
А вот идиоты делятся на белых, чёрных, геев, депутатов, вейперов, владельцев БМВ и т.д...
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3k
cnob7 Минуту назад
есть только два пола- мужской и женский. остальные- пидосары
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59k
pynh 46 минут назад
"Ну и в чем он не прав?"
в том, что за такие вопросы надо просто бить в ибло
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