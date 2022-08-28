Дельфин Коммерсона: Как живёт один из самых крошечных дельфинов с расцветкой панды?

На данный момент учёные не установили официальный охранный статус для дельфинов Коммерсона, потому что количество особей достоверно пока никто так и не посчитал. Считается, что естественные враги этих дельфинов — косатки, акулы и морские леопарды. Однако задокументированных случаев нападения нет. Раньше люди специально вылавливали этих пятнашек ради мяса и жира, но сейчас это строго запрещено. Но ежегодно 5-30 особей всё же гибнет от рук человека — они путаются в сетях и добываются как прилов вместе с рыбой.