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Дельфин Коммерсона: Как живёт один из самых крошечных дельфинов с расцветкой панды?

Дельфин Коммерсона: Как живёт один из самых крошечных дельфинов с расцветкой панды?

Автор:
28 августа 2022 20:54
Метки: животные   интересно   факты   
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Когда речь идёт о китообразных, в голове сразу всплывают факты об их огромных размерах и фотки, где один плавник размером с лодку. Но в семье не без чувака, который портит всю статистику. Дельфин Коммерсона — водяная печенька орео размером с обычного человеческого подростка.

Эти дельфинчики хоть и косят под касаток чёрно-белой окраской, но сами не тянут даже на детёныша кита-убийцы — Коммерсоны во взрослом возрасте достигают всего 150 сантиметров, в то время как новорожденный касатёнок раза в два больше. А самая маленькая самка этого вида и вовсе доросла всего до 136 см длины и 23 кило веса. С такими параметрами наш герой заслуженно получает звание одного из самых маленьких китообразных планеты!

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Ареал этих пятнистых крошек разделен на два лагеря. Одна часть популяции живёт у восточного и западного побережья Южной Америки. Вторая часть — недалеко от архипелага Кергелен, что в Индийском океане, за 8500 километров от своих собратьев.

За годы обособленного развития дельфины стали различны даже внешне — Коммерсоны с берегов Америки мельче и окрашены в контрастные чёрно-белые цвета. Коммерсоны из Индии крупнее на пару десятков сантиметров и килограмм, а вместо фирменного фрака носят шкурку серо-пятнистых оттенков. За такие различия индийцев нарекли подвидом C.C.kerguelenensis, по названию островов архипелага, где они обитают.

Но есть у всех Коммерсонов одна общая семейная черта — прожорливость. Эти крошки ежедневно употребляют до 10% морепродуктов от своего веса, в то время как более крупным собратьям — афалинам — хватает всего 4-5% еды от веса самого животного в день. Любимое лакомство морских панд — криль, кальмары, каракатицы, ракообразные, различные рыбы, а иногда даже водоросли.

На рыбу дельфины охотятся группой. Для этого у них есть две стратегии. Стратегия номер раз: гони и сигай. Суть в том, чтобы всей толпой загнать рыбу на мелководье, после чего вылавливать её, выпрыгивая из воды. Стратегия номер два: кручу-верчу, обмануть рыбку хочу. Стая дельфинов, кружась друг за другом, загоняет косяк в кольцо. Далее, каждый из охотников поочерёдно заплывает в центр круга, пока остальные удерживают рыб внутри.

Высокие аппетиты обусловлены быстрым метаболизмом и очень активным образом жизни — Коммерсоны топят за ЗОЖ и стараются держать себя в форме. Водоплавающие печенюшки орео любят сёрфить на волнах и выпрыгивать из воды, плавать вверх-вниз, на спине, толкать всякие предметы и спихивать птиц в воду. К тому же места, где они живут, довольно бурные и холодные: течение достигает 15 км/ч, а вода нагревается всего до 16 ⁰С.

О том, как дельфины коннектятся друг с другом, — известно мало. Коммерсоны живут группами от 2 до 30, а то и 100 особей. Такой разбег — результат крайней общительности наших героев с другими видами — в компании Коммерсона частенько встречаются другие морские млекопитающие.

Брачные ритуалы дельфинов тоже изучены мало. Известно лишь, что сезон размножения приходится на период с сентября по февраль, а беременность длится около года. Самки приносят на свет крупных 6-киллограммовых малышей сплошной серой окраски.

Мать будет защищать и кормить детёныша молоком, правда, длительность этой опеки пока не изучена. Малой станет взрослым к 5-8 годам. Правда, жизнь на воле у этих дельфинов короткая — редко какой кто из них отмечает 11 лет. При этом в дельфинарии самый старый представитель вида немного не дожил до 26 лет.

На данный момент учёные не установили официальный охранный статус для дельфинов Коммерсона, потому что количество особей достоверно пока никто так и не посчитал. Считается, что естественные враги этих дельфинов — косатки, акулы и морские леопарды. Однако задокументированных случаев нападения нет. Раньше люди специально вылавливали этих пятнашек ради мяса и жира, но сейчас это строго запрещено. Но ежегодно 5-30 особей всё же гибнет от рук человека — они путаются в сетях и добываются как прилов вместе с рыбой.

Источник:

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Метки: животные   интересно   факты   
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Corvus Corax 5 часов назад
"На фотографиях к статье все дельфины американцы. Потому как фоточек индийского подвида в свободном доступе не найти."
Но есть картинки... Просто для сравнения...

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