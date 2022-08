Как киты победили китобоев. Настоящая версия «Моби Дика»

Китобойный промысел начала XIX века в представлении художника

Капитан Поллард спустя несколько месяцев вновь вышел в море, командуя китобоем «Два брата». Однако казалось, что его преследовал злой рок. В первый же свой поход на этом судне он попал в сильный шторм, и корабль затонул недалеко от Гавайских островов. Однако в этот раз выжившая после кораблекрушения команда была подобрана спустя всего пять дней в море. После он оказался на торговом судне, которое вскоре также потерпело крушение примерно в этом же районе. Следующее его назначение на китобойное судно было забраковано судовладельцем. С имеющим дурную славу капитаном никто не хотел иметь дел, и остаток жизни Поллард был вынужден коротать в должности ночного сторожа в одном из прибрежных городов.

Оуэн Чейз спустя четыре месяца после спасения закончил писать свою книгу — «Рассказ о самом необычном и ужасном кораблекрушении, произошедшем с китобойным судном «Эссекс» (англ. Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Whale-Ship Essex). Эта работа и вдохновила Германа Мелвилла написать свой ставший всемирно известным роман — «Моби Дик».