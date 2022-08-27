Как киты победили китобоев. Настоящая версия «Моби Дика»

Charles W Morgan, китобой одного класса с «Эссекесом». Одно из немногих сохранившихся до наших дней судов этого типа.

Случается так, что происшествие, которое привело к гибели корабля, даёт название острову, и такие моменты описывают в книгах, окутывая реальную катастрофу флёром романтизма.

Один из таких случаев — гибель китобойного судна «Эссекс». Это крушение легло в основу популярнейшего во многих странах мира романа под названием «Моби Дик». Однако настоящая история, как это обычно и бывает, оказалась весьма далека от книжной версии.

«Эссекс» был видавшим виды китобойным судном, построенном в 1799 году, насчитывал 238 тонн водоизмещения и 20 человек экипажа. Этот корабль относился к так называемым «Бостонским китобойцам» (Boston Whaler). Серия этих трёхмачтовых судов, построенных во время расцвета китобойного промысла, предназначалась для добычи китового жира. Керосин, который использовался для освещения домов ночью, был в США очень дорог в те годы, и для его замены использовался китовый жир. На пике своего развития китобойный флот США насчитывал более семисот судов и около 70 тысяч задействованных в этом промысле человек.

Китобой «Эссекс» отправился в свой очередной поход 12 августа 1819 года из порта Нантакет. Пожалуй, единственным необычным в этом походе было то, что капитан корабля 29-летний Джордж Поллард оказался самым молодым капитаном среди всех китобоев, действовавших в то время. Поход сразу не задался, и уже спустя пару дней «Эссекс», попав в бурю, потерял часть парусов и получил повреждения всех своих трёх вельботов. Стоит отметить, что в то время охота на китов велась на вельботах — довольно крупных лодках, с которых вручную метали гарпун. Гарпунная пушка, показанная во многих фильмах о китобоях, появилась значительно позже. Поэтому повреждение вельботов было серьёзным основанием, чтобы вернуться в порт.

Однако Поллард, после шторма и оценки повреждений, решил не возвращаться в порт, а исправив повреждения в море, продолжить поход. Прибыв на место предполагаемого лова, они встретили другого китобоя. С него сообщили, что здесь исчерпаны почти все возможности лова, но юго-западнее есть место под названием «Морская Земля», куда и молодой капитан и направился. Чтобы туда добраться, необходимо было существенно отдалиться от обитаемых и обжитых берегов — примерно на 4600 километров. Кроме того, ходили слухи, что острова, расположенные в том регионе, были пристанищем диких племен, практикующих каннибализм. И все же Поллард решил туда направиться, предварительно пополнив запасы и устранив повреждения корабля у острова Худ (исп. Isla Española).

В первые дни на новом месте лова «Эссексу» не везло. Большое расстояния от знакомых берегов, а также повреждения корабля привели к напряжению внутри команды. Кроме того, один из вельботов оказался потоплен всплывающим китом. Людей удалось спасти, однако это еще больше сгустило атмосферу на борту.

20 ноября 1820 года команде, как показалось, наконец, улыбнулась удача. Они обнаружили сразу несколько фонтанов китов на поверхности и устремились в погоню. Первая попытка загарпунить кита оказалась неудачной, повреждённый вельбот дал течь, и пришлось отказаться от преследования. На «Эссексе» тем временем обратили внимание на странное поведение ещё одного кита, а точнее, как выяснилось позднее, кашалота. Тот неподвижно лежал на поверхности воды и был значительно больше остальных особей. Как впоследствии описывали, его размер достигал не менее 26 метров в длину. Через некоторое время кит развернулся в сторону корабля, и, постепенно разгоняясь, ударил его, после чего всплыл на поверхность уже перед ним. Рядом с кашалотом оказалась лодка первого помощника капитана Оуэна Чейза. Он не решился загарпунить кита, опасаясь, что его и так повреждённую лодку животное разрушит случайным ударом хвоста. Он писал в своих воспоминаниях:

«…Я обернулся и увидел его примерно в ста родах (около 500 м) прямо перед нами, плывущего с удвоенной своей обычной скоростью (около 24 узлов, или 44 км/ч), и, казалось, с удесятерённой ненавистью и жаждой мести во взгляде. Его разрушительный хвост оставлял вокруг себя по всем сторонам буруны. Голова наполовину была поднята над водой, и таким образом он пришёл к нам, снова ударив по кораблю…»