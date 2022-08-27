Как киты победили китобоев. Настоящая версия «Моби Дика»

Наша планета полна морей, океанов и, конечно же, островов, названия которых имеют интересную, необычную, а порой жуткую историю. Топонимы могут совершенно не отражать суть того или иного места и возникают ситуационно. Как, например, вышло с самым большим океаном на Земле — Тихим. Ведь в действительности моряки вряд ли сочли бы его таковым.
Charles W Morgan, китобой одного класса с «Эссекесом». Одно из немногих сохранившихся до наших дней судов этого типа.
Случается так, что происшествие, которое привело к гибели корабля, даёт название острову, и такие моменты описывают в книгах, окутывая реальную катастрофу флёром романтизма.
Один из таких случаев — гибель китобойного судна «Эссекс». Это крушение легло в основу популярнейшего во многих странах мира романа под названием «Моби Дик». Однако настоящая история, как это обычно и бывает, оказалась весьма далека от книжной версии.
«Эссекс» был видавшим виды китобойным судном, построенном в 1799 году, насчитывал 238 тонн водоизмещения и 20 человек экипажа. Этот корабль относился к так называемым «Бостонским китобойцам» (Boston Whaler). Серия этих трёхмачтовых судов, построенных во время расцвета китобойного промысла, предназначалась для добычи китового жира. Керосин, который использовался для освещения домов ночью, был в США очень дорог в те годы, и для его замены использовался китовый жир. На пике своего развития китобойный флот США насчитывал более семисот судов и около 70 тысяч задействованных в этом промысле человек.
Китобой «Эссекс» отправился в свой очередной поход 12 августа 1819 года из порта Нантакет. Пожалуй, единственным необычным в этом походе было то, что капитан корабля 29-летний Джордж Поллард оказался самым молодым капитаном среди всех китобоев, действовавших в то время. Поход сразу не задался, и уже спустя пару дней «Эссекс», попав в бурю, потерял часть парусов и получил повреждения всех своих трёх вельботов. Стоит отметить, что в то время охота на китов велась на вельботах — довольно крупных лодках, с которых вручную метали гарпун. Гарпунная пушка, показанная во многих фильмах о китобоях, появилась значительно позже. Поэтому повреждение вельботов было серьёзным основанием, чтобы вернуться в порт.
Однако Поллард, после шторма и оценки повреждений, решил не возвращаться в порт, а исправив повреждения в море, продолжить поход. Прибыв на место предполагаемого лова, они встретили другого китобоя. С него сообщили, что здесь исчерпаны почти все возможности лова, но юго-западнее есть место под названием «Морская Земля», куда и молодой капитан и направился. Чтобы туда добраться, необходимо было существенно отдалиться от обитаемых и обжитых берегов — примерно на 4600 километров. Кроме того, ходили слухи, что острова, расположенные в том регионе, были пристанищем диких племен, практикующих каннибализм. И все же Поллард решил туда направиться, предварительно пополнив запасы и устранив повреждения корабля у острова Худ (исп. Isla Española).
В первые дни на новом месте лова «Эссексу» не везло. Большое расстояния от знакомых берегов, а также повреждения корабля привели к напряжению внутри команды. Кроме того, один из вельботов оказался потоплен всплывающим китом. Людей удалось спасти, однако это еще больше сгустило атмосферу на борту.
20 ноября 1820 года команде, как показалось, наконец, улыбнулась удача. Они обнаружили сразу несколько фонтанов китов на поверхности и устремились в погоню. Первая попытка загарпунить кита оказалась неудачной, повреждённый вельбот дал течь, и пришлось отказаться от преследования. На «Эссексе» тем временем обратили внимание на странное поведение ещё одного кита, а точнее, как выяснилось позднее, кашалота. Тот неподвижно лежал на поверхности воды и был значительно больше остальных особей. Как впоследствии описывали, его размер достигал не менее 26 метров в длину. Через некоторое время кит развернулся в сторону корабля, и, постепенно разгоняясь, ударил его, после чего всплыл на поверхность уже перед ним. Рядом с кашалотом оказалась лодка первого помощника капитана Оуэна Чейза. Он не решился загарпунить кита, опасаясь, что его и так повреждённую лодку животное разрушит случайным ударом хвоста. Он писал в своих воспоминаниях:
«…Я обернулся и увидел его примерно в ста родах (около 500 м) прямо перед нами, плывущего с удвоенной своей обычной скоростью (около 24 узлов, или 44 км/ч), и, казалось, с удесятерённой ненавистью и жаждой мести во взгляде. Его разрушительный хвост оставлял вокруг себя по всем сторонам буруны. Голова наполовину была поднята над водой, и таким образом он пришёл к нам, снова ударив по кораблю…»
Кашалот атакует «Эссекс». Набросок сделанный Томасом Никерсоном, одним из выживших после крушения корабля
Вторая атака кита оказалась фатальной. Кашалот проломил нос корабля и, с трудом вытащив свою голову из пробоины, наконец уплыл. «Эссекс» же стал стремительно погружаться. В условиях ограниченного времени команда, находящаяся на корабле, сумела спасти лишь минимум средств, необходимых для выживания. Тем не менее, все 20 человек экипажа остались живы после гибели судна. Однако их дальнейшая судьбы представлялась весьма мрачной.
«Эссекс» затонул примерно в 3700 километрах западнее Южной Америки. Ближайшие острова были в 2000 километрах на запад. Капитан Поллард решил направиться к ним, однако команда проголосовала против. Дело было в том, что Маркизские острова, как считалось, населяют племена людоедов, и потому большая часть выживших во главе с Оуэном Чейзом запротестовала. Они решили попытаться добраться до побережья Южной Америки, однако это было еще хуже — лодки не могли плыть против мощного пассата, поэтому, чтобы следовать избранным курсом, сначала нужно было пройти примерно 2000 километров на юг и лишь после этого повернуть в сторону континента. В этом случае от него их бы отделяло примерно пять с половиной тысяч километров.
Можно только представить себе состояние выживших. Припасы, побывавшие в морской воде, стали быстро портиться, и их пришлось быстро съесть. Ещё большей проблемой стала быстро заканчивающаяся пресная вода. Чтобы выжить, команда была вынуждена полоскать рот морской водой и пить собственную мочу. Кроме того, плохо отремонтированные вельботы постоянно давали течи, из-за чего приходилось ремонтировать их насколько возможно прямо на ходу. В отсутствие воды ситуация становилась критической. И, как говорилось после, они достигли острова Хендерсон буквально за пару часов до того, как люди начали бы умирать от жажды.
Хендерсон был небольшим необитаемым островом в архипелаге Питкэрн. Люди с «Эссекса» не знали, что если бы по стечению обстоятельств они высадились бы на другой остров, всего в 200 километрах южнее, они получили бы помощь от команды, оставшейся там после мятежа на «Баунти». Однако знать этого они не могли. К их счастью, на островке оказался небольшой источник пресной воды. Примерно неделю команда провела на острове, питаясь крабами и птицами, разоряя гнёзда последних. Однако 26 декабря стало ясно, что ресурсы острова истощаются и остаться здесь не выйдет. Три члена экипажа отказалась плыть и решили остаться, остальные же вновь погрузились на вельботы с целью достичь острова Пасхи.
Атака кашалотом вельбота китобойцев. Иллюстрация к одному из первых изданий романа «Моби Дик»
Скудных запасов с погибшего корабля и добытого на острове надолго не хватило. И спустя три дня над выжившими вновь нависла угроза голодной смерти. Затем лодки попали в сильный шквал и одна из них отдалилась от группы. Это была лодка с Оуэном Чейзом. 19 января один из матросов умер от голода и общего истощения, его похоронили, сбросив за борт. Еще через несколько дней скончался другой матрос. Понимая, что по другому не выжить, его тело не стали выбрасывать и прибегли к каннибализму. Это позволило выжившим протянуть до 15 февраля, но затем голод вернулся вновь. Находившимся на грани смерти трём членам экипажа в лодке Чейза, наконец, повезло — 18 февраля их заметил китобой «Индиан» и поднял на борт. Это произошло спустя 90 дней после гибели «Эссекса».
Тем временем люди в оставшихся двух лодках также страдали от нехватки припасов. В них, как и на вельботе Чейза, решили, что тела умерших моряков должны дать шанс выжить остальным. Так, с 20 по 28 января один за другим скончались четыре моряка. В тот же день очередной шквал разделил эти две лодки. Одну из них, с оставшимися в ней тремя моряками, так никогда и не нашли. Считается, что они погибли в море. На плаву остался лишь один вельбот, с капитаном Поллардом в главе. 1 февраля у них закончились припасы. Им пришлось тянуть жребий, кто станет следующей жертвой.
Волею случая короткую соломинку вытянул Оуэн Коффин, 17-летний двоюродный брат капитана. Поллард когда-то давно дал клятву присматривать за родственником, однако в этой отчаянной ситуации Оуэн объявил, что готов стать жертвой ради выживания остальных. В отличии от прочих умерших своей смертью, выжившим пришлось тянуть жребий, чтобы решить, кто умертвит Оуэна. После этого на борту лодки осталось всего четыре человека. 11 февраля умер еще один моряк, и выжившим не пришлось вновь повторять страшную процедуру жребия, решая, кто умрёт ради остальных. На исходе своего ужасного плавания, почти достигнув побережья Южной Америки, они были замечены с китобоя «Дофин». Их подняли на борт 23 февраля 1821 года.
Оказавшись среди людей, они сообщили о оставшихся на острове, и 5 апреля 1821 года едва живых от голода и жажды моряков успели спасти с необитаемого острова.
После гибели китобоя «Эссекс» в живых осталось восемь человек из двадцати.
Китобойный промысел начала XIX века в представлении художника
Капитан Поллард спустя несколько месяцев вновь вышел в море, командуя китобоем «Два брата». Однако казалось, что его преследовал злой рок. В первый же свой поход на этом судне он попал в сильный шторм, и корабль затонул недалеко от Гавайских островов. Однако в этот раз выжившая после кораблекрушения команда была подобрана спустя всего пять дней в море. После он оказался на торговом судне, которое вскоре также потерпело крушение примерно в этом же районе. Следующее его назначение на китобойное судно было забраковано судовладельцем. С имеющим дурную славу капитаном никто не хотел иметь дел, и остаток жизни Поллард был вынужден коротать в должности ночного сторожа в одном из прибрежных городов.
Оуэн Чейз спустя четыре месяца после спасения закончил писать свою книгу — «Рассказ о самом необычном и ужасном кораблекрушении, произошедшем с китобойным судном «Эссекс» (англ. Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Whale-Ship Essex). Эта работа и вдохновила Германа Мелвилла написать свой ставший всемирно известным роман — «Моби Дик».
Оуэн Чейз в поздние годы своей жизни
В процессе написания своей книги Мелвилл встретился с Поллардом, а также изучил записи всех выживших членов экипажа «Эссеккса». Все они рано или поздно оставили воспоминания о том, каково им было выживать наедине с морем. Уже после создания «Моби Дика» Мелвилл говорил, что скорее всего все остались бы в живых и никто не погиб, если бы команда согласилась на изначальное предложение Полларда — плыть к Маркизским островам.
В истории мореплавания атака кашалота на «Эссекс» стала первым официально зарегистрированным нападением кита на судно. Роман «Моби Дик» стал классикой литературы. И по сей день жуткая история небольшой группы людей, оставшихся наедине с морем, и вынужденных ради выживания переступать через человечность, вновь и вновь находит отражение в фильмах и книгах.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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