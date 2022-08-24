25 фактов о Леонардо да Винчи, затерявшихся в истории

11. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе в 1958 году за 45 фунтов стерлингов, а в 2005 году — менее чем за 10 000 долларов. В 2011 году картину признали оригинальной работой Леонардо. После этого, в 2013 году, картину продали за 75 миллионов долларов, снова перепродали за 127,5 миллиона долларов, а затем еще раз — на аукционе в 2017 году за 450,3 миллиона долларов.