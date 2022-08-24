25 фактов о Леонардо да Винчи, затерявшихся в истории

Леонардо да Винчи был одним из величайших творцов своего времени, однако в наши дни большинство людей помнят его только по паре картин. Чем еще жил самый знаменитый человек эпохи Возрождения и как его жизнь повлияла на современность — в этой подборке занимательных фактов из сабреддита «Сегодня я узнал».
1. Леонардо да Винчи оставил после себя более 13 000 страниц заметок и рисунков по анатомии, физиологии, инженерному делу, механике, геометрии, математике, полету птиц, летательным аппаратам, ботанике, пропорциям, топологии, оружию, музыкальным инструментам, искусству и многому другому. Всё это он записывал особой зеркальной стенография, справа налево.
2. Леонардо да Винчи спроектировал робота в рыцарских доспехах, управляемого тросами. Когда современные инженеры построили копию на основе чертежей да Винчи, робот был полностью функционален.
3. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в том виде, в каком она существует сегодня, по большому счету является современной реконструкцией. Картина очень сильно испортилась всего за шестьдесят лет после ее написания и с тех пор успела пострадать от наводнений, бомбардировок, французских революционеров, грубой ткани, закрывавшей роспись, и использования помещения, где она находилась, в качестве тюремной камеры.
4. Леонардо да Винчи и Никколо Макиавелли планировали украсть реку Арно у Пизы, когда город воевал с Флоренцией.
5. Леонардо да Винчи писал: «Все ветви дерева на каждой стадии его высоты, если их сложить, равны по толщине стволу». В 2011 году Кристоф Элой провел исследование и обнаружил, что деревья, которые следовали правилу Леонардо, лучше всего сопротивлялись разрушению, вызванному ветром.
6. Леонардо да Винчи твердо намеревался опубликовать все свои работы и оставил их своему ученику, который не смог продраться через все записи мастера и при жизни успел составить только трактат о его живописи, а остальные бумаги распродали его наследники, не заинтересованные в их содержании.
7. Леонардо да Винчи спал всего по 20 минут каждые 4 часа.
8. Портрет Джиневры де Бенчи — единственная картина Леонардо да Винчи, которая находится в Западном полушарии (в Вашингтоне, округ Колумбия).
9. У Леонардо да Винчи не было настоящей фамилии, поскольку он родился вне брака. Его «фамилией» стала да Винчи (дословно: из Винчи), поскольку он родился в городе Винчи.
10. Леонардо да Винчи однажды провел эксперимент, чтобы понять, как кровь проходит через сердечные клапаны. Для этого он налил в сердце горячий воск, на основе слепка сделал форму из тонкого стекла, а затем прокачал через нее воду с семенами. Это позволило ему увидеть, что сердце самостоятельно регулирует себя.
11. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе в 1958 году за 45 фунтов стерлингов, а в 2005 году — менее чем за 10 000 долларов. В 2011 году картину признали оригинальной работой Леонардо. После этого, в 2013 году, картину продали за 75 миллионов долларов, снова перепродали за 127,5 миллиона долларов, а затем еще раз — на аукционе в 2017 году за 450,3 миллиона долларов.
12. Самая дорогая из существующих рукописей — «Лестерский кодекс», тетрадь записей Леонардо да Винчи. С поправкой на инфляцию он стоит 53 миллиона долларов и в настоящее время принадлежит Биллу Гейтсу.
13. «Поклонение волхвов» — незаконченная работа Леонардо да Винчи, заказанная флорентийским монастырем в 1480 году. Леонардо было свойственно забрасывать проекты, так что в конце концов, когда работа ему надоела, он просто все бросил и переехал в Милан. Тогда монастырь заплатил Филиппино Липпи, чтобы тот дописал картину.
14. До того, как стать известным художником, Леонардо да Винчи занимался организацией свадеб. Изначально планировку стола для «Тайной вечери» он разработал для свадьбы герцога Миланского в 1491 году.
15. Хотя Леонардо да Винчи был одним из ведущих художников Высокого Возрождения, до нас дошли лишь 15 его работ. Это связано с постоянными неудачными экспериментами Леонардо с новыми техниками и его хронической прокрастинацией.
16. В 1998 году город Де-Мойн, штат Айова, отклонил проект пешеходного моста как «слишком современный». Дизайн был основан на чертежах, сделанных Леонардо да Винчи в 1504 году.
17. «Портрет музыканта» — незаконченная картина, которую многие эксперты приписывают Леонардо да Винчи. Это его единственный известный мужской портрет. Он имеет много общего с другими картинами Леонардо, такими как «Мадонна в скалах» и «Дама с горностаем».
18. Леонардо ДиКаприо назвали Леонардо, потому что он впервые начал толкаться в животе своей матери, когда та смотрела на картину Леонардо да Винчи в музее в Италии.
19. Леонардо да Винчи выцарапал свои инициалы на правом глазу Моны Лизы.
20. Одно из немногих упоминаний о сексуальности в заметках Леонардо да Винчи гласит: «Акт размножения и все, что имеет к нему какое-либо отношение, настолько отвратительны, что если бы не существовало красивых лиц и чувственных наклонностей, то человеческие существа скорее предпочли бы вымереть».
21. Люди раннего итальянского Возрождения, такие как Леонардо да Винчи, никогда в жизни не видели и не пробовали помидоры.
22. Однажды, когда Леонардо да Винчи был еще учеником в мастерской Андреа дель Верроккьо, тот поручил ему нарисовать ангела в своей работе «Крещение Христа». Увидев красоту ангела, нарисованного его юным учеником, Верьокко больше никогда не притрагивался к кисти.
23. Леонардо да Винчи мог писать и рисовать обеими руками.
24. Последними словами Леонардо да Винчи были: «Я оскорбил Бога и человечество тем, что так мало сделал в своей жизни».
25. Леонардо да Винчи покупал на рынках животных в клетках только для того, чтобы отпустить их на волю.
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АНТИФИШКИ
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Я тоже пишу и рисую обеими руками, хотя от рождения левша.
А всё потому, что раньше в школе заставляли писать правой рукой.
Надо же! А ещё они не видели самолёты, машины, и не ездили (летали) в них! А ещё не пользовались кредитками! Изумительный факт про помидоры!