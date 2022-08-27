14 монстров Гильермо дель Торо, которые не перестают наводить страх на зрителей

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Мексиканский кинорежиссёр Гильермо дель Торо - мастер создания пугающих существ и разных монстров в кино. Иногда кажется, что его фантазия не знает границ, ведь его представление персонажей выходит далеко за пределы тривиальности, а умение создать гнетущую атмосферу и мастерски подобрать изобразительный ряд - наводит мурашки. Дель Торо завоевал признанную славу гения мистики. Взглянем на 14 главных монстров, рождённых его фантазией.
1. Зубная фея из фильма "Хеллбой 2: Золотая армия"
Зубные феи из "Хеллбоя" - маленькие и ужасающие существа. Если сначала они могут показаться милыми, то первое впечатление обманчиво. Они крайне прожорливы, поедают людей - и больше всего любят зубы.
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2. Вампиры-мутанты, "Блэйд 2"
Мутанты из "Блэйда 2", срежиссированного Гильермо дель Торо, - не просто вампиры. Это новый вид, невосприимчивый к серебру и уничтожающий других вампиров. Остановить их может только яркий и солнечный свет. Здесь дель Торо придумал нечто большее, чем просто пара маленьких клыков.
3. Призраки, "Багровый пик"
И в этот раз у дель Торо совсем не ординарные "призраки", которых многие привыкли видеть в ужастиках. Это не летающие приведения, а облитые кровью ссохшиеся тела.
4. Санти, "Хребет дьявола"
Ещё один призрак, который больше напоминает стандартных киношных призраков. Санти - призрак мальчика из ужастика "Хребет дьявола".
5. Куинлан, сериал "Штамм"
"Штамм" - сериал, основанный на одноимённой трилогии Гильермо Дель Торо и Чака Хогана. Куинлан в сериале - получеловек-полустригой, борец за справедливость и воитель.
6. Ангел смерти, "Хеллбой 2"
Гильермо дель Торо известен тем, что мастерски переворачивает все стандартные представления об известных публике персонажах, и создает что-то своё. Еще один пример из "Хеллбоя" - Ангел смерти. Кто еще мог придумать существо с крыльями на голове и кучей глаз на этих крыльях? Его, кстати, сыграл актёр - Даг Джонс.
7. Остроголов, "Тихоокеанский рубеж"
"Тихоокеанский рубеж" богат на поражающих своей детальностью и внешностью персонажей. Один из них - Остроголов, чудовище или "кайдзю", первым появившийся из портала другого измерения.
8. Отачи, "Тихоокеанский рубеж"
Отачи - кайдзю четвёртой категории. Это гигантская летучая мышь, которая стреляет кислотой.
9. Слаттерн, "Тихоокеанский рубеж"
Слаттерн - кайдзю 5-го уровня, первый и самый большой в истории. Гигантская акула-молот с мощным оружием - хвостом, состоящим из трёх крупных отростков, заканчивающихся шипами.
10. Мутавор, "Тихоокеанский рубеж"
Завершаем серию монстров из "Тихоокеанского рубежа" Мутавором - красавцем с массивной головой в форме полумесяца. В фильме у него небольшая роль - всего лишь разрушает Сиднейский оперный театр, - но он просто крут.
11. Моргун, "Хеллбой 2"
Моргун - жуткая горилла с механической рукой, способной выстреливать на большие расстояния.
12. Элементаль, "Хеллбой 2"
Гигантский Элементаль - прародитель всего живого в фильме, который разрушает город - в одной из сцен с ним сражается Хеллбой.
13. Фавн, "лабиринт Фавна"
Когда фавн только появился на экранах, он заставил многих зрителей безмолвно вжаться в сиденья. В фильме это древнее магическое существо с рогами - проводник девочки Офелии в параллельном мире. Исполнитель роли фавна - вновь Даг Джонс, который играл Ангела Смерти в "Хеллбое".
14. Бледный человек, "Лабиринт Фавна"
Бледный человек - слепое существо, которое маленькая героиня Офелия встречает в подземелье во время одного из испытаний. Это одно из самых знаковых существ из "коллекции" дель Торо. Не просто так "Лабиринт Фавна" был номинирован на "Оскар". Кто его сыграл? Конечно же, снова Даг Джонс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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