14 монстров Гильермо дель Торо, которые не перестают наводить страх на зрителей

Бледный человек - слепое существо, которое маленькая героиня Офелия встречает в подземелье во время одного из испытаний. Это одно из самых знаковых существ из "коллекции" дель Торо. Не просто так "Лабиринт Фавна" был номинирован на "Оскар". Кто его сыграл? Конечно же, снова Даг Джонс.