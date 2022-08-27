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14 монстров Гильермо дель Торо, которые не перестают наводить страх на зрителей

14 монстров Гильермо дель Торо, которые не перестают наводить страх на зрителей

Автор:
27 августа 2022 09:00
Сообщество : Кино
Метки: Гильермо Дель Торо   кино   кинорежиссёры   монстры   персонажи   подборка   режиссеры   фильмы   фото   
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Мексиканский кинорежиссёр Гильермо дель Торо - мастер создания пугающих существ и разных монстров в кино. Иногда кажется, что его фантазия не знает границ, ведь его представление персонажей выходит далеко за пределы тривиальности, а умение создать гнетущую атмосферу и мастерски подобрать изобразительный ряд - наводит мурашки. Дель Торо завоевал признанную славу гения мистики. Взглянем на 14 главных монстров, рождённых его фантазией.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гильермо Дель Торо   кино   кинорежиссёры   монстры   персонажи   подборка   режиссеры   фильмы   фото   
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11  комментариев
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13k
сеньор Леонсио Час назад
Как будто советским мультиком вдохновлялся,про Мутабора!
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38k
Александр 3 минуты назад
Если нет мужика с иголками в голове, то отстой а не монстиада )
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10k
Dmitry 13 минут назад
Справедливости ради, замечу, что большую часть он заимствует из картин художников-сюрреалистов. Но то что он их оживляет - само по себе, неслабо))).
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223
Flint 16 минут назад
Спасибо за пост! Обязательно посмотрю ''Тихоокеанский рубеж''. Работы Гильермо Дель Торо уважаю не меньше творчества Гигера!
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4k
perekrestok 19 минут назад
Немного необычные, но как то страха не вызывают. Когда первый раз посмотрел фильм "Омен" так всю ночь спать не мог. Когда в фильме показывают, что любая обычная вещь может стать источником ужасов то ночью смотреть страшно на что угодно.
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22k
Егор Час назад
Есть такое умозаключение: все, что придумает человек, может существовать на самом деле. Т.к. сам являясь порождением природы, человек просто не может придумать что-то выходящее за рамки физических условий среды.
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223
Flint Егор 18 минут назад
Эту тему уже в Южном Парке простебали в сериях про ''Imagination land'' :)
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