20 любопытных деталей фильмов, которые заметны не сразу

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Создатели фильмов иногда надежно прячут некоторые детали и "пасхалки" - так, что не каждый увидит, а также правильно их растолкует. Взглянем на небольшую подборку любопытных деталей фильмов, которые собрали пользователи форума Reddit.
В фильме "Энканто" одна из героинь, Долорес, хлопает не в ладоши, а только указательными пальцами. Все дело в том, что у нее очень чувствительный слух. Интересно, что создатели и здесь подчеркнули эту деталь
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В фильме "Не смотри вверх" в кабинете героини Мерил Стрип, президента Джени Орлеан, на полках стоит больше 20 копий ее собственной книги
В фильме "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (2015) вступительная сцена является прямой отсылкой к аналогичной сцене в фильме "На север через северо-запад" (1959). В обеих сценах есть самолеты, а Кэри Грант и Том Круз одеты в одинаковые серые костюмы
В фильме "Повелитель страниц" (1994) главный герой Ричард с трудом пытается выбраться из-под книги "Атлант расправил плечи", которая упала на него. В греческой мифологии Атлант - титан, держащий на плечах весь мир. Здесь проведено сравнение с титаном
В фильме "Новый Человек-паук. Высокое напряжение" (2014), когда умирает Гвен Стейси, время на часах - 1:21. Это отсылка к комиксу The Amazing Spider-Man #121 (1973), где Гвен также погибает
В мультфильме "В поисках Немо" диплом стоматологу выдала "Стоматологическая школа Университета студии Pixar"
В фильме "Человек-паук: Через вселенные" (2018) в комиксах тайную личность Человека-паука зовут Билли , а не Питер - потому что Питер Паркер на самом деле Человек-паук, и его личность все еще остается тайной
В фильме "Приключения Джо Грязнули" (2001) нефтяная компания, в которой работает Джо, называется Scotch Oil. Это также название нефтяной компании, которой владел отец покойного актера Криса Фарли, друга исполнителя главной роли, Дэвида Спейда
В фильме "Ирландец" (2019) Мартин Скорсезе ссылается на один из своих предыдущих фильмов - "Славные парни" (1990). Он практически повторяет сцену в Копакабане
В "Американском пироге" (1999) Библия секса спрятана в разделе по законам движения жидкостей
В фильме "Челюсти" (1975) лодка охотника на акул называется "Косатка". В дикой природе косатки охотятся на акул и питаются ими
Пилот в фильме "127 часов" (2010), спасающий персонажа Арона Ралстона, на самом деле настоящий пилот (Терри Мерсер), который спасал Арона Ралстона в жизни
В фильме "Красное уведомление" (2021) на приглашении есть QR-код. Если приостановить сцену и отсканировать код, вы увидите видео с ляпами фильма
В мультике "Мегамозг" (2010), когда телеоператор Хэл Стюарт проходит тренировки, у него есть шкала "добра и зла" (good и evil), что является ключевым противостоянием фильма)
В фильме "Матрица: Перезагрузка" (2003) во вселенной Матрицы костюмы агентов слегка зеленого цвета. У агента Смита костюм черного цвета, чтобы показать его отличие от других агентов
В фильме "Эрин Брокович" (2000) Эрин, которую играет Джулия Робертс, заказывает еду в ресторане. Ее обслуживает Джулия, которую играет сама Эрин Брокович
В титрах к фильму "День независимости" (1996) указано, что "ни один инопланетянин не пострадал" при его создании
В фильме "Гордость и предубеждение" (2005) книга, которую Элизабет читает в начале, на самом деле является концовкой оригинального романа, только с измененными именами героев
В фильме "Превосходство Борна" (2004) Джейсон Борн нарисовал очертания башен в городах, которые он запомнил. Первый из них - телебашня в Берлине. О нем он вспоминает и позже, а также, там была снята большая часть фильма
Источник: — переведено специально для fishki.net
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