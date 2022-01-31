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20 любопытных деталей фильмов, которые заметны не сразу

20 любопытных деталей фильмов, которые заметны не сразу (21 фото)

Автор:
31 января 2022 19:52
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   пасхалки   подборка   съемки фильма   фильмы   фото   
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Создатели фильмов иногда надежно прячут некоторые детали и "пасхалки" - так, что не каждый увидит, а также правильно их растолкует. Взглянем на небольшую подборку любопытных деталей фильмов, которые собрали пользователи форума Reddit.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   интересно   кино   пасхалки   подборка   съемки фильма   фильмы   фото   
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mercure

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