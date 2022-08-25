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Как будет по-английски "в стельку"? Пьяный сотрудник посольства США попал в объективы видеокамер Москвы

Как будет по-английски "в стельку"? Пьяный сотрудник посольства США попал в объективы видеокамер Москвы

Автор:
25 августа 2022 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Наварро Николас Сторми   ПОСОЛЬСТВO США   дипмиссия   дипмиссия США   морской пехотинец   пьяный   сотрудник   
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Видео дня. Похождения сотрудника американского посольства в Москве попали в объективы камер наблюдения. До смерти уставший (нет) Наварро Николас Сторми (Navarro Nicholas Stormy), приложившись пару раз об асфальт, чудом добрался живым до стен родной дипмиссии. Видео публикует телеграм-канал Руполит и городские видеокамеры Москвы. Это же как надо любить свою работу, чтобы в 5 утра ползти к ней, падать, вставать и снова ползти, не жалея себя.

"Перед тем, как в 5 утра непослушные ноги наконец внесли его бренное тело в здание посольства, налакавшийся где-то представитель сверхдержавы тщательно извалялся в грязи. То ли по канонам фильмов «Коммандо» и «Хищник» пытался скрыться от взглядов российских полицейских, в шоке наблюдавших за эпопеей, то ли у него привычка принимать утренние грязевые ванны", - иронизирует канал.

На записях видно, например, как военнослужащий, будучи не в силах встать, ползком пытается переместиться с проезжей части на тротуар. Ему все же удалось добраться невредимым до здания посольства США, но уже в сопровождении полицейского, обратившего внимание на явно нетрезвого мужчину.

Наварро родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, является кадровым морпехом, прошедшим спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).


Судя по видео, Наварро настолько «устал», что попасть в здание смог только со второго раза, со стороны площади Героев Донбасса. До этого он безуспешно терзал закрытый в ночное время вход на Малом Конющковском переулке (блестящее знание режима работы входов вверенного объекта).

Удивительно, что после одного из падений, Наварро, приложившись головой об асфальт вообще остался жив.

Где и с кем так "надрался" сотрудник посольства США, скорее всего, так и останется загадкой. Возможно, это была диверсия русских?

МИД РФ иронично прокомментировал ситуацию с подвыпившим сотрудником посольства США:

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы.

Борьба с нами — дело изматывающее ✊🏻»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Наварро Николас Сторми   ПОСОЛЬСТВO США   дипмиссия   дипмиссия США   морской пехотинец   пьяный   сотрудник   
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33  комментария
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7k
Том Джоуд Час назад
А хорошо шёл. Держался как мог. Немного сбился в начале, но на маршрут вернулся. Вот что значит - подготовка.
"Пил с русскими - чуть не умер. Утром похмелялся с русскими - лучше бы я вчера умер". (с)
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70k
Пётровыч 16 минут назад
Да ладно вам, бывает, главное дошел на автопилоте.
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47k
Элек Мек 18 минут назад
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46k
Прораб 20 минут назад
Беднягу явно пытали агенты Кей Джи Би. Чудом вырвался
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47k
Элек Мек 23 минуты назад
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Не похоже на обычное опьянение. Там походу если с алкоголем ему чего подсыпали да и раздели до нитки.
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8k
shimpansky Полчаса назад
обрусел
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6k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Будучи контуженым, верный долгу и присяге продолжал держать периметр. Представлен к госнаграде.
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
синька чмо
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−189
Сигизмунд Лазаревич 37 минут назад
с девками нашими пил... хорошо хоть живым ушёл )))
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1k
Миша 38 минут назад
Хорошо, что добрался. Иначе сколько воя началось бы о зверствах Москвы.
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219
Sumrak58100 38 минут назад
Теперь будут говорить, что он с Петровым и Бошировым на троих соображали, а те его кинули - до дома не довели.
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12k
geminisf 43 минуты назад
В общем-то похер. Наверно многие из нас бывали в таком состоянии. А вот то, что это дерьмо, даже когда протрезвеет, останется американским дерьмом.
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−86
Thomsen 47 минут назад
< Как будет по-английски "в стельку"? >

В 90-е это было YELTSINED ("ельцинд")

Сейчас, наверное NOVICHOKED
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8k
Trenzel2003 47 минут назад
Так вот кто асфальт у нас курочит! Счет ему пусть коммунальщики выставят за порчу общественного имущества!
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387k
Алексей 48 минут назад
на следующее утро в газетах. был обмазан(отравлен) новичком с ног до головы.но подготовка армейская спасла герою жизнь.он добрался до посольства где ему сделали все необходимые процедуры по удалению новичка из организма
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 51 минуту назад
Главное - дошёл.
И даже не опоздал...
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268
Дима Новосельский Час назад
Путин наливал...
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4k
GROMOZEKA Час назад
Хорошо хоть видео с камер есть.
А то с этих янки станется, наших обвинить в избиении
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3k
Едондер пуп Час назад
Вот обидно: на 100 км от Москвы ни одной лужи сейчас нет, а именно на его пути попалась откуда-то.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Оправдывает свою фамилию. Штормит изрядно :)
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