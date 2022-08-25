Как будет по-английски "в стельку"? Пьяный сотрудник посольства США попал в объективы видеокамер Москвы

Видео дня. Похождения сотрудника американского посольства в Москве попали в объективы камер наблюдения. До смерти уставший (нет) Наварро Николас Сторми (Navarro Nicholas Stormy), приложившись пару раз об асфальт, чудом добрался живым до стен родной дипмиссии. Видео публикует телеграм-канал Руполит и городские видеокамеры Москвы. Это же как надо любить свою работу, чтобы в 5 утра ползти к ней, падать, вставать и снова ползти, не жалея себя.
"Перед тем, как в 5 утра непослушные ноги наконец внесли его бренное тело в здание посольства, налакавшийся где-то представитель сверхдержавы тщательно извалялся в грязи. То ли по канонам фильмов «Коммандо» и «Хищник» пытался скрыться от взглядов российских полицейских, в шоке наблюдавших за эпопеей, то ли у него привычка принимать утренние грязевые ванны", - иронизирует канал.
На записях видно, например, как военнослужащий, будучи не в силах встать, ползком пытается переместиться с проезжей части на тротуар. Ему все же удалось добраться невредимым до здания посольства США, но уже в сопровождении полицейского, обратившего внимание на явно нетрезвого мужчину.
Наварро родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, является кадровым морпехом, прошедшим спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
Судя по видео, Наварро настолько «устал», что попасть в здание смог только со второго раза, со стороны площади Героев Донбасса. До этого он безуспешно терзал закрытый в ночное время вход на Малом Конющковском переулке (блестящее знание режима работы входов вверенного объекта).
Удивительно, что после одного из падений, Наварро, приложившись головой об асфальт вообще остался жив.
Где и с кем так "надрался" сотрудник посольства США, скорее всего, так и останется загадкой. Возможно, это была диверсия русских?
МИД РФ иронично прокомментировал ситуацию с подвыпившим сотрудником посольства США:
«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы.
Борьба с нами — дело изматывающее ✊🏻»
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Пил с русскими - чуть не умер. Утром похмелялся с русскими - лучше бы я вчера умер". (с)
В 90-е это было YELTSINED ("ельцинд")
Сейчас, наверное NOVICHOKED
И даже не опоздал...
А то с этих янки станется, наших обвинить в избиении