Как будет по-английски "в стельку"? Пьяный сотрудник посольства США попал в объективы видеокамер Москвы





Судя по видео, Наварро настолько «устал», что попасть в здание смог только со второго раза, со стороны площади Героев Донбасса. До этого он безуспешно терзал закрытый в ночное время вход на Малом Конющковском переулке (блестящее знание режима работы входов вверенного объекта).

Удивительно, что после одного из падений, Наварро, приложившись головой об асфальт вообще остался жив.