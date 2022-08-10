"Слипбокс": в Москве предлагают пожить в антресоли

В столице России цены на аренду жилья с каждым годом растут, поэтому малогабаритки всегда нарасхват. Однако это объявление поставило в тупик даже самых сверхэкономных.

По сути сдается антресоль. Та самая, где обычные люди хранят ёлку, лыжи и сезонные вещи. Собственник квартиры решил, что весь этот хлам дохода не приносит, слегка "подшаманил" пространство, затащил туда матрас и выставил объявление о сдаче "слипбокса".