"Слипбокс": в Москве предлагают пожить в антресоли

Сверхкомпактное жилье обойдется арендатору в каких-то 7900 рублей, не считая коммунальных услуг.
В столице России цены на аренду жилья с каждым годом растут, поэтому малогабаритки всегда нарасхват. Однако это объявление поставило в тупик даже самых сверхэкономных.
По сути сдается антресоль. Та самая, где обычные люди хранят ёлку, лыжи и сезонные вещи. Собственник квартиры решил, что весь этот хлам дохода не приносит, слегка "подшаманил" пространство, затащил туда матрас и выставил объявление о сдаче "слипбокса".
О том, как выглядит сдаваемый "слипбокс", можно судить по нескольким фотографиям.
У пользователей Сети, внимательно рассматривающих это заманчивое предложение, появилось несколько вопросов:
Что, друзья, есть желающие арендовать "слипбокс"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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