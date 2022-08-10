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"Слипбокс": в Москве предлагают пожить в антресоли

"Слипбокс": в Москве предлагают пожить в антресоли

Автор:
10 августа 2022 09:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   антресоль   аренда жилья   квартиры   компактное жилье   малогабаритка   реакция соцсетей   слипбокс   смешно   съем   
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Сверхкомпактное жилье обойдется арендатору в каких-то 7900 рублей, не считая коммунальных услуг.


В столице России цены на аренду жилья с каждым годом растут, поэтому малогабаритки всегда нарасхват. Однако это объявление поставило в тупик даже самых сверхэкономных.


По сути сдается антресоль. Та самая, где обычные люди хранят ёлку, лыжи и сезонные вещи. Собственник квартиры решил, что весь этот хлам дохода не приносит, слегка "подшаманил" пространство, затащил туда матрас и выставил объявление о сдаче "слипбокса".

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О том, как выглядит сдаваемый "слипбокс", можно судить по нескольким фотографиям.


У пользователей Сети, внимательно рассматривающих это заманчивое предложение, появилось несколько вопросов:


Что, друзья, есть желающие арендовать "слипбокс"?

Источник:

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Метки: Москва   антресоль   аренда жилья   квартиры   компактное жилье   малогабаритка   реакция соцсетей   слипбокс   смешно   съем   
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5  комментариев
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887
Alex Полчаса назад
А еще они ржали над хрущевками )))
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Neitron 13 секунд назад
А может просто запретить законодательно сдавать квартиры выше определённой стоимости? Или то, что пойдёт на пользу простых людей, даже не рассматривается?
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60k
Александр Ломовицкий 14 минут назад
не считая что это просто трэш порадовали часы под самым ухом .
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2k
sos1960sos 17 минут назад
В антресоли жить неплохо, писать только лень ходить...
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2k
Radugananebe Полчаса назад
Считай, сдал пространство под потолком. Еще можно встроенные шкафы сдавать. Правда, спать придется стоя, но в больших шкафах можно сделать горизнтальные полки как в купе вагона. Сразу на трех съемщиков.
Деньги лежат под носом у каждого москвича.
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