Секретный рецепт KFC из 11 трав и специй просочился в интернет

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Джо Леджингтон, племянник того самого полковника Сандерса, случайно раскрыл секретный рецепт знаменитой курицы своего дяди.
Компания KFC всегда хранила свой фирменный рецепт из 11 трав и специй как зеницу ока. Они даже подавали на людей в суд за то, что те пытались повторить этот рецепт и утверждали, что знают его.
Джо Леджинтон встретился с журналистом газеты Chicago Tribune, чтобы поговорить о недавно отреставрированном ресторане в этом районе. Он принес с собой семейный фотоальбом, чтобы показать фотографии своего дяди.
Джо Леджинтон встретился с журналистом газеты Chicago Tribune, чтобы поговорить о недавно отреставрированном ресторане в этом районе. Он принес с собой семейный фотоальбом, чтобы показать фотографии своего дяди.
Он закончил интервью, показав последнюю волю и завещание, составленное его тетей. Вот в этот момент журналист Tribune заметил кое-что интересное. На обороте завещания был от руки записан перечень из 11 трав и специй.
И Леджинтон сказал: «Это те самые оригинальные 11 трав и специй, которые должны были быть такими тайными».
Что в списке: 11 специй — смешать с 2 стаканами пшеничной муки.
1) 2/3 ч. л. соли
2) 1/2 ч. л. тимьяна
3) 1/2 ч. л. базилика
4) 1/3 ч. л. орегано
5) 1 ч. л. сельдерейной соли
6) 1 ч. л. черного перца
7) 1 ч. л. сухой горчицы
8) 4 ч. л. паприки
9) 2 ч. л. чесночной соли
10) 1 ч. л. молотого имбиря
11) 3 ч. л. белого перца
На вопрос издания, настоящий ли это рецепт, материнская компания KFC ответила: «Многие люди делали такие заявления на протяжении многих лет, и никто не угадал— и в этот раз тоже».
Тем не менее, журналист Tribune проверил рецепт на своей кухне. Когда его спросили, каков он на вкус, ответ был: «Ну, очень хорошо. Фактически, дегустаторы согласились, что жареный цыпленок получился даже лучше, чем у полковника». Оказывается, еще одним тайным ингредиентом является 12-й, глутамат натрия. При добавлении к 11 травам и специям вкус идентичен классическому жареному цыпленку KFC.
Вот и весь секрет.
Что в списке: 11 специй — смешать с 2 стаканами пшеничной муки.
1) 2/3 ч. л. соли
2) 1/2 ч. л. тимьяна
3) 1/2 ч. л. базилика
4) 1/3 ч. л. орегано
5) 1 ч. л. сельдерейной соли
6) 1 ч. л. черного перца
7) 1 ч. л. сухой горчицы
8) 4 ч. л. паприки
9) 2 ч. л. чесночной соли
10) 1 ч. л. молотого имбиря
11) 3 ч. л. белого перца
На вопрос издания, настоящий ли это рецепт, материнская компания KFC ответила: «Многие люди делали такие заявления на протяжении многих лет, и никто не угадал— и в этот раз тоже».
Тем не менее, журналист Tribune проверил рецепт на своей кухне. Когда его спросили, каков он на вкус, ответ был: «Ну, очень хорошо. Фактически, дегустаторы согласились, что жареный цыпленок получился даже лучше, чем у полковника». Оказывается, еще одним тайным ингредиентом является 12-й, глутамат натрия. При добавлении к 11 травам и специям вкус идентичен классическому жареному цыпленку KFC.
Вот и весь секрет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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помню в 2006 году в Нидерландах в посёлке СинтАнтонис я снимал домик, этот домик стоял во дворе у тех у кого я снимал
они когда что то готовят добавляют какие то специи
а я просто пожарил курочку до хрустящей корочки, запах быстро разнёсся по двору и через минуту мама и её дочка были у моей двери)
ОООО ЛЕКЕР )) мммм
а я им на русском А ЧЁ ВЫ ТАК НЕ ГОТОВИТЕ?
вообще все эти "секретные формулы" как по мне просто маркетинговый ход типа "идите к нам ни кто как мы не делает" ну а и что мне с того? я в любом случае пойду туда где мне вкусней, а не уникальней
У меня супруга, при готовке, увлекается специями... А мне нравится просто, варёная курица, с "немножко соли"... Всё!!! А, когда мне приспичит "набить желудок", на работе, я пойду либо в KFC,либо в BK, либо в новооткрывшийся McD... Ну, накрайняк, шаурму возьму...