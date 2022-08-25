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Секретный рецепт KFC из 11 трав и специй просочился в интернет

Секретный рецепт KFC из 11 трав и специй просочился в интернет

Автор:
25 августа 2022 16:34
Сообщество : Еда
Метки: kfc   Рецепт   бинго   жареная курица   запеченная курица   крылышки KFC   ларчик просто открывался   рецепты   секретный рецепт   
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Джо Леджингтон, племянник того самого полковника Сандерса, случайно раскрыл секретный рецепт знаменитой курицы своего дяди.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: kfc   Рецепт   бинго   жареная курица   запеченная курица   крылышки KFC   ларчик просто открывался   рецепты   секретный рецепт   
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18  комментариев
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5k
Том Сойер 2 часа назад
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7k
Александр 18 минут назад
Ну все, теперь все KFC разорятся, все будут дома себе курицу делать=)) А если серьезно, ну всплыл рецепт и что дальше? Все равно секретность этого рецепта была скорее маркетинговой уловкой и поводом напомнить о себе=)
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2k
lekha-fil 19 минут назад
Очередная ху*та.
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2k
poбт 20 минут назад
основная из баек кфс это некий полковник сандерс
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8k
Шамсуддин Полчаса назад
а мне не нравится как они готовят
помню в 2006 году в Нидерландах в посёлке СинтАнтонис я снимал домик, этот домик стоял во дворе у тех у кого я снимал
они когда что то готовят добавляют какие то специи
а я просто пожарил курочку до хрустящей корочки, запах быстро разнёсся по двору и через минуту мама и её дочка были у моей двери)
ОООО ЛЕКЕР )) мммм
а я им на русском А ЧЁ ВЫ ТАК НЕ ГОТОВИТЕ?
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4k
Ivan Полчаса назад
Сухая, беспонтовая рыганина...
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Не вкусно...и точка.
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27k
Квантовый переход Час назад
Кто нибудь видел травы и специи,мешками поставляемые во все филиалы этой забегаловки?А они оказывается есть.
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36
topersk Квантовый переход 48 минут назад
и они называются - глутамат натрия
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46k
Прораб Час назад
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−110
HalloFreeSpace 2 часа назад
надо приготовить )))
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4k
Copycat 2 часа назад
у меня есть друг который когда то давно сам пытался подобрать рецепт кфс, в итоге у него даже вкусней поулчается

вообще все эти "секретные формулы" как по мне просто маркетинговый ход типа "идите к нам ни кто как мы не делает" ну а и что мне с того? я в любом случае пойду туда где мне вкусней, а не уникальней
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46k
Прораб 2 часа назад
Интернет взорван?
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