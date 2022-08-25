Секретный рецепт KFC из 11 трав и специй просочился в интернет

И Леджинтон сказал: «Это те самые оригинальные 11 трав и специй, которые должны были быть такими тайными».



Что в списке: 11 специй — смешать с 2 стаканами пшеничной муки.

1) 2/3 ч. л. соли

2) 1/2 ч. л. тимьяна

3) 1/2 ч. л. базилика

4) 1/3 ч. л. орегано

5) 1 ч. л. сельдерейной соли

6) 1 ч. л. черного перца

7) 1 ч. л. сухой горчицы

8) 4 ч. л. паприки

9) 2 ч. л. чесночной соли

10) 1 ч. л. молотого имбиря

11) 3 ч. л. белого перца



На вопрос издания, настоящий ли это рецепт, материнская компания KFC ответила: «Многие люди делали такие заявления на протяжении многих лет, и никто не угадал— и в этот раз тоже».



Тем не менее, журналист Tribune проверил рецепт на своей кухне. Когда его спросили, каков он на вкус, ответ был: «Ну, очень хорошо. Фактически, дегустаторы согласились, что жареный цыпленок получился даже лучше, чем у полковника». Оказывается, еще одним тайным ингредиентом является 12-й, глутамат натрия. При добавлении к 11 травам и специям вкус идентичен классическому жареному цыпленку KFC.



Вот и весь секрет.