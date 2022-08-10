Как варить суп фо-бо: подробный рецепт со всеми секретами

Фо-бо, вьетнамский суп с лапшой и говядиной, за последние годы стал частью московской кухни — да и в других российских городах его тоже полюбили.
Далее со слов автора: «Должна сказать, что мой фо отличается от вьетнамского, потому что у меня бульон насыщеннее. Во Вьетнаме всё попроще, там бульон скорее инструмент, который поддерживает температуру лапши и мяса, а также соединяет все вкусы в одно целое. И ещё им, конечно, можно запивать лапшу. В России роль бульона важнее. Наши гости его допивают до конца — во Вьетнаме так делают далеко не всегда.
Сначала я вкратце расскажу, как мы делаем бульон для кафе, чтобы были понятны основные принципы. А потом я расскажу, как сделать фо-бо дома: это проще.
Как варят бульон в Lao Lee
Бульон для фо очень похож по своему приготовлению на демигляс — просто его не уваривают до такого густого состояния. Мы варим его 12 часов (от момента закипания до процеживания) в столитровых кастрюлях, а таких кастрюль у нас 12 штук.
Прежде всего нужны хорошие крепкие говяжьи кости — большие, бульонные. Мы их сначала распиливаем и вынимаем костный мозг. Он очень жирный и где-то мог бы пригодиться, но не в фо: бульону лишний жир не нужен. По той же причине мы срезаем с костей весь жир. После этого кости мы немного провариваем, чтобы точно избавиться от остатков мозга, и только потом уже заливаем их свежей водой и снова ставим на огонь. Разрезать или разрубать кости нужно ещё и потому, что если варить их целыми, то сложнее получить от них всё, на что они способны.
Мы доводим всё до кипения на сильном огне, потом варим час-полтора на среднем, после этого убавляем его до минимума. Важно не закрывать кастрюлю крышкой, иначе бульон будет мутным. И надо постоянно собирать с поверхности пену, по этой же причине. Кипение должно быть ровным и мягким.
Первые четыре часа варятся одни кости. Затем мы в первый раз добавляем соль и сахар: соли треть от нужного количества, а сахара пятую часть. Тогда же доливаем воды. Ещё через час добавляем куриные кости, тоже предварительно бланшированные. У чистого говяжьего бульона довольно специфичный запах, а это позволяет выровнять вкус, потому что в фо всё должно быть гармоничным, и не должно быть такого, что слишком сильно выпирает какой-то один ингредиент. Куриные кости мы кладём в специальном сите, чтобы потом легко можно было их удалить: они сильно развариваются.
Когда прошло 6 часов после закипания, добавляем обжаренные имбирь и репчатый лук. Имбирь очень хорошо сочетается с говядиной; если класть его сырым, то мы просто получим что-то острое, а нужен аромат. Лук тоже даёт аромат, а ещё — очень хорошую сладость, самую мягкую из возможных.
Ещё через два часа добавляем обжаренные бадьян, корицу и кардамон. А в самом конце процесса мы доводим всё до вкуса солью, сахаром и рыбным соусом и процеживаем. Чем раньше солишь бульон, тем грубее он получается по вкусу, поэтому, как я уже сказала, одну пятую соли я кладу через четыре часа после закипания, половину — в конце варки, а остальное добавляю в уже процеженный и остывший бульон. Кроме того, мы добавляем в отдохнувший бульон настой бадьяна, корицы и кардамона (просто подогреваем их в воде). И когда мы заливаем этим бульоном мясо и лапшу, все ароматы пробуждаются.
Как варить бульон дома
Дома нет необходимости варить такие большие объёмы, поэтому варится бульон быстрее, 5 часов. Пропорции я вам расскажу для 5 литров бульона.
Для этого понадобятся кастрюля на 10-12 литров и 4,5-5 кг больших, бульонных костей. Лучше сразу попросить продавца их разрубить — уже говорила, почему. Мозг и жир сразу удалите. Затем проварите кости полчаса, удалите остатки того и другого и залейте их свежей водой — почти до краёв кастрюли.
Очень советую вам кроме говяжьих костей использовать свиные: говяжьих возьмите 3 кг, а свиных — 1,5 кг. Они делают бульон насыщеннее, а также выровняют его вкус. С ними нужно поступить так же: удалить костный мозг и жир.
Доведите воду до кипения и варите кости на хорошем огне 1,5 часа, затем убавьте его до минимума. Следите за тем, чтобы кипение не было слишком сильным, не забывайте собирать пену и, как я уже говорила, не накрывайте кастрюлю крышкой.
Ещё через час или полтора добавьте репчатый лук и имбирь. Вам нужны 2 луковицы размером с отборное яйцо: разрежьте их пополам поперёк и обжарьте на сухой сковороде или на гриле до обугливания и бросьте в бульон (можно промыть, чтобы убрать совсем обгорелое). Имбиря нужно 200 г — его надо очистить, разрезать вдоль пополам, слегка расплющить плоской стороной ножа одним мягким ударом и также крепко обжарить на сухой сковороде или гриле. Перед тем, как положить в бульон, тоже можно слегка промыть.
Ещё совет: можно добавить 1 среднюю морковь, её также надо обжарить до лёгкого обугливания. Во Вьетнаме так не делают, зато там часто используют глутамат. А зачем, если можно усилить вкус как раз морковью: она вместе с луком придаст мягкую насыщенность и сладость.
Тогда же, когда закладываете овощи, посолите бульон в первый раз (около 25 г) и добавьте 60-70 г сахара. Подлейте воды взамен выпарившейся.
Ещё через час надо добавить специи: 2 палочки корицы (если длинную — то одну), 2-3 звёздочки бадьяна и 5 шт. кардамона. Их тоже сначала нужно обжарить на сухой сковороде, чтобы сильнее раскрыть аромат. Корица нужна настоящая, не кассия. А звёздочки бадьяна надо предварительно чуть расплющить ножом. Снова подлейте в бульон воды. На этом этапе или даже чуть раньше можно добавить в бульон также куриные кости.
Ещё через час надо добавить оставшиеся соль (до 30 г, обязательно пробуйте) и сахар (около 70 г). Бульон должен быть чуть более солёным, чем ваши обычные супы: этот излишек возьмёт рисовая лапша. А вот если у бульона будет нормальная солёность, то, когда вы зальёте им лапшу, он будет казаться пустоватым. И тогда же добавьте рыбный соус. Они бывают разными, концентрированными и не очень. Мы используем соус Chin-Su, он уже разбавленный, его потребуется до 70 мл (всё зависит от вашего вкуса). Если соус концентрированный, нужно раза в два-три меньше. Он важен для вкуса фо, но важно не переборщить.
Готовый бульон можно процедить — а можно заливать лапшу и мясо в тарелках непроцеженным.
Как подготовить мясо
Для фо подходит говяжья грудинка, лопатка или огузок. Поступать с мясом можно по-разному.
Самый простой способ — выложить кусок в бульон за полтора-два часа до окончания варки, а потом нарезать тонкими ломтиками.
Можно также взять немного почти готового бульона, сделать его чуть пересоленным — и бланшировать в нём тонкие ломтики сырого мяса, нарезанного поперёк волокон (иначе его будет не разжевать). Подержите в кипятке буквально несколько секунд, чтобы мясо изменило цвет, доготовится оно позже, в тарелке. А бульон верните обратно в кастрюлю.
Можно мясо предварительно замариновать: нарезать тонко, посыпать небольшим количеством нарубленного имбиря, посолить и поперчить, добавить растительное масло и дать постоять 15 минут (не больше, потому что тогда имбирь начнёт уже сильно разрушать структуру говядины). Затем точно так же бланшировать мясо в небольшом количестве бульона, который в этом случае в кастрюлю потом возвращать не нужно, чтобы основной бульон остался прозрачным.
Ещё один способ — быстро обжарить ломтики говядины на сковороде, лучше всего на воке. Мясо предварительно можно замариновать, только без имбиря. Потом раскалите сковородку, добавьте растительное масло, киньте раздавленный зубчик чеснока. Когда он зазолотится, добавьте говядину, быстро обжарьте — тоже до изменения цвета, — и снимите с огня.
Наконец, можно выложить в тарелки тоненькие ломтики сырой говядины, чтобы они приготовились, когда вы нальете горячий бульон. Но в этом случае вам нужна очень качественная говядина, в происхождении которой вы на сто процентов уверены.
На порцию достаточно 100-150 г мяса.
Как подготовить лапшу
Для фо нужна плоская рисовая лапша. Её надо замочить в тёплой воде (такой, которая не жжёт руку) на полчаса, потом воду слить. Затем налить в кастрюлю воды, довести до кипения, бросить лапшу и варить минуту.
Эта лапша состоит практически из одного крахмала. Если её варить без замачивания, то она будет грубой, а в фо она должна быть мягкой и гибкой — шёлковой.
На порцию нужно 150-200 г лапши. Можно и больше, это уже на ваше усмотрение.
Как сделать маринад
В уже разлитый по тарелкам фо обычно добавляют маринад. Его легко сделать дома: нарубите мелко чеснок и острый перец (количество — на ваш вкус), промойте уксусом, слейте его и залейте свежим. Перелейте в бутылку (или с самого начала делайте всё в бутылке) и оставьте пару дней настояться. Уксус должен быть не очень сильным, лучше всего взять 3-4%-ный. Этот маринад можно и в другие супы добавлять — в борщ, конечно, не надо, но в курином супе с лапшой он будет хорош.
Как подавать фо-бо
Тарелки лучше предварительно подогреть: суп должен быть в самом начале очень горячим. Кроме лапши и мяса в них надо положить нарезанный зелёный лук и кинзу, сколько угодно. Можно и без кинзы, но без зелёного лука нельзя точно. Можно также добавить репчатый лук — его надо нарезать тонкой соломкой. И ещё положите для аромата дольку имбиря. Всё это залейте бульоном.
Лапшу надо отварить непосредственно перед тем, как залить её бульоном: она очень быстро склеивается, так что всё надо делать быстро.
Остальные дополнения выложите на отдельную тарелку, чтобы использовать по вкусу: дольку лайма или лимона, нарезанный острый перец, ростки сои. Ростки советую предварительно бланшировать — в обычной воде или в том же бульоне. Зелень можно добавлять любую, какая вам нравится, не надо заморачиваться с поисками какой-то специальной вьетнамской. Мы-то с ней всю жизнь живём, а вы берите то, что любите. Сами удивитесь, например, как вкусен фо с базиликом — вы после такого ещё больше полюбите базилик! Можно даже взять листья салата, макать их в бульон и есть.
Сбрызните суп соком лайма или лимона, добавьте маринад, зелень, ростки сои, перец, возьмите тарелку в руки, сделайте хороший глоток, почувствуйте, как хорошо соединились все ароматы — а потом спокойно ешьте лапшу и говядину, запивая их бульоном».
Источник:
АНТИФИШКИ
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А сейчас почитал рецепт и понял, что даже никакого желания его попробовать и не возникло. Несмотря на то, что экзотические супы я люблю и ел их очень много разных, от хаша и до буайбеса и супа из акульих плавников.