Как варить суп фо-бо: подробный рецепт со всеми секретами

Как варить бульон дома

Дома нет необходимости варить такие большие объёмы, поэтому варится бульон быстрее, 5 часов. Пропорции я вам расскажу для 5 литров бульона.

Для этого понадобятся кастрюля на 10-12 литров и 4,5-5 кг больших, бульонных костей. Лучше сразу попросить продавца их разрубить — уже говорила, почему. Мозг и жир сразу удалите. Затем проварите кости полчаса, удалите остатки того и другого и залейте их свежей водой — почти до краёв кастрюли.

Очень советую вам кроме говяжьих костей использовать свиные: говяжьих возьмите 3 кг, а свиных — 1,5 кг. Они делают бульон насыщеннее, а также выровняют его вкус. С ними нужно поступить так же: удалить костный мозг и жир.

Доведите воду до кипения и варите кости на хорошем огне 1,5 часа, затем убавьте его до минимума. Следите за тем, чтобы кипение не было слишком сильным, не забывайте собирать пену и, как я уже говорила, не накрывайте кастрюлю крышкой.

Ещё через час или полтора добавьте репчатый лук и имбирь. Вам нужны 2 луковицы размером с отборное яйцо: разрежьте их пополам поперёк и обжарьте на сухой сковороде или на гриле до обугливания и бросьте в бульон (можно промыть, чтобы убрать совсем обгорелое). Имбиря нужно 200 г — его надо очистить, разрезать вдоль пополам, слегка расплющить плоской стороной ножа одним мягким ударом и также крепко обжарить на сухой сковороде или гриле. Перед тем, как положить в бульон, тоже можно слегка промыть.

Ещё совет: можно добавить 1 среднюю морковь, её также надо обжарить до лёгкого обугливания. Во Вьетнаме так не делают, зато там часто используют глутамат. А зачем, если можно усилить вкус как раз морковью: она вместе с луком придаст мягкую насыщенность и сладость.

Тогда же, когда закладываете овощи, посолите бульон в первый раз (около 25 г) и добавьте 60-70 г сахара. Подлейте воды взамен выпарившейся.

Ещё через час надо добавить специи: 2 палочки корицы (если длинную — то одну), 2-3 звёздочки бадьяна и 5 шт. кардамона. Их тоже сначала нужно обжарить на сухой сковороде, чтобы сильнее раскрыть аромат. Корица нужна настоящая, не кассия. А звёздочки бадьяна надо предварительно чуть расплющить ножом. Снова подлейте в бульон воды. На этом этапе или даже чуть раньше можно добавить в бульон также куриные кости.

Ещё через час надо добавить оставшиеся соль (до 30 г, обязательно пробуйте) и сахар (около 70 г). Бульон должен быть чуть более солёным, чем ваши обычные супы: этот излишек возьмёт рисовая лапша. А вот если у бульона будет нормальная солёность, то, когда вы зальёте им лапшу, он будет казаться пустоватым. И тогда же добавьте рыбный соус. Они бывают разными, концентрированными и не очень. Мы используем соус Chin-Su, он уже разбавленный, его потребуется до 70 мл (всё зависит от вашего вкуса). Если соус концентрированный, нужно раза в два-три меньше. Он важен для вкуса фо, но важно не переборщить.

Готовый бульон можно процедить — а можно заливать лапшу и мясо в тарелках непроцеженным.