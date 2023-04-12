Плов … маленький

А дай, думаю, мультиварку вместо казана использую. Всё удобнее, чем, например, в кастрюле или сковороде на плите плов варить.

Подчёркиваю – МВ использовалась в качестве «типа» казана с электро нагревом.

Выставил режим «жарка», потому что в этом режиме можно регулировать температуру, что немаловажно при ПЛОВских стараниях. И т-ру на старте установил максимальную – 180градусов.

В связи с планами сварить упомянутый «маленький» плов из двухсот граммов риса, то и масла я взял всего-навсего пятьдесят граммов. И, знаете, вполне хватило.

Масло в чашу и подождал, пока оно нагрелось. А потом баранина в ход пошла. Четыреста граммов в закромах нашлось. Хорошей сочной мякоти. Никакого постороннего запаха и прочих неприятностей. Барашек был правильный. И молодой. Порезал мелко. Плов то, повторюсь, «маленький», вот под этот стандарт все и подгонял.

И в чашу его, в раскалённое масло.

Я добавляю к мясу соль и немного зиры. Буквально пару щепоток. Для создания видимости пловного аромата.