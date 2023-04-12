Плов … маленький

Плова захотелось. А идти на улицу (дождик там), дрова разжигать под казаном и прочая – не хочется. Да и едоков мало, чтобы в казане хотя бы из кила риса плов варить. И что делать?
А дай, думаю, мультиварку вместо казана использую. Всё удобнее, чем, например, в кастрюле или сковороде на плите плов варить.
Подчёркиваю – МВ использовалась в качестве «типа» казана с электро нагревом.
Выставил режим «жарка», потому что в этом режиме можно регулировать температуру, что немаловажно при ПЛОВских стараниях. И т-ру на старте установил максимальную – 180градусов.
В связи с планами сварить упомянутый «маленький» плов из двухсот граммов риса, то и масла я взял всего-навсего пятьдесят граммов. И, знаете, вполне хватило.
Масло в чашу и подождал, пока оно нагрелось. А потом баранина в ход пошла. Четыреста граммов в закромах нашлось. Хорошей сочной мякоти. Никакого постороннего запаха и прочих неприятностей. Барашек был правильный. И молодой. Порезал мелко. Плов то, повторюсь, «маленький», вот под этот стандарт все и подгонял.
И в чашу его, в раскалённое масло.
Я добавляю к мясу соль и немного зиры. Буквально пару щепоток. Для создания видимости пловного аромата.
Температуру держал 180, но шумовку из рук не выпускал. Впрочем, как обычно. И довел мясо «до корочки».
Лук. Небольшую головку пошинковал. Около ста граммов. И как только лук смягчился, запразрачновел, в чашу отправилась морковка. Двести граммов нарезал обычно, стандартным бруском.
До морковки шумовка работает постоянно и весьма интенсивно. Т-ра еще максимальная, а лук сжечь – чуть отвернись и всё!
Кто-то утверждает, что после добавления морковки, именно с этого момента, зирвак перемешивать нельзя, кто-то, наоборот. Я без фанатизма, переворашиваю содержимое казана, то есть, чаши. Время от времени. Задача, чтобы морковка тоже пропеклась в этой масляно-мясной луковой смеси.
Температуру снизил, конечно. До 120 градусов. Извините, повторюсь, но в плове очень важно, чтобы ничего не пригорело ни чуть-чуть. Если такое случится – считайте, время и продукты потрачены зря.
И как только достигается позиция «моркошка свесила ножки», …
… то пришла пора загрузить в зирвак головку чеснока и, если надо то стручок перца в этот момент можно заложить. Мне не надо. А потом залил воду. Лично я всегда заливаю воду только вскипяченную, прямо из чайника.
Так, чтобы вода покрыла содержимое чаши пальца на два. Можно чуть больше, но не сильно.
И, да, вот после этого зирвак больше не перемешиваю. Только время от времени отодвигаю его от стенок чаши. Но в случае мультиварки – это «казаний» атавизм. Тут, понимаете ли, тефлон. Ничего не подгорит.
Немного подождал, пока забулькало и выставил температуру так, чтобы зирвак не кипел ни в коем случае, а только лишь взбулькивал. При использовании мультиварки и в режиме «жарка» этот совсем несложно.
И как только процесс устаканился, то посолил. Зирвак, напомню, должен быть чуть-чуть присоленым, поэтому соль добавлял по чуть-чуть, пока не достиг нужного результата.
А потом – добрую горсть с лишком барбариса (я люблю, когда барбариса в плове много), зиры полгорсточки (зиру я никогда не перетираю) и еще паприки добавил (совсем немного, больно она тут хороша). И всё. Я, кроме перечисленного, никаких специй не добавляю. Что не ограничивает фантазий и пристрастий тех, кто будет свой плов варить.
И минут через 30 – 40 зирвак будет готов.
Рис в этот раз был «лазер», чисто, конечно, промытый. Как я уже выше говорил – двести граммов.
Аккуратно его, лопаткой, поверх зирвака, ровным слоем выложил и залил водой. На палец с четвертью буквально. В общем, сантиметра полтора.
Температуру сначала чуть прибавил. До 120 градусов. Но ненадолго. Как только рис воду в себя взял, снизил ее до 100 градусов.
Потом плов будущий «проколол» ручкой шумовки. Это дает возможность воде, которая еще внутри плова есть делом заняться, рис пропарить, а не шкворчать под пловом.
И как только вся вода в рис ушла, собрал традиционно плов горкой, мультиварку крышкой накрыл, клапан естественно в открытом состоянии, температуру снизил до 80 градусов. И минут двадцать плов под крышкой доходил.
И вот, пожалуйста. Получилось как раз «на троих».
Так что, хоть времени ушло никак не меньше, чем на плов «из кила риса», но зато съели всё без остатка. А плов, сами понимаете, он вам не щи, ему сутки стоять вредно.
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