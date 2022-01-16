"Англичанин, бросив фастфуд, похудел вчетверо"

Джек набрал вес после того, как 10 лет назад на него напали грабители, и в результате инцидента он повредил спину. Сильные обезболивающие и ограниченная подвижность способствовали увеличению веса. На пике массы Джеку приходилось стоять на двух весах, чтобы врачи могли определить его вес.

«Это было худшее чувство в моей жизни — оно уничтожило меня, - говорит он. - В тот момент я бы с радостью умер. Это сломало мне душу».

Каждый шаг для него становился проблемой - от секса до купания и посещения туалета. По словам Джека, десять лет с нездоровой пищей было для него «десятью годами ада». «Я никогда не получал никакого удовольствия от жира», - признается он. Теперь он ест кашу на завтрак, два или три фрукта на обед и небольшую тарелку еды на ужин. «Я все еще преодолеваю некоторые физические трудности, но я могу ходить в спортзал и решать свои проблемы, - говорит он. - Этот опыт был для меня унизительным, но без него я не был бы тем, кто я есть».