"Англичанин, бросив фастфуд, похудел вчетверо"

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Джек Уокер из Истборна, Восточный Сассекс, каждый день питался в KFC, сделав основой своего меню жареную курицу с картошкой. Он принял решение отказаться от нездоровой пищи после того, как его вес перевалил за четверть тонны. Перемены оказались разительными!
Он тратил до 44 фунтов стерлингов в день на жареную курицу, картошку фри, сосиски в кляре и шашлыки.
На максимуме своей массы профессиональный повар весил больше 260 килограммов. Но теперь, после того, как он избавился от своей зависимости и бросил фаст-фуд, он весит 85 кило. 32-летний мужчина радостно заявляет: «Физически я - четверть того человека, которым был год назад, но умственно и эмоционально я на три четверти сильнее».
Джека невозможно узнать на снимках, сделанных до и после того, как он отказался от нездоровой пищи.
В результате диеты он потерял около 40 килограммов, а в ноябре 2020 года, через восемь месяцев после изменения диеты, ему сделали операцию по уменьшению желудка.
На максимуме своей массы профессиональный повар весил больше 260 килограммов. Но теперь, после того, как он избавился от своей зависимости и бросил фаст-фуд, он весит 85 кило. 32-летний мужчина радостно заявляет: «Физически я - четверть того человека, которым был год назад, но умственно и эмоционально я на три четверти сильнее».
Джека невозможно узнать на снимках, сделанных до и после того, как он отказался от нездоровой пищи.
В результате диеты он потерял около 40 килограммов, а в ноябре 2020 года, через восемь месяцев после изменения диеты, ему сделали операцию по уменьшению желудка.
Джек набрал вес после того, как 10 лет назад на него напали грабители, и в результате инцидента он повредил спину. Сильные обезболивающие и ограниченная подвижность способствовали увеличению веса. На пике массы Джеку приходилось стоять на двух весах, чтобы врачи могли определить его вес.
«Это было худшее чувство в моей жизни — оно уничтожило меня, - говорит он. - В тот момент я бы с радостью умер. Это сломало мне душу».
Каждый шаг для него становился проблемой - от секса до купания и посещения туалета. По словам Джека, десять лет с нездоровой пищей было для него «десятью годами ада». «Я никогда не получал никакого удовольствия от жира», - признается он. Теперь он ест кашу на завтрак, два или три фрукта на обед и небольшую тарелку еды на ужин. «Я все еще преодолеваю некоторые физические трудности, но я могу ходить в спортзал и решать свои проблемы, - говорит он. - Этот опыт был для меня унизительным, но без него я не был бы тем, кто я есть».
«Это было худшее чувство в моей жизни — оно уничтожило меня, - говорит он. - В тот момент я бы с радостью умер. Это сломало мне душу».
Каждый шаг для него становился проблемой - от секса до купания и посещения туалета. По словам Джека, десять лет с нездоровой пищей было для него «десятью годами ада». «Я никогда не получал никакого удовольствия от жира», - признается он. Теперь он ест кашу на завтрак, два или три фрукта на обед и небольшую тарелку еды на ужин. «Я все еще преодолеваю некоторые физические трудности, но я могу ходить в спортзал и решать свои проблемы, - говорит он. - Этот опыт был для меня унизительным, но без него я не был бы тем, кто я есть».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: kfc Великобритания диета жареная курица здоровое питание история похудение сила воли плюс характер
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Милый аффтар, он похудел не из-за того, что бросил фаст-фуд, а из-за того, что просто стал МЕНЬШЕ ЖРАТЬ
но тупым счастливее.
"ему сделали операцию по уменьшению желудка"
б*лядь очередной е*баный оксюморон на фишках
Сразу нах*й пусть идёт.