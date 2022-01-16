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Англичанин, бросив фастфуд, похудел вчетверо

Англичанин, бросив фастфуд, похудел вчетверо (3 фото)

Автор:
16 января 2022 13:14
Сообщество : Истории
Метки: kfc   Великобритания   диета   жареная курица   здоровое питание   история   похудение   сила воли плюс характер   
539
3
Джек Уокер из Истборна, Восточный Сассекс, каждый день питался в KFC, сделав основой своего меню жареную курицу с картошкой. Он принял решение отказаться от нездоровой пищи после того, как его вес перевалил за четверть тонны. Перемены оказались разительными!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: kfc   Великобритания   диета   жареная курица   здоровое питание   история   похудение   сила воли плюс характер   
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15  комментариев
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48k
noName Час назад
Млять, обожаю такие посты:люди своими руками создают себе проблемы,а потом героически их решают...
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19k
Will2006 9 минут назад
Вот мне нравится заголовок и текст, прямо кричаще противоречащие друг другу.
Милый аффтар, он похудел не из-за того, что бросил фаст-фуд, а из-за того, что просто стал МЕНЬШЕ ЖРАТЬ
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8k
Бритва 13 минут назад
однажды я прекратил читать фишки и поумнел вчетверо.
но тупым счастливее.
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1k
poбт 20 минут назад
"Англичанин, бросив фастфуд, похудел вчетверо"
"ему сделали операцию по уменьшению желудка"
б*лядь
очередной е*баный оксюморон на фишках
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52k
alertol Полчаса назад
Не понимаю как можно запихнуть в себя жрачки на 50+ евро, он специально желудок растягивал как-то ?
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380
Трям Час назад
Питарас обыкновенный.
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948
Борис Час назад
Профессиональный повар никогда не будет есть фастфуд.
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2k
Иван Час назад
"ему сделали операцию по уменьшению желудка."
Сразу нах*й пусть идёт.
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Чё б мне бросить?
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