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Как спасти осиротевшую зебру, притворившись ее сородичем

Как спасти осиротевшую зебру, притворившись ее сородичем

Автор:
06 сентября 2022 09:27
Сообщество : Животные
Метки: а мире   видео   добро   животные   зебра   милота   фото   
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Новорожденные зебры запоминают своих близких по уникальной полосатой расцветке – и доверяют им. Этим и воспользовались в центре реабилитации для африканских животных.

Маленькие и неокрепшие животные в дикой природе подвергаются большой опасности: даже тигры или львы, до тех пор, пока не вырастут, беззащитны и легко становятся жертвами хищников. При нормальном стечении обстоятельств их защищают родители, но если тех нет рядом – у малыша нет шансов выжить самостоятельно. 

Однажды одному из осиротевших детенышей в Кении повезло: зебра, оставшаяся без матери, нашла новый дом. Первую помощь жеребенку оказали пастухи: по их словам, они пасли коз, когда из кустов выскочила взрослая зебра, ее детеныш и несколько львов. Уверенные в себе кошки решили не тратить силы на малыша и преследовали взрослую особь. Пока они охотились на нее (погоня закончилась успехом львов), маленькая зебра инстинктивно смешалась со стадом коз. Пастухи взяли ее под свою защиту, напоили молоком, но постоянно заниматься зеброй они не могли, поэтому привели ее в природоохранную организацию Sheldrick Wildlife Trust.

В основном там занимаются спасением слонов, но опытные специалисты иногда заботятся и о других копытных. Малышка получила имя Дирия (Diria). Для того, чтобы минимизировать уровень ее стресса, ее воспитатель «притворился» зеброй: надел пальто с полосатым принтом.

В дикой природе зебры воспринимают информацию не столько по запаху, сколько визуально: матери в первое время даже держат детенышей вдали от стада, чтобы те привыкли именно к ее окраске: рисунок полос у каждой зебры индивидуален.

Дирия оказалась очень ласковым детенышем и «большим фанатом» молока. Совсем скоро она доверчиво начала льнуть к своим «суррогатным родителям». В Sheldrick Wildlife Trust уже спасали зебр, а затем выпускали тех в дикую природу. 


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: а мире   видео   добро   животные   зебра   милота   фото   
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