Целеустремленная белка хватает вкусные орешки, растягиваясь в шпагате

Белка из видеоролика ниже ест орешки, и на первый взгляд кажется, что больше ничего интересного не происходит. Только самые внимательные сразу заметили, что белка не просто ест орешки, она тянется к ним в изящном шпагате.
Почему мы постоянно откладываем некоторые вещи на потом? У этого есть несколько объяснений. Возможно, иногда мы слишком жалеем себя и раз за разом придумываем повод не заниматься запланированным делом сразу. Может быть, это дело не так уж нам интересно, чтобы тратить на него время. Однако, скорее всего, нам просто не хватает мотивации.
Правильная мотивация может подтолкнуть человека на серьезные перемены. Если ему будет известно, для чего он занимается чем-либо, появится и желание этим заниматься. Мотивацию можно найти во всем, в чем только угодно. Белка из видеоролика ниже ест орешки, и на первый взгляд кажется, что больше ничего интересного не происходит. Только самые внимательные сразу заметили, что белка не просто ест орешки, она тянется к ним в изящном шпагате.
Вряд ли кто-то заставлял белочку садится на шпагат, еще менее вероятно, что этот трюк — заслуга дрессировщика белок. Наиболее логичное объяснение этому шпагату — правильная мотивация. Белочка не стала бы садится на шпагат, если бы ей не нужно было этого делать. Угощение в ладони человека оказалось труднодоступным. Чтобы дотянуться до лакомых орешков, нужно было постараться.
Орешки и послужили для белки тем самым толчком, заставившим ее сделать такой сложный гимнастический прием. Разумеется, мотивировать себя на занятия спортом едой не стоит, потому что тогда в спортивных упражнениях просто не будет смысла, а вот саму систему можно усвоить и применять ее в разных жизненных ситуациях. Главное — отчетливо видеть свою цель, как белка отчетливо видела эти орешки. А как вы мотивируете себя?
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АНТИФИШКИ
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