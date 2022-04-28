Целеустремленная белка хватает вкусные орешки, растягиваясь в шпагате

Правильная мотивация может подтолкнуть человека на серьезные перемены. Если ему будет известно, для чего он занимается чем-либо, появится и желание этим заниматься. Мотивацию можно найти во всем, в чем только угодно. Белка из видеоролика ниже ест орешки, и на первый взгляд кажется, что больше ничего интересного не происходит. Только самые внимательные сразу заметили, что белка не просто ест орешки, она тянется к ним в изящном шпагате.