Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого

Более прогрессивным был способ продажи мороженого с помощью специальных тележек. Конечно, "прогресс" здесь был весьма условным, но все же работать с тележкой было несколько легче, чем с лотком, хотя и не без определенных трудностей.

Так, например, первые послевоенные тележки для мороженого были рассчитаны на короткий период хранения этого сладкого лакомства - не более 2-3 часов. Да и то, этот срок мороженое могло продержаться лишь в том случае, если предварительно подвергалось "закалке" - т.е. выдержке в промышленной морозильной камере.

Почти 70 кг рабочего оборудования

Самые простые тележки представляли собой металлический ящик, водруженный на рамку с двумя или четырьмя колесами. Между стенками ящика находилась простенькая термоизоляционная прокладка в виде гофрированного картона, покрытого парафином. В сам ящик сначала закладывали сухой или обычный лед, а затем - коробки с фасованным или развесным мороженым - последнее предварительно еще упаковывали в специальные металлические банки-гильзы.