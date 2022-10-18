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Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого

Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого

Автор:
18 октября 2022 10:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   СССР   интересно   мороженое   тележка   факты   фото   
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К производству мороженого в Советском Союзе отношение было самое серьезное т.к. оно считалось не просто лакомством для детей и сладкоежек, но и ценным продуктом с точки зрения его питательности и пищевой ценности.

Поэтому, с ростом производства мороженого все острее вставал вопрос его реализации: одних только стационарных точек было недостаточно, т.к. неохваченными оставались такие места с высокой проходимостью, как парки, скверы, пляжи, зоны проведения массовых предприятий.


"Баян" с мороженым

Частично этот вопрос решался методом продаж, применяемым еще в царской России - с помощью разносчиков мороженого. Но лотки, которые носили на плече, перебросив через него ремень (в народе эту конструкцию называли "баян" за сходство с одноименным музыкальным инструментом), были тяжелыми и не слишком вместительными - мороженое быстро раскупали и разносчику приходилось возвращаться за очередной порцией товара.

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Более прогрессивным был способ продажи мороженого с помощью специальных тележек. Конечно, "прогресс" здесь был весьма условным, но все же работать с тележкой было несколько легче, чем с лотком, хотя и не без определенных трудностей.

Так, например, первые послевоенные тележки для мороженого были рассчитаны на короткий период хранения этого сладкого лакомства - не более 2-3 часов. Да и то, этот срок мороженое могло продержаться лишь в том случае, если предварительно подвергалось "закалке" - т.е. выдержке в промышленной морозильной камере.


Почти 70 кг рабочего оборудования

Самые простые тележки представляли собой металлический ящик, водруженный на рамку с двумя или четырьмя колесами. Между стенками ящика находилась простенькая термоизоляционная прокладка в виде гофрированного картона, покрытого парафином. В сам ящик сначала закладывали сухой или обычный лед, а затем - коробки с фасованным или развесным мороженым - последнее предварительно еще упаковывали в специальные металлические банки-гильзы.

Загруженное в тележку мороженое по бокам тоже обкладывали льдом, после чего продавец немедленно отправлялся на реализацию своего недолговечного товара. Сделать это было не так просто, как может показаться на первый взгляд - например, тележка самой простой конструкции (ТТМ-1 - тележка товарная для мороженого) имела такие колеса, которые были рассчитаны лишь на передвижение по хорошему асфальту, а еще лучше - внутри помещений.

Весил такой передвижной "магазин" целых 68 кг - и это без учета загруженного льда и мороженого. Остается только посочувствовать продавцу (а чаще всего это бывали женщины), которому изо дня в день по жаре приходилось "катать" такую тележку, а потом, стоя под палящим солнцем и не имея возможности укрыться под навесом, продавать свой сладкий товар...

Колеса от мотоцикла для продажи мороженого

В следующем поколении тележек для мороженого (ТТМ-2) уже проглядывала некоторая инженерная смекалка. Конструкция получила обтекаемую форму и была установлена на колеса мотоциклетного типа - теперь она могла ездить по дорогам с любым покрытием.

Также разработчики предусмотрели небольшой отсек в корпусе тележки, где продавец мог держать несколько некрупных вещей, необходимых ему в течение рабочего дня. Удобным было и то, что в тележке нового типа сделали дополнительную опору, которая не давала тележке укатиться, когда продавец останавливал ее для продажи мороженого.

Именно эти тележки мы обычно видим в старых фильмах - конструкция была довольно удачной и удобной, и если бы не ее запредельный вес в 105 кг при возможности загрузки мороженого до 50 кг, она была бы просто идеальной - для того времени, конечно.


Почти мармитная тележка

Чуть позже появился еще один вид тележек для мороженого, но новым его назвать было сложно. Как внешне, так и конструктивно, это устройство было очень похоже на мармитную тележку, которая применялась для мобильной торговли продуктами в подогретом состоянии - сосисками, пирожками, котлетами и пр.

Но, конечно же, в отличие от мармитной тележки, где внутри находятся подогреваемые водяные ванны, в тележке для мороженого имелись специальные карманы для укладки сухого льда. Если в нем необходимости не было, то с карманов снимались специальные перегородки, и емкость ванны для мороженого за счет этого существенно увеличивалась.

Тележка этого типа была установлена на четыре колеса поворотного типа, имела кран для слива конденсата, в верхней части располагалась двустворчатая крышка, открывающая доступ к мороженому. Но все это удобство весило уже целых 125 кг, а ведь к этому еще прибавлялся вес мороженого, которого в тележку нового типа влезало намного больше, чем в предыдущие два варианта.

Вряд ли те советские дети, которые мечтали: "буду продавцом мороженого, когда вырасту", представляли себе, насколько может быть непрост в физическом плане труд мороженщика, целыми днями толкающего перед собой тележку со сладким лакомством...

Источник:

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Метки: Еда   СССР   интересно   мороженое   тележка   факты   фото   
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