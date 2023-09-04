Компания из Таиланда создает фантастических героев из ненужного металлолома

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Как старые запчасти становятся произведениями искусства.
На первый взгляд холодный и жесткий металл никак не вяжется с высоким искусством скульптора. Но мастера из компании Kreatworks смогли доказать, что это не так, и даже старый и бесполезный металлолом может превратиться в шедевр. Тайские мастера работают со старыми деталями от автомобилей, мотоциклов и другой техники, превращая груду мусора в популярных героев. Посмотрите на 12 потрясающих творений этих талантливых скульпторов.
Kreatworks перерабатывает металл уже порядка пятнадцати лет
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Мастера создают популярных героев кино и мультфильмов
Они делают маленькие фигурки, которыми вполне можно украсить рабочий стол
Сувенир
Крохотный ВАЛЛ-И
Также они создают гигантские фигуры, которые можно установить в своем дворе и пугать соседей
Фанаты бы наверняка поверили, что он настоящий
Работа над Оптимусом Праймом
На создание большой фигуры уходит примерно полтора-два месяца
Каждая из них поразительно детализирована
Он словно готов к прыжку
Так что даже старый металл может стать шедевром
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