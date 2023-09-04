Компания из Таиланда создает фантастических героев из ненужного металлолома

На первый взгляд холодный и жесткий металл никак не вяжется с высоким искусством скульптора. Но мастера из компании Kreatworks смогли доказать, что это не так, и даже старый и бесполезный металлолом может превратиться в шедевр. Тайские мастера работают со старыми деталями от автомобилей, мотоциклов и другой техники, превращая груду мусора в популярных героев. Посмотрите на 12 потрясающих творений этих талантливых скульпторов.

Kreatworks перерабатывает металл уже порядка пятнадцати лет