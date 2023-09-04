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Компания из Таиланда создает фантастических героев из ненужного металлолома

Компания из Таиланда создает фантастических героев из ненужного металлолома

Автор:
04 сентября 2023 11:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: искусство   металлолом   старые запчасти   таиланд   талант   удивительно   фантастика   фото   
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Как старые запчасти становятся произведениями искусства.

На первый взгляд холодный и жесткий металл никак не вяжется с высоким искусством скульптора. Но мастера из компании Kreatworks смогли доказать, что это не так, и даже старый и бесполезный металлолом может превратиться в шедевр. Тайские мастера работают со старыми деталями от автомобилей, мотоциклов и другой техники, превращая груду мусора в популярных героев. Посмотрите на 12 потрясающих творений этих талантливых скульпторов.


Kreatworks перерабатывает металл уже порядка пятнадцати лет

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Мастера создают популярных героев кино и мультфильмов

Они делают маленькие фигурки, которыми вполне можно украсить рабочий стол

Сувенир

Крохотный ВАЛЛ-И

Также они создают гигантские фигуры, которые можно установить в своем дворе и пугать соседей

Фанаты бы наверняка поверили, что он настоящий

Работа над Оптимусом Праймом

На создание большой фигуры уходит примерно полтора-два месяца

Каждая из них поразительно детализирована

Он словно готов к прыжку

Так что даже старый металл может стать шедевром

Источник:

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Метки: искусство   металлолом   старые запчасти   таиланд   талант   удивительно   фантастика   фото   
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babuby 2 часа назад
Дилетанты!

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730
Flint 59 секунд назад
Если от бульвара Camberwell green в сторону центра Лондона ехать, то на следующей остановке после бульвара стояла парочка таких ваяний - хищник и ксеноморф. Ксеноморф потом куда-то изчез, а хищник - возможно и сегодня там стоит)
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