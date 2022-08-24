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Книга мёртвых: древнеегипетский путеводитель по загробной жизни

Книга мёртвых: древнеегипетский путеводитель по загробной жизни

Автор:
24 августа 2022 16:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: боги египта   древние артефакты   древний египет   загробный мир   интересно   история   книга мертвых   папирусы   познавательно   религиозные тексты   
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«Книга мёртвых» — это современное название, данное серии древнеегипетских текстов, которые, по мнению египтян, должны были помочь мёртвым ориентироваться в подземном мире, а также служить другим целям. Копии этих текстов иногда хоронили вместе с умершими.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: боги египта   древние артефакты   древний египет   загробный мир   интересно   история   книга мертвых   папирусы   познавательно   религиозные тексты   
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3  комментария
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22k
Егор 5 часов назад
Жизнь древних египтян-земледельцев была связана с природными циклами, а, значит, неразрывно связана с магией. Они совершенно не сомневались, что однажды мертвые вернуться на землю. И что они (мертвые) тогда сделают? Правильно, они сожрут все запасы. Поэтому все посмертные ритуалы, все эти «книги мертвых» преследовали одну главную цель – обеспечить усопшему подобающее место в иерархии загробной жизни. По сути эти записи – инструкция, как вести себя при загробных испытаниях. Считается, что эти инструкции зачитывались прямо при ритуале захоронения, частично тут же высекались на стенах, записывались на папирусах и т.п.
Собственно, именно для того, чтобы у усопшего не возникало желания вернуться, ему и клали с собой все, что он любил при жизни, в т.ч. лошадей, жен и пр. Это, кстати, практиковалось не только у египтян.
Со временем приближенные фараонов решили, что у них тоже есть право хотя бы на частичный ритуал, потом жрецы разработали иерархию с прописью, кто и на что имеет право. Вобщем, ритуал выродился и в полном виде до нас не дошел.
И еще, наши далекие предки не были глупее нас. Может, менее образованные, но не глупее.
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Garpia121 5 часов назад
Рашиму Лукашка!
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