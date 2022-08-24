Книга мёртвых: древнеегипетский путеводитель по загробной жизни

На изображении: маленький папирус, на котором представлены заклинания 100 и 129 из «Книги мёртвых». Вверху текст и виньетка для заклинания 129. Слева изображен бог Осирис, держащий посох «уас»; за ним находится большой столб «джед». Перед богом стоит стол для подношений с едой, увенчанный большим цветком лотоса. Справа вода с двумя лодками. В левом — феникс, а в правом — пять божеств. В нижней части папируса находится заклинание 100. На этот раз Осирис изображен справа, снова с джед-столбом позади него. Перед богом находится эмблема востока, а слева от неё — лодка, которую женщина (покойная) толкает длинным веслом. За ней сидит бог солнца, а затем феникс.





«Книга мёртвых» наиболее известна как путеводитель по загробной жизни, но, вероятно, она также служила и другим целям и была чем-то большим. Вероятно, самая важная её функция заключается в том, что она помогала успокоить страхи людей перед неизвестностью смерти.



Кроме того, заклинания из «Книги мёртвых» можно было использовать, когда человек был ещё жив. Большинство заклинаний из неё не предназначены для «навигации» по подземному миру, а связаны с трансформацией и трансцендентным опытом. В земной жизни ритуалист может использовать обряды и заклинания, чтобы выйти за пределы повседневного опыта. Египтяне верили, что многие из этих заклинаний можно будет использовать и в загробной жизни.