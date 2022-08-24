Книга мёртвых: древнеегипетский путеводитель по загробной жизни

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«Книга мёртвых» — это современное название, данное серии древнеегипетских текстов, которые, по мнению египтян, должны были помочь мёртвым ориентироваться в подземном мире, а также служить другим целям. Копии этих текстов иногда хоронили вместе с умершими.
«Книга мёртвых» обозначает относительно большой корпус погребальных текстов, которые обычно копировались на свитки папируса и хранились в захоронениях Нового царства (примерно с 1550 г. до н. э. по 1070 г. до н. э.).
«Книга мёртвых» стала популярной во времена Нового царства, но она произошла от «Текстов саркофагов» — названных так потому, что они часто писались на саркофагах — и «Текстов пирамид», которые были начертаны на стенах пирамид. Тексты саркофагов были популярны во времена Среднего царства (примерно с 2030 г. до н.э. по 1640 г. до н.э.), а Тексты пирамид впервые появились во времена пятой династии Старого царства (около 2465 г. до н.э. до 2323 г. до н.э.).
«Книга мёртвых» включает в себя отдельные главы, или заклинания. Не было единой стандартной Книги, каждая копия содержала разные заклинания. Ни в одной такой книге не содержатся все известные заклинания, только разумная выбора. Ни один свиток «Книги мёртвых» не идентичен другому.
Древние египтяне называли эти тексты «Книгой прихода дня». Это название отражает веру египтян в то, что заклинания были даны, чтобы помочь умершему войти в загробную жизнь в качестве прославленного духа.
«Книга мёртвых» стала популярной во времена Нового царства, но она произошла от «Текстов саркофагов» — названных так потому, что они часто писались на саркофагах — и «Текстов пирамид», которые были начертаны на стенах пирамид. Тексты саркофагов были популярны во времена Среднего царства (примерно с 2030 г. до н.э. по 1640 г. до н.э.), а Тексты пирамид впервые появились во времена пятой династии Старого царства (около 2465 г. до н.э. до 2323 г. до н.э.).
«Книга мёртвых» включает в себя отдельные главы, или заклинания. Не было единой стандартной Книги, каждая копия содержала разные заклинания. Ни в одной такой книге не содержатся все известные заклинания, только разумная выбора. Ни один свиток «Книги мёртвых» не идентичен другому.
Древние египтяне называли эти тексты «Книгой прихода дня». Это название отражает веру египтян в то, что заклинания были даны, чтобы помочь умершему войти в загробную жизнь в качестве прославленного духа.
На изображении: раздел «Книги мёртвых», рукописи на папирусе с курсивными иероглифами и цветными иллюстрациями. Здесь мы видим Ани, писца священных доходов всех богов Фив и управляющего зернохранилищами владык Абидоса, и его жену Туту перед столом с подношениями из мяса, пирожных, фруктов, цветов и т. д. Гимн в честь Бога Солнца Ра при его восходе.
Эти тексты готовили египтян к жизни после смерти и обладали способностью вызывать в воображении все части тела для духовного путешествия. Книга мёртвых, по верованиям древних египтян, с помощью своих заклинаний давала владельцу способность успешно перемещаться — навечно — через различные царства подземного мира.
Эти тексты готовили египтян к жизни после смерти и обладали способностью вызывать в воображении все части тела для духовного путешествия. Книга мёртвых, по верованиям древних египтян, с помощью своих заклинаний давала владельцу способность успешно перемещаться — навечно — через различные царства подземного мира.
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На изображении: раздел «Книги мёртвых». Здесь мы видим суд над мёртвыми с обрядом взвешивания сердца.
Некоторые заклинания появляются в копиях «Книги мёртвых» чаще, чем другие, а некоторые считались почти необходимыми. Одно из этих важных заклинаний теперь известно как Заклинание 17, и в нём обсуждается важность бога солнца Ра, одного из самых важных египетских богов.
Древние египтяне верили, что тело умершего может быть обновлено в загробной жизни, оставляя человеку возможность ориентироваться там. В главах «Книги мёртвых» описывались некоторые вещи, с которыми можно было столкнуться, например церемония взвешивания сердца, во время которой дела человека сопоставлялись с пером богини Маат, божества, связанного со справедливостью.
Заклинания часто иллюстрировались. Изображения имели большое значение в коллекции погребальных текстов Нового Царства. Многие владельцы Книг Мертвых были неспособны читать иероглифические тексты, но они могли понять сложные виньетки, резюмирующие содержание заклинаний.
Заклинания не были гендерно специфичными. Там не было заклинаний, которые использовались в основном женщинами или заклинаний, которые использовались в основном мужчинами.
Некоторые заклинания появляются в копиях «Книги мёртвых» чаще, чем другие, а некоторые считались почти необходимыми. Одно из этих важных заклинаний теперь известно как Заклинание 17, и в нём обсуждается важность бога солнца Ра, одного из самых важных египетских богов.
Древние египтяне верили, что тело умершего может быть обновлено в загробной жизни, оставляя человеку возможность ориентироваться там. В главах «Книги мёртвых» описывались некоторые вещи, с которыми можно было столкнуться, например церемония взвешивания сердца, во время которой дела человека сопоставлялись с пером богини Маат, божества, связанного со справедливостью.
Заклинания часто иллюстрировались. Изображения имели большое значение в коллекции погребальных текстов Нового Царства. Многие владельцы Книг Мертвых были неспособны читать иероглифические тексты, но они могли понять сложные виньетки, резюмирующие содержание заклинаний.
Заклинания не были гендерно специфичными. Там не было заклинаний, которые использовались в основном женщинами или заклинаний, которые использовались в основном мужчинами.
На изображении: маленький папирус, на котором представлены заклинания 100 и 129 из «Книги мёртвых». Вверху текст и виньетка для заклинания 129. Слева изображен бог Осирис, держащий посох «уас»; за ним находится большой столб «джед». Перед богом стоит стол для подношений с едой, увенчанный большим цветком лотоса. Справа вода с двумя лодками. В левом — феникс, а в правом — пять божеств. В нижней части папируса находится заклинание 100. На этот раз Осирис изображен справа, снова с джед-столбом позади него. Перед богом находится эмблема востока, а слева от неё — лодка, которую женщина (покойная) толкает длинным веслом. За ней сидит бог солнца, а затем феникс.
«Книга мёртвых» наиболее известна как путеводитель по загробной жизни, но, вероятно, она также служила и другим целям и была чем-то большим. Вероятно, самая важная её функция заключается в том, что она помогала успокоить страхи людей перед неизвестностью смерти.
Кроме того, заклинания из «Книги мёртвых» можно было использовать, когда человек был ещё жив. Большинство заклинаний из неё не предназначены для «навигации» по подземному миру, а связаны с трансформацией и трансцендентным опытом. В земной жизни ритуалист может использовать обряды и заклинания, чтобы выйти за пределы повседневного опыта. Египтяне верили, что многие из этих заклинаний можно будет использовать и в загробной жизни.
«Книга мёртвых» наиболее известна как путеводитель по загробной жизни, но, вероятно, она также служила и другим целям и была чем-то большим. Вероятно, самая важная её функция заключается в том, что она помогала успокоить страхи людей перед неизвестностью смерти.
Кроме того, заклинания из «Книги мёртвых» можно было использовать, когда человек был ещё жив. Большинство заклинаний из неё не предназначены для «навигации» по подземному миру, а связаны с трансформацией и трансцендентным опытом. В земной жизни ритуалист может использовать обряды и заклинания, чтобы выйти за пределы повседневного опыта. Египтяне верили, что многие из этих заклинаний можно будет использовать и в загробной жизни.
На изображении: раздел «Книги мёртвых». Слева Осирис-Секер стоит в святилище в мумифицированном виде. Имя Осирис-Секер представляет собой слияние Секера, бога смерти, с Осирисом, богом воскрешения. Папирус Ани заканчивается гробницей Ани, белым зданием с пирамидальной вершиной, расположенным у подножия горы Амента в Фивах. Со склона горы в чащу папируса выходит голова Хатхор в форме божественной коровы. Эта богиня, хозяйка некрополя, приветствующая приход умерших в подземный мир, также связана с покровительством женщин. Еще одно проявление Хатхор, известное как Таурет, стоит перед обильным подношением роскошных подношений. У нее голова и тело бегемота, ноги львицы и хвост крокодила.
Копии «Книги мёртвых», обнаруженные в гробницах, не были зачитаны до дыр. Поэтому неплохо сохранились. Самая длинная из папирусных рукописей имеет длину более тридцати метров; в ней было бы очень сложно ориентироваться при чтении.
Интересно, что заклинания из «Книги мёртвых» не всегда записывались в рукописях. Например, иногда они записывались на бинтах, которыми была обернута мумия человека. Они также были начертаны на стенах гробниц и даже на золотой посмертной маске Тутанхамона.
Вполне возможно, что людям, которые не могли позволить себе сделать собственную копию заклинаний, Книгу мёртвых, эти заклинания кто-то мог просто прочесть. Нанятые священникир или члены семьи могли сделать это во время похорон или при следующем посещении гробницы.
Последние известные экземпляры «Книги мёртвых» были созданы в первом или втором веке нашей эры.
Копии «Книги мёртвых», обнаруженные в гробницах, не были зачитаны до дыр. Поэтому неплохо сохранились. Самая длинная из папирусных рукописей имеет длину более тридцати метров; в ней было бы очень сложно ориентироваться при чтении.
Интересно, что заклинания из «Книги мёртвых» не всегда записывались в рукописях. Например, иногда они записывались на бинтах, которыми была обернута мумия человека. Они также были начертаны на стенах гробниц и даже на золотой посмертной маске Тутанхамона.
Вполне возможно, что людям, которые не могли позволить себе сделать собственную копию заклинаний, Книгу мёртвых, эти заклинания кто-то мог просто прочесть. Нанятые священникир или члены семьи могли сделать это во время похорон или при следующем посещении гробницы.
Последние известные экземпляры «Книги мёртвых» были созданы в первом или втором веке нашей эры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: боги египта древние артефакты древний египет загробный мир интересно история книга мертвых папирусы познавательно религиозные тексты
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Собственно, именно для того, чтобы у усопшего не возникало желания вернуться, ему и клали с собой все, что он любил при жизни, в т.ч. лошадей, жен и пр. Это, кстати, практиковалось не только у египтян.
Со временем приближенные фараонов решили, что у них тоже есть право хотя бы на частичный ритуал, потом жрецы разработали иерархию с прописью, кто и на что имеет право. Вобщем, ритуал выродился и в полном виде до нас не дошел.
И еще, наши далекие предки не были глупее нас. Может, менее образованные, но не глупее.