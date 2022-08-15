Чем известны красные австралийские скалы и при чём тут дочь русского царя

В центральной части Австралии в полусотне километров от священной скалы Улуру находится национальный парк под названием Ката-Тьюта. В переводе с языка австралийских аборигенов это название переводится как «много голов». А ещё здесь и сейчас живут аборигены – представители племени анангу.
Природным ландшафтом парка Ката-Тьюта является пустыня. Исследователи считают, что 500 миллионов лет назад здесь было море, а в течение последующих сотен тысяч лет на его дне создавались песочно-галечные отложения, которые в итоге превратились в песчаник.
Ката-Тьюта и скала Улуру – это места выхода на земную поверхность большого горного хребта. Скалы национального парка имеют красный окрас из-за оксида железа, входящего в их состав. Из-за своей необычности в 1977-м году парк Ката-Тьюта вошёл в то, что называется «сеть биосферных резерватов».
А с 1987-го года «Национальный парк Улуру — Ката-Тьюта» (про гору Улуру мы уже писали) является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, сам парк основан в 1958-м году и изначально назывался «Национальный парк Айерс-Рок — Маунт-Олга», а современное название получил в 1993-м году.
Знакомое нам имя Ольга в первой версии названия имеет непосредственное отношение к России: изначально самая высокая гора из всех 36 возвышенностей Ката-Тьюты была названа в честь дочери российского императора Николая I – а вслед стали так называть и все "высокие головы".
Имя Ольга появилось в списке местных названий благодаря учёным, которые таким образом "выразили респект" немецкому королю Карлу I Вюртембергского – именно его женой являлась Ольга Николаевна. Это был подарок в 20-летию их свадьбы, которое отмечалось в 1871-м году – саму австралийскую гору европейцы открыли для себя в результате геологической экспедиции в 1872-м году.
Благодаря просьбе известного австралийско-немецкого натуралиста и врача барона фон Мюллера, скалу назвали в честь королевы Ольги, жены немецкого короля Карла I Вюртембергского.
Дочь российского императора Николая I, родившаяся и выросшая в Санкт-Петербурге, была отдана замуж за наследного принца в 1846 году, став королевой Ольгой Вюртембергской. В 1871 году они отпраздновали двадцатипятилетие своей свадьбы.
На стыке 19-го и 20-го столетий на здешние территориях начали переселяться фермеры из Европы, однако между ними и аборигенами происходили столкновения. В 1920-м году для сохранения самобытности коренных жителей на части территории парка создали резервацию.
Примерно в 1930-х годах резервация эта стала известной в Европе и туристы из разных стран захотели её увидеть – с тех пор сюда организовывают экскурсии. Правда, приезжие должны соблюдать правила поведения в резервации, за нарушение которых предусмотрены крупные денежные штрафы.
Согласно археологическим исследованиям, люди начали селиться здесь не менее, чем 20 тысяч лет тому назад. С горами и окружающей их территорией у местных жителей связаны многочисленные мифы.
В первую очередь – это легенды о так называемых «временах сновидений», с которых началась история мироздания. Согласно этим мифам, духи-змеи вытолкнули из земли камни, которые мешали им выйти – так образовались горы.
Вообще здесь много легенд, в которых обыгрывается схожесть тех или иных скал с какими-то предметами или животными. Скажем, известны легенды о сёстрах Пробкового дерева, которые в те самые «времена сновидений» образовали пещеры из больших груд цветков пробковых деревьев.
В силуэтах других скал местные жители увидели, к примеру, образы женщин-мышей, женщин-ящериц и женщин-кенгуру. Так что местный народ хранит свою историю – и традициях, и в названиях.
Что касается, традиций, кстати – говорят, что на одной из скал резервации и сейчас время от времени аборигены проводят свои ритуалы – есть даже церемония общественного наказания, которое в редких случаях может окончиться смертью для наказываемого. Правда, не очень понятно, как на это смотрит местное государственное правосудие.
Ученым, работающим в Иордании, удалось найти хлеб, датируемый 14 500 годами. Эта находка является самым древним свидетельством того, что люди той эпохи умели готовили пищу. Благодаря тщательному анализу мы даже знаем, какой он был на вкус. Археологам, изучающим стоянку Шубайкуа в Иордании, крупно повезло - неолитические охотники-собиратели, покидая это место обитания в раннем неолите, не убирали за собой. Ученые, работающие в этом районе, сделали удивительное открытие. Люди, жившие в этой местности,...
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АНТИФИШКИ
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