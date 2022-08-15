Чем известны красные австралийские скалы и при чём тут дочь русского царя

Природным ландшафтом парка Ката-Тьюта является пустыня. Исследователи считают, что 500 миллионов лет назад здесь было море, а в течение последующих сотен тысяч лет на его дне создавались песочно-галечные отложения, которые в итоге превратились в песчаник.

Ката-Тьюта и скала Улуру – это места выхода на земную поверхность большого горного хребта. Скалы национального парка имеют красный окрас из-за оксида железа, входящего в их состав. Из-за своей необычности в 1977-м году парк Ката-Тьюта вошёл в то, что называется «сеть биосферных резерватов».