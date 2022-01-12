В Екатеринбурге эвакуированы ученики 150 школ из-за сообщения о минировании

По словам мэра города: «За этим стоят зарубежные силы».
Подключились все: местный департамент образования, силовики, испуганные родители. И начали эвакуацию из 150 школ, кроме них еще и выводили людей из ВУЗов, лицеев и колледжей.
Ни одной бомбы найти не удалось. Обычный фейк - и все понимали, что скорее всего, так оно и есть. Но реагировать все равно обязаны.
Вот видео от совсем мелкого школьника. Так сказать, очевидца:
А это - как учителя в спешке выкидывают вещи из окон:
Как выяснилось позже, это сообщение было далеко не первым. Они приходят с 2017 года. И уже тогда их обсуждали на заседании антитеррористической комиссии. Тогда поговорили о «настройке спам-фильтров»... и всё. Потому что здесь очень тонкая грань: если хоть одно сообщение окажется правдой, но улетит в спам, будет беда.
Поэтому детей до сих пор эвакуируют, а силовики бегают по школам с собаками.
Как говорят в ФСБ: «Как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом, по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий».
После сообщений о массовом минировании родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение.
«Неужели не могут выяснить по ip-адресам этих лжеминеров? Если это просто развлекающиеся неадекваты-подростки, вряд ли они соблюдают все предосторожности и сильно шифруются».
Так откуда приходит все эти «сообщения о минировании»? Сами школьники что ли этим занимаются?
Как сказал мэр Екатеринбурга: «Это вмешательство извне, мы такое уже не раз проходили за последние два-три года. К сожалению, есть деструктивные силы из ближнего зарубежья, которые раскачивают ситуацию» .
Напрямую об этом не говорят, но намекают в сторону Незалежной. Возможно, банда «минеров» действует оттуда и не даёт покоя ни учителям, ни родителям.
И так продолжается уже несколько лет…
Источник:
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Глупые люди не помнят, как во время череды терактов люди боялись ночью спать. Но нет, надо вести "информационную войну".
уроды
Совсем другое дело - дебилы "козацького роду". Во-первых, для них это безопасно, в отличие от наших дебилов. А во-вторых, им кажется, что таким образом они с клятыми москалями сражаются. Да они потом всегда сами орут об этом на всех перекрестках, требуя уважения к своим великим подвигам. Уж сколько раз такое было.