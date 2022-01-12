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В Екатеринбурге эвакуированы ученики 150 школ из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуированы ученики 150 школ из-за сообщения о минировании (3 фото + 3 видео)

Автор:
12 января 2022 13:18
Сообщество : Жить в России
Метки: бомба   екатеринбург   минирование   мэр   сообщение   школа   
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По словам мэра города: «За этим стоят зарубежные силы».

В Екатеринбурге сегодня паника. Жители получили рассылку с таким сообщением:

Подключились все: местный департамент образования, силовики, испуганные родители. И начали эвакуацию из 150 школ, кроме них еще и выводили людей из ВУЗов, лицеев и колледжей.

Ни одной бомбы найти не удалось. Обычный фейк - и все понимали, что скорее всего, так оно и есть. Но реагировать все равно обязаны.

Вот видео от совсем мелкого школьника. Так сказать, очевидца:

А это - как учителя в спешке выкидывают вещи из окон:

Как выяснилось позже, это сообщение было далеко не первым. Они приходят с 2017 года. И уже тогда их обсуждали на заседании антитеррористической комиссии. Тогда поговорили о «настройке спам-фильтров»... и всё. Потому что здесь очень тонкая грань: если хоть одно сообщение окажется правдой, но улетит в спам, будет беда.

Поэтому детей до сих пор эвакуируют, а силовики бегают по школам с собаками.

Как говорят в ФСБ: «Как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом, по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий».

После сообщений о массовом минировании родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение.

«Неужели не могут выяснить по ip-адресам этих лжеминеров? Если это просто развлекающиеся неадекваты-подростки, вряд ли они соблюдают все предосторожности и сильно шифруются».

Так откуда приходит все эти «сообщения о минировании»? Сами школьники что ли этим занимаются?

Как сказал мэр Екатеринбурга: «Это вмешательство извне, мы такое уже не раз проходили за последние два-три года. К сожалению, есть деструктивные силы из ближнего зарубежья, которые раскачивают ситуацию» .

Напрямую об этом не говорят, но намекают в сторону Незалежной. Возможно, банда «минеров» действует оттуда и не даёт покоя ни учителям, ни родителям.

И так продолжается уже несколько лет…

Источник:

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Метки: бомба   екатеринбург   минирование   мэр   сообщение   школа   
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12  комментариев
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6k
Максим Час назад
Ну и зачем? Панику навести и среди детей?
Глупые люди не помнят, как во время череды терактов люди боялись ночью спать. Но нет, надо вести "информационную войну".
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462
Киса Кацман 20 минут назад
хохлотвари развлекаются
уроды
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14k
куджо 36 минут назад
Хохловоины диверсанты наверное постарались
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26k
Григорий 44 минуты назад
В Питере пошла череда "заминирований" в магазинах. Террористы требовали денег. Следы вели на Уркаину. Владельцы магазинов обеспокоились и решили заплатить. Но не звонорям, а тем, кто 100% решит ситуацию.
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6k
SR 46 минут назад
Опа... Оказывается, хохлы опять виноваты. Кто бы сомневался. Хохлы, они такие. Они вообще во всём виноваты.
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1k
Александр Час назад
Не братья гадят в лучших традициях кукловода - англичанка гадит России уже 600 лет!!!
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2k
Иван Час назад
Цэ не ми (с)хохлы.
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