В Екатеринбурге эвакуированы ученики 150 школ из-за сообщения о минировании

Как выяснилось позже, это сообщение было далеко не первым. Они приходят с 2017 года. И уже тогда их обсуждали на заседании антитеррористической комиссии. Тогда поговорили о «настройке спам-фильтров»... и всё. Потому что здесь очень тонкая грань: если хоть одно сообщение окажется правдой, но улетит в спам, будет беда.

Поэтому детей до сих пор эвакуируют, а силовики бегают по школам с собаками.

Как говорят в ФСБ: «Как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом, по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий».

После сообщений о массовом минировании родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение.

«Неужели не могут выяснить по ip-адресам этих лжеминеров? Если это просто развлекающиеся неадекваты-подростки, вряд ли они соблюдают все предосторожности и сильно шифруются».

Так откуда приходит все эти «сообщения о минировании»? Сами школьники что ли этим занимаются?

Как сказал мэр Екатеринбурга: «Это вмешательство извне, мы такое уже не раз проходили за последние два-три года. К сожалению, есть деструктивные силы из ближнего зарубежья, которые раскачивают ситуацию» .