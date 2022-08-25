«Освободите Евгения Вадимовича»: на защиту арестованного Ройзмана встали Макаревич, Гребенщиков, Шевчук и Акунин

Вчера задержали Евгения Ройзмана. В его квартире, офисе основанного им фонда и музее икон прошли обыски. Ранее сообщали, что Ройзмана перевезут в Москву, однако сегодня его адвокат заявил, что дело будут рассматривать в Екатеринбурге. Также изменилась и мера пресечения - теперь речь идёт о запрете определённых действий на время следствия.