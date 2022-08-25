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«Освободите Евгения Вадимовича»: на защиту арестованного Ройзмана встали Макаревич, Гребенщиков, Шевчук и Акунин

«Освободите Евгения Вадимовича»: на защиту арестованного Ройзмана встали Макаревич, Гребенщиков, Шевчук и Акунин

Автор:
25 августа 2022 16:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Макаревич   Шевчук   гребенщиков   дискредитация   евгений ройзман   екатеринбург   заседание   суд   
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Они заявили о полной поддержке задержанному экс-мэру Екатеринбурга и призвали снять с него все обвинения.

Вчера задержали Евгения Ройзмана. В его квартире, офисе основанного им фонда и музее икон прошли обыски. Ранее сообщали, что Ройзмана перевезут в Москву, однако сегодня его адвокат заявил, что дело будут рассматривать в Екатеринбурге. Также изменилась и мера пресечения - теперь речь идёт о запрете определённых действий на время следствия.

Ройзман переночевал в изоляторе и его привезли в суд:

Следствие требует запретить экс-мэру выходить из дома с 00:00 до 23:59, фактически оставляя ему одну минуту свободы в сутки. Исключение составляют явка в следственные органы и суд. Также ему хотят запретить общаться с кем бы то ни было, кроме родственников и адвоката, посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, использовать Интернет.

В его поддержку выступили Гребенщиков, Макаревич, Шевчук и Акунин:

В данный момент Ройзмана увели в «комнату ожидания»:

А суд определяется с избранием меры пресечения. После оглашения приговора новость дополнится.

UPD: Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ему запрещено выходить из дома дольше, чем на минуту, общаться с кем-либо кроме адвоката и родственников, пользоваться интернетом, получать и отправлять письма, посещать публичные мероприятия. Мера действует до 29 сентября.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Макаревич   Шевчук   гребенщиков   дискредитация   евгений ройзман   екатеринбург   заседание   суд   
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51  комментарий
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5k
Том Сойер 2 часа назад
Макаревич, Гребенщиков, Шевчук и Акунин - смотрите картинку ниже!
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3k
cnob7 Полминуты назад
щас этот п.и.д.о.р свалит за бугор и оттуда начнет гавкать. а наши дауны, которые его отпустили, будут громко возмущаться и требовать принять меры.
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48
zenon 2 минуты назад
Когда такое выступает на его защиту, то хуже быть не может. Чего они лезут туда что бы утяжелить его жизнь?!
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15k
Bill 4 минуты назад
Фига себе, люди пишут письма авторучкой и отсылают <голубиной-зачеркнуто> бумажной почтой!
Я вызываю полицию.
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5k
rutt 5 минут назад
А почему бы товарищам не разделить тяготы тюремного быта?
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4k
Rubiroid_47 5 минут назад
Эти бумажки где то могут учитываться что ли?
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4k
Alexbux1 7 минут назад
освободили в зале суда,
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13k
Виталий Касандров 20 минут назад
Кукушка хвалит петуха за о что хвалит он кукушку.
Хотя не совсем тот случай тут скорее петухи защищают петуха за то что он такой же петух.
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4k
GROMOZEKA 21 минуту назад
С такими рекомендациями, ему лучше точно не будет
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19k
ЦСКА 23 минуты назад
Какие люди впряглись.....
Ссылка www.youtube.com
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7k
Том Джоуд 42 минуты назад
Знал про Ройзмана, только его феерично-лиричные высказывания в интернете. Действительно, человек "редкой интеллигентности и культуры", как написал БГ. Можно умереть от умиления.
Компания собралась, да... Как в поговорке - "еbyт друг-дружку, и деньги в кружку".
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9k
Izrin Maria 47 минут назад
Ройзман - человек несомнено порядочный, честный и щедрый.
Его арестовали за то, что называл вещи своими именами.
А вот платных стукачат-то набежало!
Вот вас, платных, всех и вычислили - списком.
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38k
Мойша 48 минут назад
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59k
pynh 48 минут назад
Защитники-то все как под гребенку
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27k
Квантовый переход 51 минуту назад
Обратите внимание:сейчас здесь будут заступаться люди,которые поддерживают пиндосов,лгбт,и либерасню.Те же самые лица ,которые постоянно ругают Россию.Так что ничего нового.Андоны за андонов.
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6k
М С 55 минут назад
Кагал своих не бросает.
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8k
Владимир 57 минут назад
Теперь кто жертвует на убийство солдат РФ, заступаются за эту гниду. По-моему лучшая антиреклама!
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36
topersk Час назад
за поддержку укронацизма нужно наказывать.
Вопрос в другом - как с ним бороться? какими методами?
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26k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
С чего это "поручители" взяли что их "поручительство" чего-то стоит? Пусть дрочат в круг, и не лезут в государственные дела.
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27k
Квантовый переход Час назад
Вся мразота заступается за мразоту
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459
Kulibin7 Квантовый переход 58 минут назад
с языка снял.+
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14k
K7OO Час назад
Походу, эти поручители не уймутся, пока не закатают Ройзмана минимум на треху. При такой мощной поддержке со стороны самых презираемых в России граждан суд будет просто вынужден закрыть этого никого не парящего придурка, иначе народ не поймет.
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