«Освободите Евгения Вадимовича»: на защиту арестованного Ройзмана встали Макаревич, Гребенщиков, Шевчук и Акунин

Они заявили о полной поддержке задержанному экс-мэру Екатеринбурга и призвали снять с него все обвинения.
Вчера задержали Евгения Ройзмана. В его квартире, офисе основанного им фонда и музее икон прошли обыски. Ранее сообщали, что Ройзмана перевезут в Москву, однако сегодня его адвокат заявил, что дело будут рассматривать в Екатеринбурге. Также изменилась и мера пресечения - теперь речь идёт о запрете определённых действий на время следствия.
Ройзман переночевал в изоляторе и его привезли в суд:
Источник:
Источник:
Источник:
Следствие требует запретить экс-мэру выходить из дома с 00:00 до 23:59, фактически оставляя ему одну минуту свободы в сутки. Исключение составляют явка в следственные органы и суд. Также ему хотят запретить общаться с кем бы то ни было, кроме родственников и адвоката, посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, использовать Интернет.
В его поддержку выступили Гребенщиков, Макаревич, Шевчук и Акунин:
В данный момент Ройзмана увели в «комнату ожидания»:
Источник:
А суд определяется с избранием меры пресечения. После оглашения приговора новость дополнится.
UPD: Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ему запрещено выходить из дома дольше, чем на минуту, общаться с кем-либо кроме адвоката и родственников, пользоваться интернетом, получать и отправлять письма, посещать публичные мероприятия. Мера действует до 29 сентября.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Урок толерантности в Екатеринбурге: Две белые, пьяные женщины подрались из-за расизма
- "Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
- Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации вооружённых сил России
- «Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
- В Петербурге вынесли приговор женщине, покусавшей двух полицейских
Я вызываю полицию.
Хотя не совсем тот случай тут скорее петухи защищают петуха за то что он такой же петух.
Компания собралась, да... Как в поговорке - "еbyт друг-дружку, и деньги в кружку".
Его арестовали за то, что называл вещи своими именами.
А вот платных стукачат-то набежало!
Вот вас, платных, всех и вычислили - списком.
Вопрос в другом - как с ним бороться? какими методами?