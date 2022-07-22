Мировая библиотека в вашем кармане - реальность благодаря японскому роботу

Любители читать делятся на консерваторов и продвинутых. В двадцать первом веке только старомодные люди выбирают книги в классическом стиле.
Увы, помимо "запаха" книг и шелеста страниц явных преимуществ у бумажных изданий нет. Большинство уже перешло на электронные книги или цифровую библиотеку, которую можно загрузить к себе на смартфон.
Но как быть с теми произведениями, которые есть только в классическом издании? Оцифровка мировой библиотеки может занять не один год. Но и тут нашлось решение благодаря современным технологиями.
Японские инженеры создали специального робота, который переводит в цифровую библиотеку книги со скоростью 250 страниц в минуту. Такими темпами BFS-Auto спокойно справится с тем, чтобы перевести бабушкину библиотеку на несколько часов.
Но некоторым все равно удобнее читать в бумажном варианте. А на чьей стороне вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Единственное что удручает, так это то, что в электронных книгах зачастую много ошибок. "Аналоговые" проходили более тщательную редактуру.
А в целом книжные, так называемые V-сканеры, в том числе и автоматические существуют уж лет пятнадцать как. Тот же Treventus ScanRobot цифровал со скоростью 45 страниц в минуту в автоматическом режиме. И это было в 2010 году.
И ещё - электронные книги, удар по аху.евшим в конец правоторговцам. Для примера - у всех изданных книг Марка Твена, есть правообладатель.. Т.е. покупая любую книгу Марка Твена, вы платите копеечку какой то подсуетившейся б.лядине. С эл. книгами вроде бы так же - чтобы скачать - надо купить. Ан х.уй! Не надо платить за Марка Твена, Даниеля Дефо, Пушкина, Некрасова, Киза и прочих. Есть свободные библиотеки типа Флибусты, есть анонимайзеры. Качайте, читайте и не платите аху.евшим мудакакм!