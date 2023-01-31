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Какой объект движется быстрее - новая головоломка из интернета

Какой объект движется быстрее - новая головоломка из интернета

Автор:
31 января 2023 22:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: иллюзия   интересно   интернет   платье   челлендж   эффект   
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Помните, как несколько лет назад, не побоимся этого слова, десятка лет назад в сети бурно обсуждался цвет платья. Приносим извинения, если вскрыли старые баталии, но не спешите придаваться спорам о делах минувших.

Появилась новая вариация челленджа «какого цвета платье?».

Теперь в сети обсуждают какой объект движется быстрее - желтый или синий? Правда, если в случае с платьем, где споры порой не утихают до сих пор, в этом случае есть однозначный ответ, который сраз же расставляет точки над i.

Ответ: они «плывут» с одинаковой скоростью. Это станет очевидно на сером фоне.

Этот эффект называется Stepping Feet Illusion. Феномен в том, что фон из черно-белых полосок меняет само восприятие скорости

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Метки: иллюзия   интересно   интернет   платье   челлендж   эффект   
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6  комментариев
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2k
STRiX 24 минуты назад
Сразу понятно и видно что они движутся с одинаковой скоростью.
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40k
Бабай Полминуты назад
Зебры в доисторические времена догадались, что полоски искажают скорость.
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7k
Copycat 14 минут назад
они не движутся ведь это даже не GIF)

2023 году когда мы стали жертвой долгожданных мутаций из-за гмо и короны покупаться на такие визуальные головоломки - это примитив, если конечно у вас спектр визуального восприятия ещё на уровне 2019го года
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3k
Deniss 14 минут назад
отличный пост !
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