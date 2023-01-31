Какой объект движется быстрее - новая головоломка из интернета

Помните, как несколько лет назад, не побоимся этого слова, десятка лет назад в сети бурно обсуждался цвет платья. Приносим извинения, если вскрыли старые баталии, но не спешите придаваться спорам о делах минувших.
Появилась новая вариация челленджа «какого цвета платье?».
Теперь в сети обсуждают какой объект движется быстрее - желтый или синий? Правда, если в случае с платьем, где споры порой не утихают до сих пор, в этом случае есть однозначный ответ, который сраз же расставляет точки над i.
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Ответ: они «плывут» с одинаковой скоростью. Это станет очевидно на сером фоне.
Этот эффект называется Stepping Feet Illusion. Феномен в том, что фон из черно-белых полосок меняет само восприятие скорости
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2023 году когда мы стали жертвой долгожданных мутаций из-за гмо и короны покупаться на такие визуальные головоломки - это примитив, если конечно у вас спектр визуального восприятия ещё на уровне 2019го года