Кто и зачем забрасывает обувь на провода?

Но кому пришло в голову закинуть обувь на провода? Может быть, это какая-то странная мода или урбанистическая тенденция, которая постепенно распространяется по российским городам и поселкам? На самом деле, объяснений довольно много, и среди них есть те, что могут вас удивить.

Если вы смотрели фильма Тима Бертона "Крупная рыба", то, наверняка, вспомните, как его главный герой, в лице Юэна МакГрегора, попадает в фантастический город, чьи жители повесили свою обувь на провода и ходят босиком. Это своеобразный знак, символизирующий их желание остаться в утопическом городке навсегда.

Безусловно, такая очаровательная метафора могла стать источником вдохновения для некоторых людей, которые начали повторять этот трюк. Но дело в том, что фильм вышел в 2003 году, а мода на забрасывание обуви на провода появилась, как минимум, в 80-х годах прошлого века.

Откуда растут ноги?

Если взглянуть в историю, то впервые это явление было замечено и описано в 1981 году в посёлке Мидлгейт (штат Невада). Правда, поначалу обувь там забрасывали на пирамидальный тополь, а уже потом на провода.