Кто и зачем забрасывает обувь на провода?

Идешь, бывает, по одной из улиц города, поднимаешь глаза вверх и вдруг замечаешь пару странных птиц. Приглядываешься к ним, а это вовсе и не пернатые, а пара старых кед или кроссовок, которые свисают с линий электропередач.
Но кому пришло в голову закинуть обувь на провода? Может быть, это какая-то странная мода или урбанистическая тенденция, которая постепенно распространяется по российским городам и поселкам? На самом деле, объяснений довольно много, и среди них есть те, что могут вас удивить.
Если вы смотрели фильма Тима Бертона "Крупная рыба", то, наверняка, вспомните, как его главный герой, в лице Юэна МакГрегора, попадает в фантастический город, чьи жители повесили свою обувь на провода и ходят босиком. Это своеобразный знак, символизирующий их желание остаться в утопическом городке навсегда.
Безусловно, такая очаровательная метафора могла стать источником вдохновения для некоторых людей, которые начали повторять этот трюк. Но дело в том, что фильм вышел в 2003 году, а мода на забрасывание обуви на провода появилась, как минимум, в 80-х годах прошлого века.
Откуда растут ноги?
Если взглянуть в историю, то впервые это явление было замечено и описано в 1981 году в посёлке Мидлгейт (штат Невада). Правда, поначалу обувь там забрасывали на пирамидальный тополь, а уже потом на провода.
Тогда это явление удивило самих американцев, которые, посвятив забавному обычаю несколько научных исследований, так и не смогли найти ему рациональное объяснение. В конце концов, тополь спилили вандалы, но о забавном способе украшать деревья не забыли. Жители Мидлгейта продолжили забрасывать обувь на другие деревья, а потом и на провода.
Позже эта традиция начала распространяться по другим американским городам. А в 1990-х полиция США впервые обнаружила взаимосвязь между развешанными на проводах кроссовками и границами криминальных банд. Оказалось, что таким нехитрым способом они помечали свою территорию.
Конечно же, это не понравилось властям, и полиция начала бороться с этим обычаем. В Лос-Анджелесе даже принят соответствующий закон, и введено наказание за такое "правонарушение".
Но не стоит ассоциировать висящие на проводах ботинки исключительно с криминальным миром. Пусть появление этой моды и не связано с фильмом Тима Бертона - у этого явления существуют и другие трактовки.
"Шуфити"
В тех же 90-х годах эта традиция стала распространяться по трущобам Северной и Латинской Америки, приобретая массовый характер. Надо полагать, что, не имея других развлечений, люди делали это из скуки, или подражая чудачеству других.
Вскоре странное течение получило название "шуфити" (shoefiti). Термин возник в результате соединения английских слов - "обувь" (shoes) и "граффити" (graffiti). Поэтому в одних местах шуфити считают частью стритарта, а в других - хулиганством.
Причины появления обуви на проводах весьма разнообразны, хотя чаще всего они имеют криминальный и маргинальный подтекст. Исторически так сложилось, что это любопытное явление связано с преступностью, наркотиками и войнами за территорию между группировками.
Объяснения в негативном ключе
Увы, но, как я уже и писал выше, чаще всего обувь, висящая на проводах, действительно связана с человеческими пороками и криминальным миром. Вот основные объяснения, исходящие из этой трактовки:
- Одна из основных причин, по которой люди забрасывают обувь на провода, сводится к тому, что так они сообщают о границе между группировками или бандами. Именно по этой причине кроссовки обычно закидывают в те места, где они сразу бросаются в глаза.
- Второе по популярности объяснение - это обозначение места или района, где продаются наркотики. Особенно часто это можно встретить в Америке и Австралии.
- Иногда, ботинки, висящие рядом с жилым домом, служат знаком для криминальных элементов. Они указывают на то, что вор пометил этот дом/район и собирается совершить здесь ограбление, поэтому "опоздавшим" следует выбрать другое место для преступления.
- Ещё одно объяснение, которое актуально скорее для Запада: обувь на линии электропередач означает, что в этом месте часто появляются наряды полиции.
- Не могу не упомянуть о том, что вешать кроссовки на провода рекомендовал один известный всем российский оппозиционер, когда выпустил своё антикоррупционное расследование в 2017 году. По его задумке, это должно было стать символом борьбы с коррупцией.
- И, наконец, ботинки на проводах могут служить своеобразным трофеем или "шуткой" преступника. Когда грабитель нападает на человека в этом районе, он заставляет его снять обувь и забрасывает её на провода, чтобы записать это в свой послужной список.
Положительные трактовки
Хотя большинство объяснений имеет негативный оттенок, так как обувь на проводах обычно связана с преступностью, существуют и другие, достаточно безобидные, трактовки. Вот самые популярные из них:
- Обувь, свисающая с силового кабеля, может означать, что её закинул человек, который что-то праздновал. Это может быть свадьба, день рождения, победа в спортивном состязании или другая подобная причина.
- Ещё одно объяснение, которое можно выделить в отдельный абзац - часто кроссовки закидывают на провода школьники и студены, которые закончили учебный год или сессию. То же самое можно сказать о военнослужащих.
- Ботинки, висящие на проводах, могут означать и банальную шутку между друзьями, когда это делается или в отместку, или для того, чтобы посмеяться. Хотя, признаюсь, для этого надо иметь весьма специфическое чувство юмора и очень понятливых друзей.
- Этот обычай практикуют в некоторых профессиональных кругах или компаниях. Сотрудники, устроившиеся в это место на работу или прошедшие переквалификацию, забрасывают свои старые ботинки на дерево или провода в знак того, что перешли на другой уровень.
- Ещё одно из объяснений связано с переходом во взрослую жизнь. Таким странным образом некоторые люди празднуют получение первого сексуального опыта, считая, что это символизирует оставленное позади детство и начало пути во взрослую жизнь.
А вы когда-нибудь обращали внимание на ботинки, висящие на проводах? Если да, то, может быть, у вас есть другие объяснения или истории о том, как они там оказались?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже и читать не буду, знаю ответ - ИМБЕЦИЛЫ!
Не всё ли равно - зачем они это делают?
Не знаю как там в трущобах Латинской Америки, а у нас в благославенных 80х сменку на провода забрасывали без всяких идей )) А просто потому что могли у кого то отнять ))
Как по мне искать смысл там где его нет, глупо. Каждый трактует в меру своего развития. Мы, например в 90-е, будучи подростками свою порванную обувь закидывали на провода отключенной ЛЭП. Просто так. По приколу. По дурости даже, подростковой дурости. И не было там никакой подоплеки.
Не особенно. ...Впрочем, уверен, многие недоросли после таких постов, пойдут искать свои старые кроссовки... С почином!