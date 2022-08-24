До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну

О баснословных гонорарах, заработанных в нашей стране, беглые звезды предпочитают не вспоминать. Но зарабатывали они очень не плохо.

Например, та самая Татьяна Лазарева (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022), которая во всю раздаёт интервью и поливает грязью Россию, за корпоратив получала около 720 тысяч рублей. Теперь она живёт в Испании, где у неё нет работы и денег. А жизнь в Европе дорогая...