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До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну

До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну

Автор:
24 августа 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брежнева   галкин   деньги   знаменитости   интересное   лобода   фото   шоу бизнес   
2562
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После некоторых ярких высказываний и выступлений против российской власти некоторые российские знаменитости скрылись в Европе и уже оттуда продолжали ругать Россию. Как мало времени потребовалось для того, чтобы забыть, благодаря кому они стали знаменитыми и богатыми. Перед бегством в Европу артисты и певцы неплохо так зарабатывали в России.

О баснословных гонорарах, заработанных в нашей стране, беглые звезды предпочитают не вспоминать. Но зарабатывали они очень не плохо.

Например, та самая Татьяна Лазарева (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022), которая во всю раздаёт интервью и поливает грязью Россию, за корпоратив получала около 720 тысяч рублей. Теперь она живёт в Испании, где у неё нет работы и денег. А жизнь в Европе дорогая...

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Анна Седокова и Екатерина Варнава получали почти по 900 тысяч получали с частного мероприятия. Старую гвардию обогнала Монеточка, которая получает за выступление около миллиона рублей.

Борис Гребенщиков, который во всю критикует Россию, за концерт получал два миллиона рублей. Вера Брежнева, Наргиз Закирова, Ани Лорак и Александр Ревва получали около 45-50 тысяч евро за свой концерт. Интересно, что почти все из перечисленных звёзд остановили свою концертную деятельность. Похоже, могут себе позволить передохнуть несколько месяцев, а то и пару лет.

Ещё большими гонорарами могут похвастаться Little Big - из-за отмены российского тура группа потеряла 75 миллионов рублей. Такие же деньги получал Макс Барских, проклинающий наших соотечественников, уточняет KP.

Иван Ургант оценивал своё мастерство в 75 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей). На пять тысяч больше за выступление просит Ротару и Меладзе. И это ещё не потолок!

Максим Галкин оценивал своё выступление в 7,2 миллиона. Земфира и вовсе получала почти в два раза больше комика или музыкантов. Однако даже она не валялась рядом с Пугачёвой. Примадонна возглавила рейтинг с 21 миллионами рублей! В последние годы уговорить Примадонну спеть на корпоративе было практически невыполнимой миссией.

И это идёт речь только о самих концертах и корпоративах. Кроме этого у многих российских знаменитостей есть бизнес в стране и другие активы. Соцсети, реклама и выгодные вложения — всё это делает их совсем не бедными людьми. Народная любовь россиян принесла им кучу денег!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Брежнева   галкин   деньги   знаменитости   интересное   лобода   фото   шоу бизнес   
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45  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
И ведь кто-то же смотрел это!
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951
Шурман Минуту назад
Пол месяца в Юрмале весели плакаты Лобода и Галкин , Лобода и сейчас весит на всех столбах , я хз может кто и пошел на них но это явно были не русскоязычные из Риги или Юрмалы .
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−18
Алексей 3 минуты назад
Они не страну ругают, а пьЕДРОрасию.
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70k
Доктор Джонс 9 минут назад
Да плюнуть на них и растереть, самая страшное наказание для них - полное забвение...
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4
Alex Furlong Полчаса назад
Почему спортсмены, меняющие российское спортивное гражданство на иное, считаются предателями, а чиновники, вагонами перегоняющие бабло за рубеж и имеющие в сейфе иностранные паспорта - безупречными патриотами?
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3k
АлексЮстасу Полчаса назад
В заголовке очепятка: не знаменитости, а предатели.
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28k
Григорий Полчаса назад
Блин, достали. Не ругают ребята страну. Они не хотят войны. Ну дык ее никто не хочет! Ни один вменяемый человек, начиная с Путина, не скажет - Ура Война!
Случилось. Радоваться этому может только животное. Мы не плинтус, не приколочены. Вот если откажутся от гражданства - то тогда да, предали свой народ. Сбежали. Сейчас там туристы, как мы в Грузии.
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Таки давайте скачивать песни с торрентов. Бесплатно. Назло пугалкиным и др.
И пусть они разорятся.
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10k
insaider 43 минуты назад
Сейчас будут натрыжно за еду сосать с улыбкой,и изображать как им радостно и свободно!
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15k
эмосурикат прямоползающий 44 минуты назад
я думаю у них достаточно денег на жизнь там, куда они уехали
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−7
Thomsen 45 минут назад
Ф.И.Шаляпин при Советах был худруком Мариинки и первым получил звание народного артиста. В 1922-ом, как известно, "свалил". В 1926-ом Владимир Владимирович (Маяковский) написал в его адрес:

Или жить вам, как живёт Шаляпин,
раздушёнными аплодисментами оляпан?
Вернись теперь такой артист
назад на русские рублики
я первый крикну: Обратно катись,
народный артист Республики!

Вернулся от в 80-х, будучи перезахороненным на Новодевичьем. И ныне является частью великой русской (и мировой) культуры.

Я к тому, что история тащится по долбаному кругу, а не о том, что сравниваю силиконовую безголосую куклу Лабоду с Шаляпиным.
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722
H- MER 49 минут назад
В нашей стране, как ни странно, чем меньше зарплата, тем больше любовь к Родине. Я, например, очень люблю мою Родину
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4
Alex Furlong H- MER Полчаса назад
Сравнить не с чем?
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3k
cnob7 Час назад
да и хрен бы с этой плесенью
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5k
Том Сойер Час назад
Лучше и не скажешь......
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47k
Элек Мек Час назад
Съе.б.а.л.и и съе.б.а.л.и,и на хрена их пиарить?
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1k
Hornet Час назад
Может произойдет, наконец-то, переоценка ценностей. И на первый план выйдут те, кто по-настоящему полезны обществу. Люди труда, а не трудные люди.
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600
Lexx Час назад
Я понимаю когда большие деньги получают, например учёный сделавший какое то важное открытие, или станочник пахавший в три смены как проклятый. А этим то за что? Даже шахтёры столько не получают, а у них работа куда тяжелее, чем на сцене кривляться.
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4
Alex Furlong Lexx 23 минуты назад
Кто на что учился (с)

На 5,000 - 6,000 артистов может и выйдет нормальный артист.

У фрезеровщиков коэффициент, будет ниже как минимум на порядок
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
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13k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Татьяна Лазарева,она же Танька-стакан.
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