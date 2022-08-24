До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну

После некоторых ярких высказываний и выступлений против российской власти некоторые российские знаменитости скрылись в Европе и уже оттуда продолжали ругать Россию. Как мало времени потребовалось для того, чтобы забыть, благодаря кому они стали знаменитыми и богатыми. Перед бегством в Европу артисты и певцы неплохо так зарабатывали в России.
О баснословных гонорарах, заработанных в нашей стране, беглые звезды предпочитают не вспоминать. Но зарабатывали они очень не плохо.
Например, та самая Татьяна Лазарева (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022), которая во всю раздаёт интервью и поливает грязью Россию, за корпоратив получала около 720 тысяч рублей. Теперь она живёт в Испании, где у неё нет работы и денег. А жизнь в Европе дорогая...
Анна Седокова и Екатерина Варнава получали почти по 900 тысяч получали с частного мероприятия. Старую гвардию обогнала Монеточка, которая получает за выступление около миллиона рублей.
Борис Гребенщиков, который во всю критикует Россию, за концерт получал два миллиона рублей. Вера Брежнева, Наргиз Закирова, Ани Лорак и Александр Ревва получали около 45-50 тысяч евро за свой концерт. Интересно, что почти все из перечисленных звёзд остановили свою концертную деятельность. Похоже, могут себе позволить передохнуть несколько месяцев, а то и пару лет.
Ещё большими гонорарами могут похвастаться Little Big - из-за отмены российского тура группа потеряла 75 миллионов рублей. Такие же деньги получал Макс Барских, проклинающий наших соотечественников, уточняет KP.
Иван Ургант оценивал своё мастерство в 75 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей). На пять тысяч больше за выступление просит Ротару и Меладзе. И это ещё не потолок!
Максим Галкин оценивал своё выступление в 7,2 миллиона. Земфира и вовсе получала почти в два раза больше комика или музыкантов. Однако даже она не валялась рядом с Пугачёвой. Примадонна возглавила рейтинг с 21 миллионами рублей! В последние годы уговорить Примадонну спеть на корпоративе было практически невыполнимой миссией.
И это идёт речь только о самих концертах и корпоративах. Кроме этого у многих российских знаменитостей есть бизнес в стране и другие активы. Соцсети, реклама и выгодные вложения — всё это делает их совсем не бедными людьми. Народная любовь россиян принесла им кучу денег!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"
- Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном самолёте
- Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей
- В Госдуме предложили отдать замок Галкина и Пугачёвой беженцам из Донбасса
- Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии
Артисты, им платят, они берут,отказываться что ли будут, все вопросы к тем кто готов платить такие большие деньги. Не платите так много, посидят без работы, подумают и будут согласны развлекать за разумные суммы.
А чиновники воруют наши с вами налоги, которые должны были пойти на медицину, образование и т.д., система откатов в нашем государстве стала нормой, и об этом нельзя молчать, если хотим чтобы что-то изменилось в лучшую сторону
Случилось. Радоваться этому может только животное. Мы не плинтус, не приколочены. Вот если откажутся от гражданства - то тогда да, предали свой народ. Сбежали. Сейчас там туристы, как мы в Грузии.
И пусть они разорятся.
Или жить вам, как живёт Шаляпин,
раздушёнными аплодисментами оляпан?
Вернись теперь такой артист
назад на русские рублики
я первый крикну: Обратно катись,
народный артист Республики!
Вернулся от в 80-х, будучи перезахороненным на Новодевичьем. И ныне является частью великой русской (и мировой) культуры.
Я к тому, что история тащится по долбаному кругу, а не о том, что сравниваю силиконовую безголосую куклу Лабоду с Шаляпиным.
Прежде чем ехать в другой город/регион/страну, надо вначале найти там работу и/или какой либо другой стабильный источник дохода, а потом ехать.
А что эти? Поехали свои западные активы спасать, а как спасать-то? Только поливать Родину грязью. Полили, активы спасли, а дальше жить на что? Дома содержать надо, налоги платить надо, а гроши откуда?
И тут резко на Родину потянуло, а Родина ПОКА не прощает... И хорошо бы, чтобы это было не ПОКА...
люди пришли на концерты, отдали свои деньги - артисты богаты..
На 5,000 - 6,000 артистов может и выйдет нормальный артист.
У фрезеровщиков коэффициент, будет ниже как минимум на порядок