Кажется, это всё: Марину Овсянникову отправили на два месяца под домашний арест

Ранее её уже штрафовали за фейки, теперь возбудили уголовное дело. В её доме провели обыски, а саму Овсянникову привезли на допрос на Петровку 38. И оставили на ночь в изоляторе.

Сегодня привезли в Басманный суд Москвы. Собралось много журналистов, которые запечатлели Овсянникову, с улыбкой входящую в зал судебных заседаний:



