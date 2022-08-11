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Кажется, это всё: Марину Овсянникову отправили на два месяца под домашний арест

Кажется, это всё: Марину Овсянникову отправили на два месяца под домашний арест

Автор:
11 августа 2022 17:50
Сообщество : Жить в России
Метки: домашний арест   марина овсянникова   приговор   суд   уголовоное дело   фейки   
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Всего ей грозит до 10 лет тюрьмы за дискредитацию армии РФ.

Бывшего редактора Первого канала задержали за фейки о ВС России. 15 июля она устроила одиночный пикет на Софийской набережной в Москве, где стояла с плакатом, а у её ног лежали «окровавленные» куклы.

Ранее её уже штрафовали за фейки, теперь возбудили уголовное дело.  В её доме провели обыски, а саму Овсянникову привезли на допрос на Петровку 38. И оставили на ночь в изоляторе.

Сегодня привезли в Басманный суд Москвы. Собралось много журналистов, которые запечатлели Овсянникову, с улыбкой входящую в зал судебных заседаний:


Суд постановил: отправить Овсянникову на 2 месяца под домашний арест. 9 октября будет окончательный приговор. Вот она после вынесения этого решения:

Она проходит по статье «О распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России» - Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний арест   марина овсянникова   приговор   суд   уголовоное дело   фейки   
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29  комментариев
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17k
Наталья 2 часа назад
Дамочка пытается нацепить ореол мученицы. Но вот проблема: никому она даром не нужна.
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1k
Бубырь донской 7 минут назад
Видать, деньги кончились. Ни тут, ни там никому наx не нужна. А в тюрьме хотя бы кормят...
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7k
HUBLOT 21 минуту назад
А к Чубайсу вопросов нет, вот он спокойно и уехал...
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10k
Oleg 46 минут назад
нормально. 9 месяцев дают за убийство и 10 лет за плакатик.
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406
Nik Nik 49 минут назад
А не много ли внимания уделяют СМИ этой курице ?....))
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10
matz 59 минут назад
дура
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70k
Максим 2 часа назад
теперь ждем новость что она покинула территорию РФ.. как будто спецом этих выродков не запирают.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Надеюсь на этот раз ее уже реально закроют, чтобы вся эта возня вокруг ее припадков на публику закончилась.
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35k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
О, ещё одна будет дома стихи писать и картины рисовать.
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330
ChePaev 2 часа назад
Странное у нас правосудие: ей по статье десятка сияет как клятва пионерки, а ее под домашний арест. У нас в КПЗ сидят по статьям с куда мелкими сроками. Ей сам бог велел сквозануть из страны, ей такую возможность дают.
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330
ChePaev noName 2 часа назад
ну так теперь ей надо бежать в белый свет как в копеечку, да еще и с закрытыми глазами, потому как кичман ей тут маячит
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−24
Киргуда 2 часа назад
Меня возмущает один факт. Почему правоохранительные органы не застрелили её за такой плакат прямо на месте? Теперь корми её за гос. счёт десятки лет. Давно уже надо наделить правоохранительные органы такой функцией. А то развелось тут всяких плакатов, пройти нельзя. Боюсь за своих детей с их неокрепшей психикой, что они начнут читать эти плакаты и , не дай Бог, усомняться в правильности курса Владимира Владимировича. Это была бы самая величайшая трагедия в моей жизни.
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9k
Игорь 3 часа назад
что то загрустила.
Но 2 месяца разбираться в этом "деле" - перебор. Там какие то сложные генные экспертизы?
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15k
Bill 3 часа назад
Зачем же под домашний арест? Сбежит ведь.
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2k
Артур Будкин 3 часа назад
а могла бы убить кого-нибудь и лет 6 получить
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2k
Трям 4 часа назад
Да здравствует наш суд! Самый басманный суд в мире! Ура!
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6k
klop 4 часа назад
Да дайте ей уже десяточку и как про навального о ней забудут, ну напрашивается бабёнка.
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August

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