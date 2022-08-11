Кажется, это всё: Марину Овсянникову отправили на два месяца под домашний арест

Всего ей грозит до 10 лет тюрьмы за дискредитацию армии РФ.
Бывшего редактора Первого канала задержали за фейки о ВС России. 15 июля она устроила одиночный пикет на Софийской набережной в Москве, где стояла с плакатом, а у её ног лежали «окровавленные» куклы.
Ранее её уже штрафовали за фейки, теперь возбудили уголовное дело. В её доме провели обыски, а саму Овсянникову привезли на допрос на Петровку 38. И оставили на ночь в изоляторе.
Сегодня привезли в Басманный суд Москвы. Собралось много журналистов, которые запечатлели Овсянникову, с улыбкой входящую в зал судебных заседаний:
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Суд постановил: отправить Овсянникову на 2 месяца под домашний арест. 9 октября будет окончательный приговор. Вот она после вынесения этого решения:
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Она проходит по статье «О распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России» - Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы.
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АНТИФИШКИ
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Но 2 месяца разбираться в этом "деле" - перебор. Там какие то сложные генные экспертизы?