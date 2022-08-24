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Из-за энергетического кризиса в&nbsp;Европе в&nbsp;мире разгорелась борьба за&nbsp;танкеры с&nbsp;природным газом

Из-за энергетического кризиса в Европе в мире разгорелась борьба за танкеры с природным газом

Автор:
24 августа 2022 00:47
Метки: ГАЗ   СПГ   логистика   международные грузоперевозки   танкеры   
496
1

Из-за энергетического кризиса в Европе в мире разгорелась борьба за танкеры с природным газом, что привело к нехватке судов и дальнейшему росту рекордных цен на топливо.

Европейские страны в этом году увеличили закупки сжиженного природного газа из США, Катара и других стран, поскольку Россия сократила поставки на континент. Они вынуждены конкурировать с компаниями в Южной Корее и Японии, где спрос на газ резко вырос во время аномальной жары, за конечное число поставок, перевозимых ограниченным числом судов.


Ажиотаж привел к увеличению заказов на новые танкеры, перевозящие СПГ, — специальные суда длиной в три футбольных поля, — а также их стоимости. Тарифы за фрахт имеющихся танкеров также подскочили, что подтолкнуло цены на газ до рекордных уровней в Европе и Азии.


Цены на газ в Европе подскочили еще на 15% в понедельник после того, как Россия объявила о временной приостановке крупного трубопровода для внепланового техобслуживания в конце месяца. Из-за скачка цен в Европе рынок природного газа в США вырос на 3.7% до самого высокого уровня с 2008 года. Трейдеры ожидают, что цены на газ и тарифы на танкерные перевозки вырастут еще больше, если Китай, где спрос был ограничен из-за карантина, вернется на рынок до наступления зимы.


Погоня за танкерами — еще один признак изменения глобальной энергетической карты после начала военного конфликта на Украине, который усилил конкуренцию за ограниченные поставки энергоносителей, изменил направление товарных потоков и расколол мировой нефтегазовый рынок на части.


СПГ и танкеры, перевозящие топливо, пользовались большим спросом еще до конфликта, поскольку экстремальные погодные условия привели к сокращению гидроэнергетики, а многие страны стремились отказаться от угля, чтобы сократить выбросы углекислого газа. С началом конфликта эта тенденция усилилась.


До конфликта Россия обеспечивала 40% поставок газа в ЕС, в основном по сети трубопроводов. Учитывая, что для модернизации трубопроводной сети континента и импорта от других близлежащих экспортеров потребуется время, основной краткосрочной альтернативой является СПГ, который можно покупать у производителей, расположенных дальше, и поставлять его хотя и по более высокой цене.


Ставки растут

При производстве СПГ газ охлаждается до минус 160 °C и превращается в жидкость, которую можно хранить и перевозить на терминалы. Там он возвращается в газовое состояние и используется для снабжения заводов и отопления домов.


Как отметил Джейсон Феер, глава отдела бизнес-аналитики судового брокера Poten & Partners, для одного рейса в Азию можно зафрахтовать только один танкер со сжиженным газом через два месяца или более. В Атлантическом океане нет ни одного свободного танкера.


«Все, что там есть, будет распродано, — заявил Тоби Копсон, глава отдела торговли и консультирования шанхайской компании Trident LNG. — Фактически Европа и Азия конкурируют друг с другом и толкают рынок вверх».


Борьба за суда стала еще одной проблемой для Европы, где правительства спешат заполнить хранилища перед отопительным сезоном, а компании испытывают трудности из-за высоких цен на газ. Россия ограничила поставки в Германию по ключевому трубопроводу «Северный поток» на 20% от пропускной способности из-за западных санкций. Немецкие и европейские чиновники назвали это экономической атакой.


По данным Spark Commodities, на фоне ажиотажа с поставками газа ежедневные ставки фрахта для имеющихся танкеров, которыми трейдеры воспользуются в период с середины сентября по середину ноября, выросли до $105250 в день по сравнению примерно с $64000 в данный момент и около $47000 год назад для судов, направляющихся из США в Европу.


В июне ставки были выше $100000 в день, а затем упали, когда пожар на заводе по экспорту СПГ в США сократил экспорт и спрос на суда. Аналитики и трейдеры ожидают отскока, поскольку торговые компании забронировали гораздо больше судов на долгосрочной основе для перевозки СПГ, что в свою очередь сокращает резерв судов, доступных для немедленного фрахта.


Массовые закупки

Чтобы избежать проблем в будущем, трейдеры массово скупают суда. По словам Стивена Гордона, управляющего директора лондонской судоходной компании Clarkson, клиенты уже потратили в 2022 году $24.1 млрд на заказы для покупки новых танкеров СПГ, включая заказы на восемь судов в августе. Они уже превысили рекордную сумму в $15.6 млрд за целый год с 2021 г.


По данным консалтинговой фирмы Rystad Energy, в настоящее время в портфеле заказов по всему миру находится 257 судов. По ее оценкам, у южнокорейских судостроителей, крупнейших в мире производителей танкеров для СПГ, не будет свободных мощностей для выполнения новых заказов до 2027 года.


Одним из крупнейших покупателей танкеров для СПГ является Катар, который также является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ. Это небольшое государство в Персидском заливе стало одной из главных надежд Европы на отказ от российского газа: европейские страны ведут с королевством переговоры о долгосрочных контрактах на поставку СПГ.


Спрос на танкеры подстегнул цены на новые суда. Растущие цены на сталь и ограниченные мощности верфей также способствуют скачкам цен на танкеры: по информации Rystad, стоимость постройки новых судов приближаются к $240 млн за судно по сравнению со $190 млн год назад.

Как отметил аналитик консалтинговой фирмы Каушал Рамеш, более высокие цены на танкеры и растущие тарифы на фрахтование судов влияют на цепочку создания стоимости СПГ и повышают и без того высокие цены на газ во всем мире.


«Из-за фокуса на энергетической безопасности весь рынок вернулся к долгосрочному подходу к поставкам и перевозкам», — добавил он.


Также увеличился спрос на так называемые плавучие установки для хранения и регазификации (FSRU), которые часто представляют собой переоборудованные танкеры для СПГ, которые пришвартованы у побережья. Подготовка таких объектов происходит быстрее, чем строительство специализированного терминала СПГ, на что обычно уходят годы.


Сейчас по всей Европе планируется обеспечить 14 таких плавучих установок. По данным Rystad, тарифы на фрахт FSRU в некоторых случаях подскочили до $200000 в день, что больше чем в два раза превышает показатель в начале 2021 года.


В Германии, которая в течение многих лет зависела от дешевого российского трубопроводного газа, нет ни одного терминала СПГ. Теперь Берлин планирует подготовить две таких установки FSRU к концу года и еще несколько в следующем году.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   СПГ   логистика   международные грузоперевозки   танкеры   
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21  комментарий
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27k
lem02 9 часов назад
"В Германии, которая в течение многих лет зависела от дешевого российского трубопроводного газа, нет ни одного терминала СПГ" ну, это не надолго.
"...Ожидается, что терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле заработают в январе 2023 года..."
https://www.kommersant.ru/doc/5514275https://www.kommersant.ru/doc/5514275
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951
Шурман Час назад
Часто рыбачим в порту Антверпена и Зеебрюгге , эти танкеры заходят каждые пол часа . В Антверпене фарватер напоминает переполнены автобан . Сухогрузы тоже заходят и под российскими флагами . Вот этого часто видел и Лада . Кстати а вот про прибалтийские порты говорить то после санкций там почти голяк , был в этом месяце и в Вентспилсе и в Лиепае и в Таллине там тишина и спокойствие , стоят одиночные экземпляры и тишина .
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−7
Thomsen 2 часа назад
Сами виноваты. Им тоже можно задать сакраментальный вопрос: "А чё вы делали 8 лет?". Дрочили на свою "зелёную энергетику", вырастили и пустили во власть стадо эко-популистов, пускали слюни на Грету? Бл*дь, не понимаю - как немцы, при всем их хвалёном практицизме, не догнали, что сворачивание консервативной энергетики должно сопровождаться сменой потребительского уклада и ломкой бюргерских привычек, по крайней мере, на период диверсификации? А оказалось - достаточно вытащить один кирпич, и "несокрушимая" европейская твердыня начнёт давать трещины во все стороны. Я не сомневаюсь, что Европа справится с вызовами, но какой ценой? И да - "жалкий клоун" Зеленский, которого никто не воспринимал всерьёз, сразу стал бубнить, что Россия использует газ, как геополитическое оружие - а в чём, собственно, он был не прав?
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11k
Kostick 3 часа назад
насрать мне на газ в германии с европами, я одного не могу понять, почему на фоне беспрецедентного падения курса проклятого доллара, билет на тралик-трамвай в нашей деревне стал стоить на 20% дороже? доколе гады буржуйские будут гадить, сабака байден, тху на него!
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6k
Shtoppi 5 часов назад
Навводили санкций на свою худую как решето задницу.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 9 часов назад
Да уж. Вот сидим энергетический кризис обсуждаем
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15k
Bill 9 часов назад
И вся эта х**ня только для того, чтобы запихать Украину в НАТО, и с её территории угрожать России. Не подвергая опасности жизни "нормальных европейцев".
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