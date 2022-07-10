"Бедные и старые должны спать в ночлежках". Германия готовится к зиме

Практичные немцы, вместо того, чтобы включить мозги, вспомнить, что у Германии есть почти своя труба «Северного потока» и начать договариваться с Россией, продолжают "плакать, колоться, но жевать кактус".

Власти ФРГ приступили к формированию кризисных подразделений и разработке планов по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Немецкое издание Bild прогнозирует "невероятное бремя" для миллионов домовладельцев в Германии, предупреждая, что арендаторы из-за "шокового подорожания электроэнергии" рискуют разориться.

"В этом году немецкая семья с двумя детьми будет вынуждена заплатить более 5 тысяч евро только за электричество", - приводят пример журналисты. "Не все смогут себе это позволить".