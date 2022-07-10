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"Бедные и старые должны спать в ночлежках". Германия готовится к зиме

"Бедные и старые должны спать в ночлежках". Германия готовится к зиме

Автор:
10 июля 2022 15:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Германия   Россия   кризис   немцы   ночлежки   
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В связи с газовым кризисом Ассоциация городов Германии сгенерировала ряд рекомендаций. Согласно одной из них, города и муниципалитеты должны подумать о тёплых залах и так называемых "островках тепла", в которых зимой могут ночевать пожилые и бедные немцы, которые не могут себе позволить отапливать собственное жильё.

Практичные немцы, вместо того, чтобы включить мозги, вспомнить, что у Германии есть почти своя труба «Северного потока» и начать договариваться с Россией, продолжают "плакать, колоться, но жевать кактус".

Власти ФРГ приступили к формированию кризисных подразделений и разработке планов по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Немецкое издание Bild прогнозирует "невероятное бремя" для миллионов домовладельцев в Германии, предупреждая, что арендаторы из-за "шокового подорожания электроэнергии" рискуют разориться.

"В этом году немецкая семья с двумя детьми будет вынуждена заплатить более 5 тысяч евро только за электричество", - приводят пример журналисты. "Не все смогут себе это позволить".

«Поскольку никто не может точно сказать, насколько драматично события будут развиваться в дальнейшем, следует также рассмотреть возможность создания островков тепла или теплых комнат, где пожилые люди могут оставаться даже в очень холодную зиму», — рассказывает изданию Bild am Sonntag управляющий директор Герд Ландсберг.

Первые города уже планируют такие залы. В Людвигсхафене (Рейнланд-Пфальц), например, в этой роли выступит Friedrich-Ebert-Halle. Многофункциональный зал, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовался в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, теперь там будут кровати и доступное тепло».

«В настоящее время мы готовимся ко всем сценариям чрезвычайных ситуаций с учетом осени и зимы», — рассказывает изданию «Bild» мэр города Ютта Штайнрук.

"Существует много простых способов сократить расходы на электроэнергию и газ", - делится с читателями немецкий таблоид, - "Муниципалитеты по всей Германии отключают светофоры и системы кондиционирования воздуха в помещениях, которые не нужны срочно. Многие крытые бассейны также должны быть закрыты, например, в Нюрнберге.

Один из лидеров парламентской группы Свободной демократической партии Германии даже предложил для экономии электроэнергии отключить ночное освещение Бранденбургских ворот и других исторических зданий Берлина. "Федеральное правительство и сенат должны серьезно изучить вопрос освещения достопримечательностей Берлина, например, только до полуночи, чтобы таким образом добиться экономии энергии", — говорит депутат.

Что об этом подумают туристы, которые не привезут свои деньги в Германию, которая по ночам отключает свет, наверное дело десятое.

Напомним, в мае 2022 года глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявляла о готовности Берлина навсегда отказаться от энергоресурсов из России., а уже 27 июня агентство Bloomberg обвинило лично президента РФ Владимира Путина в доведении экономики Германии "до предела" из-за сокращения поставок газа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   Германия   Россия   кризис   немцы   ночлежки   
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12  комментариев
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11k
.Атеист. 2 часа назад
С таким упорством их ждет самая веселая зима/осень со времен ВОВ)) Вроде бы Немцы, должны быть умными, а вот хрен там. Реально жрущие кактус.
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8k
Летучий Мыш 6 минут назад
Да что там СП2, у германии так то и уголь свой есть, и атомные станции. Но бл%дское правительство против их использования.
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5k
Горожанин 40 минут назад
Геополитический и экологический стартап для Европы. В Сахаре тепло и пустынно. Европейцам туда можно переселиться. Что самое полезное - естетественные отходы миллионов переселенцев создадут в пустыне почву с чернозёмом. Природа расцветёт. Пойдут урожаи. Сами африканцы будут рады такой перспективе. А главное - русским за газ не нужно будет платить. Африканский чернозём - звучит!
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14
Денис Федотов 55 минут назад
Дождутся, придёт, причем через победу на выборах, новый Алоизович и все поправит.
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3k
Copycat Час назад
жесть какая то - главное политики вводят эти тупые санкции, а страдают от этого простые люди

я надеюсь к зиме они смогут помириться с россией что бы простой народ не страдал из-за их полтических игр
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369
гоша гога Copycat 2 минуты назад
Так проблема в том что хранилища газа заполняются не за 1 день и не по взмаху волшебной палочки.
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36k
Антон 2 часа назад
Терпилы толерастные, во главе с унылой ливерной колбасой.
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9k
a_komolow 2 часа назад
Русофобия - очень дорогое удовольствие
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3k
satra 2 часа назад
В ближайшие год-два Европа с, никуда не девшейся, зеленой повесткой и снижением энергетической зависимости от России станет очень интересным регионом. С упорством, достойного лучшего применения, они пытаются перепрыгнуть пропасть в два прыжка.
Что ж, давайте учиться на чужих ошибках.
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14k
Александр 2 часа назад
Делать бараки с трёхъярусными кроватями, напердят и будет тепло без отопления.
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