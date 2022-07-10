"Бедные и старые должны спать в ночлежках". Германия готовится к зиме

В связи с газовым кризисом Ассоциация городов Германии сгенерировала ряд рекомендаций. Согласно одной из них, города и муниципалитеты должны подумать о тёплых залах и так называемых "островках тепла", в которых зимой могут ночевать пожилые и бедные немцы, которые не могут себе позволить отапливать собственное жильё.
Практичные немцы, вместо того, чтобы включить мозги, вспомнить, что у Германии есть почти своя труба «Северного потока» и начать договариваться с Россией, продолжают "плакать, колоться, но жевать кактус".
Власти ФРГ приступили к формированию кризисных подразделений и разработке планов по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Немецкое издание Bild прогнозирует "невероятное бремя" для миллионов домовладельцев в Германии, предупреждая, что арендаторы из-за "шокового подорожания электроэнергии" рискуют разориться.
"В этом году немецкая семья с двумя детьми будет вынуждена заплатить более 5 тысяч евро только за электричество", - приводят пример журналисты. "Не все смогут себе это позволить".
«Поскольку никто не может точно сказать, насколько драматично события будут развиваться в дальнейшем, следует также рассмотреть возможность создания островков тепла или теплых комнат, где пожилые люди могут оставаться даже в очень холодную зиму», — рассказывает изданию Bild am Sonntag управляющий директор Герд Ландсберг.
Первые города уже планируют такие залы. В Людвигсхафене (Рейнланд-Пфальц), например, в этой роли выступит Friedrich-Ebert-Halle. Многофункциональный зал, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовался в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, теперь там будут кровати и доступное тепло».
Источник:
«В настоящее время мы готовимся ко всем сценариям чрезвычайных ситуаций с учетом осени и зимы», — рассказывает изданию «Bild» мэр города Ютта Штайнрук.
"Существует много простых способов сократить расходы на электроэнергию и газ", - делится с читателями немецкий таблоид, - "Муниципалитеты по всей Германии отключают светофоры и системы кондиционирования воздуха в помещениях, которые не нужны срочно. Многие крытые бассейны также должны быть закрыты, например, в Нюрнберге.
Один из лидеров парламентской группы Свободной демократической партии Германии даже предложил для экономии электроэнергии отключить ночное освещение Бранденбургских ворот и других исторических зданий Берлина. "Федеральное правительство и сенат должны серьезно изучить вопрос освещения достопримечательностей Берлина, например, только до полуночи, чтобы таким образом добиться экономии энергии", — говорит депутат.
Что об этом подумают туристы, которые не привезут свои деньги в Германию, которая по ночам отключает свет, наверное дело десятое.
Напомним, в мае 2022 года глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявляла о готовности Берлина навсегда отказаться от энергоресурсов из России., а уже 27 июня агентство Bloomberg обвинило лично президента РФ Владимира Путина в доведении экономики Германии "до предела" из-за сокращения поставок газа.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Путешествуйте против Путина! Немецким пенсионерам предложили ради экономии газа ехать зимовать в тёплые страны
- 83-летний крестьянин обещал немцам провести их в тыл Красной Армии. И совершил подвиг
- "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
- "Просто плывите быстрее, чтобы не замёрзнуть": как Германия воюет с российским газом и со своим комфортом
- Немцы в шоке: пиво в Германии подорожает на 30%
Пока же будет просто "говнозем"
я надеюсь к зиме они смогут помириться с россией что бы простой народ не страдал из-за их полтических игр
Что ж, давайте учиться на чужих ошибках.