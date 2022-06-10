Почему для резервуаров танкеров для перевозки сжиженного природного газа выбрали сферическую форму

На криогенную установку требуется расход топлива. И значит, что теплопотери со стороны окружающей среды внутри резервуаров должны сводиться к минимуму. И поэтому внутренняя часть этих сфер сделана из полированного алюминия. Снаружи конструкция стальная.

Вот и второе преимущество сферической формы - наименьшая площадь при том же объёме. Если бы форма была цилиндрическая, то площадь их поверхности при таком же объёме была бы больше и инфильтрация тепла их окружающего пространства в сам сжиженный природный газ внутри резервуара была бы выше.