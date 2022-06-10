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Почему для резервуаров танкеров для перевозки сжиженного природного газа выбрали сферическую форму

Почему для резервуаров танкеров для перевозки сжиженного природного газа выбрали сферическую форму

Автор:
10 июня 2022 15:34
Сообщество : RealFishki
Метки: ГАЗ   интересное   оборудование   природа   танкеры   технологии   
659
4
СПГ (танкеры для перевозки природного сжиженного газа) оснащены резервуарами, которые выглядят как шары, посаженные в судно, где видно только половину сферы. Обычно у танкера таких резервуаров штуки 4-5.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   интересное   оборудование   природа   танкеры   технологии   
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11  комментариев
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40k
А.Берестенко 7 часов назад
Сферы делают не из стали, а из ивара - Инва р (лат. invariabilis неизменный) сплав, состоящий из никеля (Ni, 36 %) и железа (Fe, остальное), и отличающийся уникально низким коэффициентом температурного расширения. Именуется как FeNi36, 64FeNi в США, российские аналоги маркируются по ГОСТ как 36Н.
Инвар имеет однофазную внутреннюю структуру. Плотность 8130 кг/м , температура плавления 1425 C. Сплав обладает малым температурным коэффициентом линейного расширения и практически не изменяет линейные размеры в интервале температур от 100 до +100 C. Его коэффициент теплового расширения ~1,2 10 6/ C в интервале температур от 20 до 100 C[2]. Очень чистый сплав (с содержанием кобальта менее 0,1 %) имеет ещё меньший коэффициент линейного расширения 0,62 0,65 10 6/ C.
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51k
noName 5 часов назад
Поздравляю с освоением темы "Давление газа на стенки сосуда".7 класс значит автор закончил\а...
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3k
Николаевич 6 часов назад
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4k
Горожанин 6 часов назад
Тут ведь что важно - человек публично проявил свою глупость, объясняя банальность. Плохо это? Нет. Это хорошо. Могло быть хуже.
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2k
Игорь 7 часов назад
Доклад по природоведению.
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24k
Ego sum qui sum 7 часов назад
Написано как то...не в том дело. У сферы самое лучшее соотношение внутреннего объема к площади поверхности вот и все. По той же причине кактусы круглые - стараются сохранить в себе больше влаги уменьшив площадь испаряющей поверхности, и по той же причине самые лучше космические корабли сферические - внутренний объем максимален
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2k
Андрей 7 часов назад
Некоторые вопросы странные. Даже балоны хоть и вытянутые, но закругленные со всех сторон.
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