В Британии обнаружили кладбище мамонтов

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Археологи обнаружили на юго-западе Англии несколько хорошо сохранившихся останков мамонтов. По словам ученых, это самое значительное открытие за последние десятилетие, касающиеся истории Ледникового периода.
На днях археологи обнаружили в окрестностях города Суиндон на юго-западе Англии останки пяти мамонтов, включая мамонтенка, двух молодых и двух взрослых мамонтов. Эти мамонты погибли во время последнего ледникового периода. Исследователи также обнаружили каменные орудия труда, сделанные неандертальцами, рядом с останками мамонта. Среди инструментов оказались ручной топор и небольшие кремневые скребки, которые использовались для очистки свежих шкур животных.
Теперь археологам предстоит разобраться, почему так много мамонтов и неандертальских орудий было найдено в одном месте. Одна из теорий заключается в том, что эти мамонты - охотничьи трофеи древних предков человека, но команде еще предстоит проанализировать кости мамонтов, чтобы определить, есть ли на них следы от инструментов неандертальцев.
Обнаруженные животные - степные мамонты, которые были потомками шерстистого мамонта, но были меньше размером и менее волосаты, чем их шерстистые собратья. Изначально степные мамонты были чрезвычайно высокими, самый большой из них достигал четырех метров в холке. Однако кости, обнаруженные в Суиндоне, намного меньше по размеру по сравнению с костями ранних степных мамонтов, что позволяет предположить, что вид уменьшился в размерах по мере того, как температура на планете понижалась.
Обнаруженные животные - степные мамонты, которые были потомками шерстистого мамонта, но были меньше размером и менее волосаты, чем их шерстистые собратья. Изначально степные мамонты были чрезвычайно высокими, самый большой из них достигал четырех метров в холке. Однако кости, обнаруженные в Суиндоне, намного меньше по размеру по сравнению с костями ранних степных мамонтов, что позволяет предположить, что вид уменьшился в размерах по мере того, как температура на планете понижалась.
Исследователи полагают, что мамонты погибли 220 000 - 210 000 лет назад, в конце сравнительно теплого климатического периода. На территории современной Британии было еще достаточно тепло для жизни неандертальцев. Но, в конце концов, они были вытеснены к югу из-за низких температур ледникового периода.
Останки мамонтов очень хорошо сохранились. Исследователи надеются, что находки помогут ответить на важные вопросы, касающиеся неандертальцев, мамонтов и влияния ледникового периода в Британии.
Лиза Уэсткотт Уилкинс, соучредитель исследовательской компании DigVentures, подытожила важность этого открытия. «Находить кости мамонта всегда необычно, но найти такие старые и хорошо сохранившиеся кости в соседстве с каменными орудиями неандертальцев - это исключительный случай, - сказала она. - Невозможно передать словами ту бурю эмоций, которую ты испытываешь, когда видишь бивень мамонта, лежащий в земле. Ты осознаешь, что твоя находка может полностью изменить наш взгляд на наших древних родственников и мегафауну ледникового периода, с которой они делили мир».
Останки мамонтов очень хорошо сохранились. Исследователи надеются, что находки помогут ответить на важные вопросы, касающиеся неандертальцев, мамонтов и влияния ледникового периода в Британии.
Лиза Уэсткотт Уилкинс, соучредитель исследовательской компании DigVentures, подытожила важность этого открытия. «Находить кости мамонта всегда необычно, но найти такие старые и хорошо сохранившиеся кости в соседстве с каменными орудиями неандертальцев - это исключительный случай, - сказала она. - Невозможно передать словами ту бурю эмоций, которую ты испытываешь, когда видишь бивень мамонта, лежащий в земле. Ты осознаешь, что твоя находка может полностью изменить наш взгляд на наших древних родственников и мегафауну ледникового периода, с которой они делили мир».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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