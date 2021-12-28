В Британии обнаружили кладбище мамонтов

Теперь археологам предстоит разобраться, почему так много мамонтов и неандертальских орудий было найдено в одном месте. Одна из теорий заключается в том, что эти мамонты - охотничьи трофеи древних предков человека, но команде еще предстоит проанализировать кости мамонтов, чтобы определить, есть ли на них следы от инструментов неандертальцев.

Обнаруженные животные - степные мамонты, которые были потомками шерстистого мамонта, но были меньше размером и менее волосаты, чем их шерстистые собратья. Изначально степные мамонты были чрезвычайно высокими, самый большой из них достигал четырех метров в холке. Однако кости, обнаруженные в Суиндоне, намного меньше по размеру по сравнению с костями ранних степных мамонтов, что позволяет предположить, что вид уменьшился в размерах по мере того, как температура на планете понижалась.