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В Британии обнаружили кладбище мамонтов

В Британии обнаружили кладбище мамонтов (4 фото)

Автор:
28 декабря 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Великобритания   Мамонты   археология   ледниковый период   наука   находка   палеонтология   раскопки   
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Археологи обнаружили на юго-западе Англии несколько хорошо сохранившихся останков мамонтов. По словам ученых, это самое значительное открытие за последние десятилетие, касающиеся истории Ледникового периода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Мамонты   археология   ледниковый период   наука   находка   палеонтология   раскопки   
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