9-летний палеонтолог нашла гигантский зуб мегалодона

«Молли очень просила купить ей утепленные нагрудники, чтобы она могла выходить в холодную воду и искать акульи зубы», - рассказала мать девочки. Сэмпсон сказала, что она не была свидетельницей находки, но услышала все об открытии, когда Молли, ее старшая дочь, 17-летняя Натали, и ее муж Брюс вернулись домой. «Молли сказала, что хотела закричать, когда нашла зуб, потому что была так взволнована! о- говорит мать девочки. - Меня там не было, потому что мне было слишком холодно, но муж рассказал, что она начала кричать: «Смотрите, что я нашла!» Это был именно тот тартефакт, который она всегда хотела найти. Молли — очень застенчивый ребенок, поэтому ей не нравится быть в центре внимания, но она понимает, что нынешнее внимание связано не с ней, а с этим удивительным зубом».

Молли охотится на доисторические артефакты с тех пор, как начала ходить по пляжу, но больше всего ей нравится находить окаменелые останки мегалодонов. Молли нашла более 400 зубов всех типов. Она часто говорит, что хочет, чтобы другие дети увидяели как весело исследовать мир, и сами отправились на поиски приключений.

Семья Сэмпсонов также поделилась своим открытием в соцсетях. «Молли считает, что это лучшее Рождество в ее жизни, — написала ее мама в посте. - Она сама сделала себе лучшую часть своего подарка!» Семья также поделилась изображением находок, которые все трое обнаружили в день Рождества — они нашли в общей сложности 22 акульих зуба.