9-летний палеонтолог нашла гигантский зуб мегалодона

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9-летняя Молли Сэмпсон - опытный палеонтолог: они с семьей любят проводить время на раскопках. В это Рождество они поехали в поисках окаменелостей в Чесапикском заливе, штат Мэриленд. Там Молли поставила рекорд: найденный ею 12-сантиметровый зуб мегалодона стал самой крупной из более чем 400 ее находок.
9-летняя малышка сделала самой себе рождественский подарок, который бывает раз в жизни. Она нашла большой зуб мегалодона, прочесывая пляж Мэриленда в поисках окаменелостей.
Молли Сэмпсон попросила у своей матери, Алисии Сэмпсон, пдополнительную защиту от холода, чтобы согреться в воде, и храбро отправилась на поиски окаменелостей на отмелях Чесапикского залива. По словам матери, отправляясь на поиски тем утром, Молли сказала: «Я собираюсь искать мега».
Молли Сэмпсон попросила у своей матери, Алисии Сэмпсон, пдополнительную защиту от холода, чтобы согреться в воде, и храбро отправилась на поиски окаменелостей на отмелях Чесапикского залива. По словам матери, отправляясь на поиски тем утром, Молли сказала: «Я собираюсь искать мега».
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Артефакт размером больше ладони девочки принадлежал мегалодону длиной больше 15 метров, жившему более 2,6 миллионов лет назад. Сэмпсон сказала, что ее дочь уже нашла более 400 зубов доисторической акулы, но найденный на рождество 12-сантиметровый зуб стал самым большим из них. Сэмпсон поделилась несколькими фотографиями, на которых Молли держит свое открытие, сияя улыбкой от уха до уха. «Мой муж искал их всю свою жизнь! Мы всегда жили рядом с заливом, так что все наши дети занимались поисками с самого детства», — сказала она.
«Молли очень просила купить ей утепленные нагрудники, чтобы она могла выходить в холодную воду и искать акульи зубы», - рассказала мать девочки. Сэмпсон сказала, что она не была свидетельницей находки, но услышала все об открытии, когда Молли, ее старшая дочь, 17-летняя Натали, и ее муж Брюс вернулись домой. «Молли сказала, что хотела закричать, когда нашла зуб, потому что была так взволнована! о- говорит мать девочки. - Меня там не было, потому что мне было слишком холодно, но муж рассказал, что она начала кричать: «Смотрите, что я нашла!» Это был именно тот тартефакт, который она всегда хотела найти. Молли — очень застенчивый ребенок, поэтому ей не нравится быть в центре внимания, но она понимает, что нынешнее внимание связано не с ней, а с этим удивительным зубом».
Молли охотится на доисторические артефакты с тех пор, как начала ходить по пляжу, но больше всего ей нравится находить окаменелые останки мегалодонов. Молли нашла более 400 зубов всех типов. Она часто говорит, что хочет, чтобы другие дети увидяели как весело исследовать мир, и сами отправились на поиски приключений.
Семья Сэмпсонов также поделилась своим открытием в соцсетях. «Молли считает, что это лучшее Рождество в ее жизни, — написала ее мама в посте. - Она сама сделала себе лучшую часть своего подарка!» Семья также поделилась изображением находок, которые все трое обнаружили в день Рождества — они нашли в общей сложности 22 акульих зуба.
Молли охотится на доисторические артефакты с тех пор, как начала ходить по пляжу, но больше всего ей нравится находить окаменелые останки мегалодонов. Молли нашла более 400 зубов всех типов. Она часто говорит, что хочет, чтобы другие дети увидяели как весело исследовать мир, и сами отправились на поиски приключений.
Семья Сэмпсонов также поделилась своим открытием в соцсетях. «Молли считает, что это лучшее Рождество в ее жизни, — написала ее мама в посте. - Она сама сделала себе лучшую часть своего подарка!» Семья также поделилась изображением находок, которые все трое обнаружили в день Рождества — они нашли в общей сложности 22 акульих зуба.
Гигантский зуб был доставлен в Морской музей Калверта, где подтвердили подлинность окаменелости. По словам представителей музея, Молли сдала зуб в отдел палеонтологии, но у нее будет возможность полюбоваться находкой в любое время, когда она захочет.
Более века ученые пытались расшифровать внешний вид мегалодона, самой большой из когда-либо живших акул. Ученые признают, что до сих пор не имеют полного представления о том, как выглядело легендарное существо, когда оно плавало по морям примерно от 15 до 3,6 миллионов лет назад. В последних исследованиях эксперты утверждают, что все ранее предложенные формы тела гигантского мегалодона остаются «сферой предположений».
Более века ученые пытались расшифровать внешний вид мегалодона, самой большой из когда-либо живших акул. Ученые признают, что до сих пор не имеют полного представления о том, как выглядело легендарное существо, когда оно плавало по морям примерно от 15 до 3,6 миллионов лет назад. В последних исследованиях эксперты утверждают, что все ранее предложенные формы тела гигантского мегалодона остаются «сферой предположений».
Однако ученые надеются, что полный скелет мегалодона, который они заранее называют «величайшим сокровищем», когда-нибудь будет найден, и это позволит узнать, как он выглядел.
«Постоянные загадки делают палеонтологию, изучение доисторической жизни, увлекательной и захватывающей научной областью, — говорит исследователь Кеншу Шимада из Университета ДеПола в Чикаго. - Тот факт, что мы до сих пор точно не знаем, как выглядел мегалодон, поддерживает наше воображение. Мы продолжим искать новые подсказки в палеонтологической летописи».
«Постоянные загадки делают палеонтологию, изучение доисторической жизни, увлекательной и захватывающей научной областью, — говорит исследователь Кеншу Шимада из Университета ДеПола в Чикаго. - Тот факт, что мы до сих пор точно не знаем, как выглядел мегалодон, поддерживает наше воображение. Мы продолжим искать новые подсказки в палеонтологической летописи».
Мегалодон, имя которого означает «большой зуб», обычно изображается как гигантская чудовищная акула. Однако, хотя нет никаких сомнений в том, что они существовали или были гигантскими, мегалодон (Otodus megalodon) известен только по древним окаменелым зубам и позвонкам.
Основываясь на имеющихся данных, исследователи утверждают, что они достигали длины не менее 15-20 метров. В 1843 году швейцарский натуралист Луи Агассис дал этой акуле ее первоначальное научное название Carcharodon megalodon на основе остатков зубов. Но и сегодня, 150 с лишним лет спустя, дополнительные окаменелости, которые могли бы показать форму их тела, такие как полный скелет, до сих пор не обнаружены.
Основываясь на имеющихся данных, исследователи утверждают, что они достигали длины не менее 15-20 метров. В 1843 году швейцарский натуралист Луи Агассис дал этой акуле ее первоначальное научное название Carcharodon megalodon на основе остатков зубов. Но и сегодня, 150 с лишним лет спустя, дополнительные окаменелости, которые могли бы показать форму их тела, такие как полный скелет, до сих пор не обнаружены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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