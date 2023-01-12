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9-летний палеонтолог нашла гигантский зуб мегалодона

9-летний палеонтолог нашла гигантский зуб мегалодона

Автор:
12 января 2023 12:03
Сообщество : Истории
Метки: Мегалодон   дети   история   наука   находка   неожиданно   палеонтология   юный палеонтолог   
1574
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9-летняя Молли Сэмпсон - опытный палеонтолог: они с семьей любят проводить время на раскопках. В это Рождество они поехали в поисках окаменелостей в Чесапикском заливе, штат Мэриленд. Там Молли поставила рекорд: найденный ею 12-сантиметровый зуб мегалодона стал самой крупной из более чем 400 ее находок.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мегалодон   дети   история   наука   находка   неожиданно   палеонтология   юный палеонтолог   
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8  комментариев
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40k
turyst Час назад
Похоже, эта семья зарабатывает таким образом.
Ходит по пляжу и зубы ищет.

Такая себе, тихая зубная охота.
Нашли зубное место.


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4k
Kozlodoev 8 минут назад
На авито таких сувениров- сколько хочешь ))
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4k
Kozlodoev 16 минут назад
Ну-ка все вместе уши развесьте)))
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3k
cnob7 Час назад
нация фальшивых улыбок
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24k
Serg2001 2 часа назад
С такими зубами они, наверное, больно кусались...
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Мегалодон, от древнегреческого мегас = большой, великий и одус = зуб. Большезуб, в общем.
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